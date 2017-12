Hoe goed is jouw nachtrust? Stel je eigen diagnose

Word jij moe wakker? Voel je je zelfs na een verfrissende ochtenddouche nog niet kwik en energiek? Dan is je nachtrust misschien niet optimaal. De National Sleep Foundation, het Amerikaanse slaapinstituut, heeft onlangs een viertal richtlijnen opgesteld aan de hand waarvan je zelf kunt checken of je goed slaapt. Loop de regels maar eens langs.

De 4 regels van de goede nachtrust

1. tenminste 85% van de tijd die je in bed doorbrengt ook daadwerkelijk slaapt;

2. je binnen 30 minuten na het aanraken van je bed in slaapt valt (ben je ouder dan 65 dan mag je er 60 minuten over doen);

3. je niet meer dan één keer per nacht wakker wordt;

4. je in totaal niet meer dan 20 minuten wakker ligt vanaf het moment tussen in slaap vallen en opstaan.

Vanzelfsprekend moet je deze regels toepassen op een wat langere periode. Een nachtje wakker liggen overkomt iedereen wel eens en dat wil niet direct zeggen dat je nachtrust over het algemeen niet goed is. Verder mag je de regels wat minder strikt toepassen als je wat ouder bent (zie ook regel 2).

Wijzen de richtlijnen uit dat je nachtrust wel beter zou kunnen, lees dan de praktische adviezen hieronder.

Zo verbeter je je nachtrust:

1. Houd een regelmatig slaapschema aan, ook in het weekend (!).

2. Zorg voor een ontspannen bedroutine. Dim de lichten en kijk geen spannende films vlak voordat je naar bed gaat.

3. Slaap niet overdag, zeker niet later op de dag. De enige uitzondering is een korte rustpauze na de lunch.

4. Raak niet in paniek als je de slaap niet kunt vatten. Je kunt beter even opstaan en iets gaan doen dan eindeloos naar het plafond blijven staren.

5. Kijk ’s nachts niet op de klok (en zeker niet op je telefoon – leg die weg).

6. Een goede nachtrust bestaat over het algemeen uit 7 à 8 uur slapen, maar belangrijk nog dan de duur is de kwaliteit (zie de 4 richtlijnen van de National Sleep Foundation).

7. Zorg voor een goede slaapomgeving: schoon, niet te warm of koud, geen licht, geen lawaai.

8. Zorg voor een comfortabel matras en goede kussens.

9. Eet gezond (en niet teveel voor het slapen gaan) en beweeg regelmatig.

In samenwerking met Trendystyle

