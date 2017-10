Voorkom een koude douche en zie het al van tevoren aankomen! ‘Nee schat, vanavond niet… Ik heb hoofdpijn.’ dit is geen grapje, maar het zijn woorden die – vooral bij liefdespaartjes die hun vijfde jubileum al achter de rug hebben – maar al te vaak vallen. Als we op de statistieken mogen afgaan, tenminste. Het mag dan niet het meest gehoorde zinnetje zijn – dat is: ‘je bent niet zoals vroeger’ – maar het is voor ons mannen vast en zeker het meest gehate zinnetje.

Het lijkt erop dat ons ritme – ook in de sfeer van de seks – niet altijd in harmonie is met die van onze geliefde wederhelft. Als je ’s avonds, na een lange dag, huiswaarts keert, verheug je je op een rustig avondje. Een biertje voor de televisie, lekker eten en daarna wat gezonde en ontspannende seks voor het slapen gaan… Maar dan word je bruusk geconfronteerd met de gehate zin: ‘nee schat, vanavond niet, ik heb hoofdpijn…’

Eigenlijk had je het al moeten zien aankomen. Er is niet veel mannelijke intuïtie voor nodig. Ze geeft de signalen de hele avond af, duidelijk en in overvloed. Je had er beter naar moeten luisteren, dan had je de koude douche van de oudste smoes ter wereld kunnen voorkomen. Maar je hebt de signalen genegeerd en nu zet ze je voor het blok.

Over welke signalen hebben we het? Heb je er ooit op gelet dat de gevreesde zin meestal wordt voorafgegaan door een of meerdere van deze gedragingen?

1. Je komt thuis en je wordt niet verwelkomd op de gewoonlijke, warme manier. Ergens van boven uit het huis komt een schreeuw – ‘ben jij het?’ – en daar moet je het vanavond mee doen.

2. Geen make-up, nul komma nul. We worden als het ware met onze neus gedrukt op rimpels die je gewoonlijk alleen op de ‘voor-foto’ van ‘voor en na’-reclamecampagnes ziet. Alsof ze hiermee wil zeggen: ‘ik ben lelijk, laat me met rust’.

3. De gewoonlijke contactlenzen hebben plaats gemaakt voor een jaren ’70 bril met dikke glazen die ze alleen bij hoge uitzonderingen – zoals nu -draagt.

4. De maaltijd lijkt wel niet te willen eindigen en herhaaldelijk word je gevraagd: je ben moe, hè?

5. De televisiegids ligt open op de tafel met je lievelingsprogramma goed in het zicht. Alsof je gezegd wordt: ga jij maar lekker televisie kijken, ik ga alvast naar boven (ongezelliger kan niet!)

6. Eindelijk in de slaapkamer. Jij bent in twee minuten klaar. Maar zij, die iedere avond lange tijd met potjes en crèmepjes in de weer is, lijkt vanavond de nacht in de badkamer te willen doorbrengen.

7. En als de alcohol, de moeheid en de verveling die je lievelingsprogramma in je heeft opgeroepen (waarom is het eigenlijk je lievelingsprogramma?), hun werk beginnen te doen…

8. Komt ze eindelijk de badkamer uit. Ze draagt een grote pyjama, haar gezicht glanst groenachtig van de vochtinbrengende, anti-aging crème (het schijnt te werken maar het is een weinig uitnodigend gezicht). Haar handen zijn vet van de handlotion en ze draagt zelfs haar nachtbeugel die ze al tijden niet meer heeft in gehad. Het is een angstaanjagend gezicht. En nog gevaarlijk ook. Tijd voor een grote, demonstratieve geeuw.

9. Ze komt dichterbij en je wilt vluchten. Maar je weerstaat de verleiding. Misschien wordt het toch nog wat… Ze stapt in bed, draait je de rug toe en wenst je goede nacht. Het laatste, wanhopige gebaar: je streelt met een hand zachtjes haar rug.

10. En dan komt het onvermijdelijk: ‘nee, schat, vanavond niet. Vanavond heb ik hoofdpijn…’

Je had het kunnen en moeten zien aankomen. Probeer de volgende keer maar eens op de signalen die ze afgeeft, te letten en neem op tijd je tegenmaatregelen. Welke? Hier zijn paar ideeën.

1. Je komt thuis, verzint een banale smoes, stapt onder de douche en zoekt het gezelschap van een goede vriend op.

2. Je schenkt haar nog een wijntje in. Alcohol doet wonderen, zelfs met de meest verstokte partners (maar let op! Overdrijf niet anders bereik je het tegenovergestelde resultaat)

3. Je wijdt je avond aan je privé-collectie dvd’s en stuurt haar met zachte hand naar bed (en ze zal maar al te graag gaan). Zo kun je in alle rust van de erotische acrobatieën van jenna jameson & co. Genieten.

We hebben het hier natuurlijk een beetje op de hilarische toer gegooid. Maar af en toe helpt haar hoofdpijn jouw avond echt naar de knoppen. Wat doen jullie als je partner geen zin heeft? Word je boos? Ga je ook maar slapen omdat je zelf toch ook wel moe bent? Of probeer je haar met vleiende woordjes op een ander idee te brengen?

het is de tegen over gestelde hij wil geen sex na paar maanden!

hallo,

ik wil graag even reageren op de man en de vrouw wiens partner onzeker zijn over

hen voorgaande relaties.

ik begrijp niet goed waarom jullie partner hier zo onzeker over is, iedereen (behalve

de personen dan die gelijk op hen 15e de ware hebben ontmoet) heeft toch wel verschillende

relaties gehad voordat je de ware ontmoet? naar mijn mening is dit juist een voordeel,

omdat je partner dan heeft kunnen “oefenen”, zowel met hoe je met een

man/vrouw moet omgaan in een relatie, maar ook met de sex! van elke relatie leer

je, en zonder die voorafgaande relaties zou hij/zij niet de persoon zijn die hij

of zij nu is. kom op zeg, we leven niet meer in de jaren 20 toen iedereen gelijk

trouwde met de eerste persoon met wie hij een relatie had. ik denk dat het meer

onzekerheid is naar de eigen persoon, als naar de voorafgaande man of vrouw met

wie je een relatie hebt gehad.misschien denken ze dat die man of vrouw beter in

bed was, of dat je nog steeds gevoelens hebben voor diegene en nog vaak aan ze

denkt? ik vind het eigenlijk wel een beetje naief en kortzichtig om te denken/willen

dat je de eerste bent. en om het hiervoor uit te maken vind ik wel helemaal erg.

wanneer je in de 20 of 30 bent en een vrouw/man ontmoet met wie je je leven wilt

delen, maar wie nog nooit een relatie/sex heeft gehad, daar zou ik toch ff bij

na moeten denken wat er mis is met die persoon…….

in ieder geval veel succes!

Dag allemaal,

interessante kwestie, ‘als zij nee zegt’. Ik (vrouw, 25) heb de ervaring dat

sexproblemen eigenlijk in het hoofd zitten: als ik geen zin heb in sex ben ik

in mijn gedachten teveel bezig ben met andere dingen, zoals stress/problemen

door mijn studie en werk. Vaak vind ik het moeilijk om de gedachtenstroom te

stoppen, zelfs nadat ik er met mijn vriend (of wie dan ook) over gepraat heb.

Maar in deze kunnen wij vrouwen van de mannen leren, die zijn in het algemeen

iets beter in het volgende: zet het gewoon van je af. Als je naast studeren/werken

je vrije tijd ook nog eens met gedachten over studie/werk vult dan geniet je

niet van je leven. Zet gewoon de knop om, besluit om de tijd na je werk te vullen

met leuke dingen, en daar hoort sex zeker bij! Voor de duidelijkheid: ik zeg

niet dat je problemen simpelweg moet negeren, je moet er zeker over praten,

maar op een gegeven moment moet je besluiten ze van je af te zetten, want, zoals

iemand anders in dit forum al zei: als er een oplossing voor is, is het geen

probleem, en als er geen oplossing voor is, is het ook geen probleem.

Ook voor ruzie geldt: zoek een oplossing of een compromis, probeer niet altijd

je gelijk te halen, of zet het onderwerp van discussie van je af, veel dingen

waarover geruzied wordt zijn eigenlijk onbelangrijk, zoals: je hebt niet goed

gestoft, of je hebt het verkeerde merk tomatensaus uit de supermarkt meegenomen.

Ik voel mee met de mannen die om dit soort dingen van hun vrouwen op hun kop

krijgen.

Wat betreft onzekerheid over het lichaam: ik ben geen model, daarvoor ben ik

met maat 46 vijf kledingmaten te groot, maar ik ben tevreden met het lijf dat

ik heb, ik kan nou eenmaal geen andere in de winkel gaan halen. Op het moment

dat ik niet tevreden was met mijn lijf besloot ik er wat aan te doen: gezonder

eten en sporten, en dat is wat iedereen zou moeten doen als ze ontevreden zijn.

Het is prettig als je vriend/man zegt dat je er goed uitziet en dat het hem

echt niet uitmaakt dat je een groot achterwerk hebt (mijn vriend houdt er wel

van!) maar als je niet blij bent met je lijf doe er dan wat aan, laat het niet

alleen aan je vriend/man over je beter te voelen maar doe er zelf ook wat aan,

en laat het niet je (sex)leven beinvloeden.

De boodschap is kort gezegd: denk niet te zwaar over het leven en geniet ervan,

het kan voorbij zijn voor je het weet. Wees aardig voor jezelf, daardoor word

je ook aardiger voor anderen. Geniet van vriendschap en vooral van de liefde,

en de seks diedaarbij hoort. Voor mij bestaat er niks beters dan in bed te laten

zien hoeveel ik van mijn vriend hou, het is toch geweldig om zo dichtbij elkaar

te kunnen zijn?

Mannen, ik weet, dit waren niet zozeer directe tips aan jullie, maar ik hoop

dat het jullie toch kan helpen, misschien moeten vrouwen een keer van een vrouw

horen dat ze niet zo moeilijk moeten doen in het leven maar er meer van moeten

genieten. Laat ze maar een keer op mij boos worden in plaats van op jullie 😉

Succes!

Luister ‘mannen’ ..

Als je partner geen zin/energie voor sex heeft hebben jullie dat helemaal aan

jezelf te danken! Misschien dat ‘een goed gesprek’ of ‘erover praten’ wel eventjes

helpt maar uiteindelijk verander je daar helemaal niks door. Je moet controle

nemen over de situatie, als je ziet hoe hard ze werkt, hoeveel het huishouden

vraagt, hoeveel de kinderen vragen.. en daardoor heeft ze ‘s-avonds geen zin

meer in jouw gepunnik. Oplossing lijkt me duidelijk toch? Zorg ervoor dat ze

wat meer ademruimte heeft. Als jij jezelf iets beloofd hebt die avond dan zul

je iets beter je best moeten doen, neem die kinderen een paar uurtjes mee, stuur

haar met je creditcard de deur uit, huur voor mij part een schoonmaakster voor

het huishouden! Trouwens, als al deze issues spelen in je relatie, dan moet

je uberhaupt maar es bij jezelf te rade gaan. Jij denk dat als er niet genoeg

geneukt word dat dat slecht is voor je relatie, nou ik kan er nog wel een paar

opnoemen! En dan trouwens nog wat; heb je er wel eens over nagedacht dat de

sex-kwantiteit erg nauw verbonden is met de sex-kwaliteit? Misschien is het

wel zo dat het vooruitzicht op wat komen gaat/ moet gaan haar ook niet echt

kan motiveren… Het feit dat je al 5 jaar samen hokt mag helemaal niks veranderen

aan de manier waarop jij omgaat met jullie sex-leven, je moet er net zoveel

moeite voor doen en net zoveel energie in steken als toen en geloof me; je krijgt

die energie driedubbel terug .. in elke vrouw schuilt een nymfomaan! Nou ja,

bijna elke vrouw dan, er zijn idd hopeloze gevallen bij.

Moraal van het verhaal; de afwezigheid van sex in je relatie heb je niet aan

haar te danken maar aan jezelf! Sukkel.

Als een vrouw geen zin heeft en het komt vaker voor dan anders, is het

misschien verstandig om je te gaan verdiepen in wat haar bezig houdt.

Ga niet als een probleemoplosser spelen maar luister goed en let op signalen.

Ben (op een goede manier) een spion en voel mee met de dingen die ze

vertelt.

Als je sex wilt en de vrouw heeft wel iets anders aan haar hoofd, dan wordt

het oorlog kan ik je verzekeren.

Maak dat het rustig is in huis, geef haar wat extra aandacht bijvoorbeeld

door te zeggen dat ze er uitzonderlijk goed uitziet of hoe blij je ervan wordt

als je haar weer ziet.

Zowiezo vind ik dat de mooiste schepsels van deze aarde met tact en warmte

omarmd moeten worden en niet bot weg sexslavinnen zijn. Als je de juiste

koers vaart dan is de kust waar je naar toe wilt in zicht……….

Beste lezers,

Ik heb totaal geen problemen met sex of het er zin in hebben.

Helaas wordt dit een ander verhaal wanneer mijn partner continue seksgerelateerde

opmerkingen maakt. Ik treed niet in details, maar het is gewoon irritant.

De hele tijd , altijd…

Nou sorry, maar daar gaat mijn zin van over…

Ik krijg dan het gevoel van: ik ben er alleen maar om…

Ik weet niet of er vrouwen zijn die dit herkennen, maar dit is dan ook mijn ervaring.

Jaa, ik vind dit onderwerp idd best interessant

Ik kan er ook wel wat over vertellen!!

Nou ik ben zelf jong en hij ook. En ja, ik moet zeggen soms snap ik het

niet helemaal maar ik begin langzaam te leren..

We hebben nog niet echt een echte vaste relatie maar als het aan mij ligt

is hij gewoon de ware voor mij..

We zijn nu ongeveer iets langer dan een jaar bij elkaar zou ik maar zeggen!!

Ik heb al de nodige ruzies enzo met hem meegemaakt!!

Ik zelf heb in het begin vaker neej tegen hem gezegt.

Meestal ben ik altijd in de mood echt altijd en als het aan mij lag deed ik het

elke dag een paar uur achter elkaar wel.. Maar helaas, dat gaat niet. Ik ben door

de week druk net als hij.. Meestal zie ik hem dan in het weekend..Omdat we nog

niet echt helemaal vast bij elkaar zijn wonen we niet samen, dus elke dag helaas

pindakaas.. Maar vind ik niet erg.. Ik wacht die 5 dagen wel af..Dan ben ik voordat

het weekend is al helemaal opgeladen..Ik kan nu in ieder geval niet klagen maar

dat was wel eens ietsjes anders..

Toen ik nee zei was het meestal als ik me klote voelde en kwaad op hem was..wat

zijn schuld was vind ik dan (niet altijd natuurlijk!!!!).Ik zit dan met die dingen

in mijn hoofd die nog niet zijn uitgepraat, dan kan ik mezelf zeker niet zomaar

geven als ik het echt erg vind. Ik laat het hem duidelijk wel merken en dan weet

hij zelf ook wel dat het die avond niks word..Maar het is dan des te leuker om

het weer goed te maken..

Ik dacht dat mannen wel altijd zin hebben maar dat is niet zo.. Ook mannen hebben

gevoelens.. Ik ben zelf niet de makkelijkste en kan af en toe wel heel gemeen

zijn als ik kwaad ben.. Ik heb het gemerkt .. Ik had zin en ik was me aant afvragen

waarom hij nou niet bij mij in bed ging liggen .. Dat was bijna een maand zo..ik

in shok natuurlijk! Vanalles spookt dan in mijn hoofd, hij heeft een ander, hij

vind me helemaal niet aantrekkelijk!! Nou, het probleem was dat hij net als ik

gekwetst is/was en dus daarom niet wilde! Hij zei dat hij ook gevoelens had en

ik geloof het.. want hij wilde me echt een tijdje niet eens zien.. Maar gelukkig

all good.. Maar ja, ik ben ook vaker bij hem geweest was ook alles goed maar was

hij zelf moe en wilde slapen..Kijk ik kan alles wel aan ben op elk moment bereid..maar

ja een man is een ander verhaal hij moet toch wel ff presteren.. om het zo maar

te zeggen. Vind ik niet erg, respecteer dat, vind het soms wel lief en romantisch

om gewoon naast hem te liggen..hoef ik ook weer niet gek te worden en te denken

dat hij alleen sex wil..en hij laat mij ook met rust als ik moe ben en niet wil

(wat niet vaak voorkomt).. moet kunnen!Als je van iemand houd wacht je.. Maar

als het gek lang duurt zul je toch echt actie ondernemen en eens praten ja.

Niet te vergeten, praten praten praten is echt belangrijk. Contact hebben met

elkaar..weten hoe het met de ander zit.. Ik hoef niet alleen zijn lul, als ik

dat wil kan ik net zo goed single zijn en met jan en allemaal gaan.. kom ik niks

te kort…maar dat is anders..! Praat met elkaar over alles wat je maar kan bedenken..

Zie hem als je vriend, geliefde..! Het is me opgevallen dat een goed gesprek soms

zelfs nog tot betere sex leid dan je denkt..

En ja ook in bed, af en toe wat zeggen, aanwijzingen geven..! Over de sex kon

ik niet klagen..Maar ik vond dat hij te weinig aan het voorspel deed..vooral oraal..

Nou, al mijn moed bij elkaar geraapt en heb tijdens het gebeuren vertelt dat die

eens wat moest gaan doen, want ik dacht echt misschien dat hij dat vies vind of

weet ik veel wat..Niks van waar, alsof we in een nieuw level zijn gestapt en hij

vind het volgens mij ook nog echt leuk.. En ja, voor sex moet je je ook echt laten

gaan wil je genieten..Het zou vervelend voor jou zijn als hij geen krimp gaf als

jij hem bevredigd dus is het andersom natuurlijk ook zo.. Geniet van het samenzijn

en laat al die andere dingen die je aan je hoofd hebt ff zitten tot je klaar bent

of zo.. En nog iets, geef hem complimenten dat stimuleert echt geloof me, ook

mannen zijn gevoelig, hoe stoer en macho ze ook zijn of proberen over te komen!

En om nog even iets te zeggen over zelfbevrediging..Nou, doe ik ook zo vaak als

ik kan denkend aan hem en tsja.. waarom ook niet is zeker lekker en fijn no worry..Krijg

je eens niks, doe het zelf en wacht tot de volgende keer.. Soms is het wel eens

goed om eens ff een pauze te nemen..in balans houden..Als je een beetje wacht,

is de volgende keer wel lekker lang en intens omdat je elkaar dan toch alweer

‘lang’ niet hebt gehad.. Beter na een week een hele sensueele nacht dan elke dag

2 min..

Maar dat was het dan..

mensen veel plezier!!

Hallo,

Ik ben een vrouw en moest even reageren op dit item. Ik heb te ‘kampen’ met

een man die elke dag wel wil en ik heb de laatste tijd gewoon ff geen zin. Misschien

omdat ik te vermoeid ben, val vaak om 22 uur al in slaap…Mijn man laat op

zoveel manieren weten dat ik hem tekort doe, dat dit een andere reden is gaan

worden om geen sex te hebben. Als ik s’avonds met de afwas bezig ben komt hij

naast me staan en zegt; “vanavond de kleine vroeg naar bed hé, want

ik heb zin. Nooit zal hij mij eens gewoon ff vasthouden of knuffelen zonder

dat hij erbij moet vermelden zin te hebben in sex. Een ander heel naar voorbeeld

is…Sinds een paar jaren hebben wij geen slaapkamer deur. Een nieuwe deur stond

al een half jaar op de gang, maar werd maar niet geplaatst. Maanden heb ik lopen

zeuren, maar nee. Nu hebben wij sinds kort een hond die op de slaapkamer slaapt.

Gisteren heeft mijn man ineens de deur erin gezet omdat hij meent dat de hond

dan tijdens onze sex op de gang kan blijven, zo hebben we meer ‘privacy’….zucht.

Hij kan gewoon niet geloven dat ik momenteel geestelijk en lichamelijk niet

aan sex kan denken maar drijft gewoon zijn zin door. Elke avond moet ik horen;

“ik wil wel sex vanavond hoor, het word nu welleens tijd, ik kom tekort”.

Ik voel me verplicht het te doen, wat ervoor zorgt dat ik geen zin heb. Ik ben

toch immers baas over mijn eigen lichaam en gevoelens?

Door op een link te klikken kwam ik op de subsite “als zij nee zegt”

van jullie terecht. Daar stond de oproep wat te doen als je partner “nee”

zegt tegen sex. Dit doet mij herinneren aan een programma op tv waar één

of andere sekstherapeut dit probleem ook aankaartte en hier de vrouw stimuleerde

haar man weer zin in sex te laten krijgen in plaats van in voetbal kijken. Dit

deed zij op de volgende manier:

– onverwachts leuke/geile dingen in zijn/haar oor fluisteren. bijvoorbeeld als

hij/zij staat te koken en de partner loopt langs om eventjes te fluisteren: “ik

hou van je” of “je bent lekker”.

– onverwachts leuke/geile plekjes aanraken. bijvoorbeeld als hij/zij staat te

koken en de partner loopt langs om even met zijn/haar hand de kont aanraken of

in een andere situatie even met de hand langs het kruis.

– een leuk/geil briefje neerleggen. bijvoorbeeld in zijn/haar portomonnee/kast/bed

oid of in de beslagen spiegel van de badkamer schrijven: “ik wil je!”.

– een hele goeie is een tongzoen! Met glinsterende oogjes op je partner aflopen

en minimaal een minuut tongzoenen. (je moet wel zeker weten dat je partner het

niet erg vindt) Hierdoor raakt de partner opgewonden.

– hou dit een paar dagen vol! Dit resulteerd niet meteen in sex maar dit heeft

een paar dagen, week nodig.

Deze onverwachte, geile acties geven een signaal af dat de partner meer wil dan

een vluchtig kusje voordat hij/zij naar het werk gaat. De partner wordt zo langzaam

opgegeild, en als hij/zij uiteindelijk zin krijgt in sex wordt dit verlangen nog

een beetje uitgesteld zodat hij/zij nóg meer zin krijgt.

Dit kan je doen om je partner nog meer op te geilen:

– als hij/zij op de bank zit een boek te lezen, te slapen/uit te rusten (NIET

als hij/zij gespannen naar een film of programma op tv kijkt!) of op een ander

rustig/onverwacht moment, lieve kusjes in zijn/haar nek geven, vervolgens afdwalen

naar beneden richting kruis. Beiden hebben nog gewoon hun kleren aan, of broek

half open maken, ondergoed aan houden!!! Het kruis in de mond nemen, inclusief

broek/onderbroek en warme lucht er tegen aan blazen/hijgen. (net zoals je een

koud raam doet beslaan met je adem) Doe dit totdat hij een erectie krijgt of als

zij een teken begint te geven dat ze het lekker begint te vinden. Wanneer de partner

het lekker vind, stoppen! Hij/zij komt vanzelf met de volgende stap, wanneer dit

niet meteen is, dan is het wel na een paar dagen i.c.m. voorgaande tips.

Nou weet je,als ik geen zin heb en dan bedoel ik Echt geen Zin he,dan kan hij

mij altijd overhalen,door middel van mij op me knietjes te zetten en lekker langzaam

te likken.

Mannen Probeer het maar,als je echt een vrouw wil overhalen (en nou heb ik het

niet over alle vrouwen,want er zal vast wel een vrouw tussen zitten die natuurlijk

beweert (???) dat dat niet zo is,net als met mannen,de een zegt dit de ander zegt

dat,maar of het ook echt zo is moet je je maar afvragen.

Neem die tip van op der knietjes nou maar aan,een vrouw is zwak voor een tong

tussen haar benen,geloof mij maar..

Groetjes dat jaloerse kreeftje

Mijn reactie als vrouw zou zijn, kijk eens of de

synthetische hormonen (ja ook mirena spriraal) een rol

spelen. Dat kan namelijk zeer zeker, alleen zijn veel

vrouwen (en mannen) er niet van op de hoogte. Als het

kan, ga dan voor de anticonceptie zonder synthetische

hormonen. Je voelt je er stukken beter door!

Ik spreek uit ervaring (en zo zijn er nog een paar in

mijn omgeving die hetzelfde zijn ondergaan). Na

ongeveer 10 jaren die troep gebruikt te hebben, ben ik

er vanaf gestapt en merk duidelijk verschil, net als

mijn man waar ik al ruim 13 jaren een relatie mee heb.

Ik merk niet alleen verschil in de zin van seks, maar

ook andere lichamelijke klachten zijn weg waardoor je

je lekkerder voelt en meer zin hebt. Mijn man weet

niet wat hem is overkomen.

groetjes van een tevreden vrouw

Reagerend op de persoon met een onzekere vriend. Ik heb hetzelfde probleem,

alleen ben ik de onzekere vriend. Mijn vriendin en ik zijn beide 30, ik ben

al twee jaar met haar, heel gelukkig en het leven kan niet beter. Toch knaagt

haar verleden aan mijn ego, namelijk dat er voor mij zeker elf gasten voor zijn

geweest. Misschien zijn er kerels die mij nu voor gek verklaren, maar deze meid

is bloedmooi, heeft een geweldig lichaam en zeurt niet zo aan je hoofd en kan

ook nog goeie gesprekken mee hebben. Kortom de ‘perfecte’ vrouw…maar, toch

weer dat elftal dat me voor is geweest. Naar mijn gevoel is er niets dat mijn

vriendin kan doen om mij van deze kronkel in mijn mannelijk hoofd af te zetten.

Als man kan je het gewoon niet hebben dat je de eerste niet bent. Mijn vriendin

zegt dat ik ‘de’ man in haar leven ben, dat ze supergelukkig is en dat de sex

heerlijk is…..geloof ik natuurlijk ook. Toch heb ik af en toe momenten waarbij

ik me afvraag als ze dit wel kan menen. Dat zijn de momenten waarbij ze b.v.

geen zin in sex heeft. Als man ervaar je de bevestiging van liefde van je partner

, onder andere middels je eigen behoefte bevrediging op sex gebied. Natuurlijk

zijn de andere momenten samen ook leuk, maar toch verlang je naar de lichamelijke

erkenning. Ik zou dan het liefst een paar keer per week willen, zijn niet. Ik

zou dan af en toe gewoon lekker kort, zonder overwinningsspelletjes enz., en

heftig willen. En als ze dan ook nog gewoon op haar rug gaat liggen en niet

eens de moeite wil nemen om dat mannelijk lichaam, waar ze de behoefte voor

had om al elf voor mij te slijten, wil betasten en van wil genieten….dan breekt

mijn klomp. Dan ben ik jullie vrouwen weer even kwijt.

grappig dat er vaak over vrouwen wordt gesproken alsof zij nooit zin hebben…

mijn ervaring is toch een beetje anders op dit gebied. mijn vriend, laat vaak

erg duidelijk merken dat hij geen zin heeft… we hebben veel lichamelijk contact,

maar dit beperkt zich vaak tot strelen, masseren, knuffelen en lekker tegen elkaar

aan liggen… begrijp me niet verkeerd, ik ben geen nymphomane en hoef echt niet

iedere dag, maar als we elkaar zien is het toch fijn als er passie is…

sinds kort ben ik erachter gekomen, dat mijn vriend onzeker is over zijn lichaam

en hij wijt dit aan het feit dat ik bepaalde opmerkingen gemaakt heb, waardoor

hij zich nu helemaal suf traint in de sportschool… voor mij is mijn vriend de

mooiste man die ik ooit gezien heb en ik geef hem vaak complimenten over zijn

uiterlijk… zijn onzekerheid komt volgens mij ook voort uit jaloezie… ik heb

een aantal vriendjes gehad voor ik hem kende en dit zit hem nogal dwars… soms

krijg ik de indruk dat hij bang is dat hij niet tegen die “anderen”

op kan boksen wat bed prestaties betreft… hij weet hoeveel ik van hem hou en

dat er niemand kan tippen aan hem, maar toch blijft de gedachte dat hij niet de

enige is geweest hem achtervolgen… het is nu zo erg geworden, dat hij er serieus

over nadenkt of hij nog wel met me verder wil… hij maakt opmerkingen over mijn

uiterlijk en dat ik wel een beetje dikker mag zijn etc. aan de andere kant, verteld

hij me wel dat hij van me houdt en dat dit dus niet de reden is als hij ervoor

kiest om te stoppen met de relatie… wanneer ik met hem probeer te praten, kapt

hij het gesprek af en valt compleet stil… wie kan me vertellen wat iik doen

moet? want ik wil hem nooit meer missen en weet niet meer wat ik doen moet om

die gedachtes uit zijn hoofd te krijgen…

Hallo!

Hierbij even een tip voor de heren die wel vaker te horen krijgen dat hun vriendin/vrouw

“hoofdpijn” heeft…..

Weet je nog in het begin van jullie relatie, toen je uitgebreid de tijd nam voor

een voetmassage, bij kaarslicht lieve woordjes fluisterend, haar complimenteerde

met haar leuke kleding/uitstraling, kortom, echt de tijd nam om haar te versieren?

Dat gaat ook nu weer werken! alleen is het wel zaak dit ook te doen wanneer je

niet uit bent op sex, anders zul je erop worden afgerekend dat je dat alleen maar

doet om haar in bed te krijgen.

Dingen als: ’s avonds eerst de voetbal afkijken, uitgebreid de krant lezen enz.

en dan aan haar gaan zitten plukken, zullen je alleen maar nul-komma-nul opleveren!

Een vrouw wil graag begeert en veroverd worden, en als dan de tv eerst komt, voelt

ze zich erg onbelangrijk!

Je relatie is niet zo vanzelfsprekend

Doordat de tijd verstrijkt verslapt de aandacht voor wat je samen hebt….dit

geldt zowel voor mannen als vrouwen!

Natuurlijk kun je zo af en toe spetterende vlug-klaar sex hebben met je vrouw/vriendin,

maar de meeste vrouwen vinden dat romantische geknuffel heerlijk.

Probeer het dus af en toe eens wat langer te laten duren.

Maar ook in bed kan je wat veranderen…..nieuwe dingen proberen…..een vrouw

vindt altijd hetzelfde in bed ook niet altijd lustopwekkend….

Investeer in je relatie, ook al ben je jaren samen!

Groetjes van een vrouw.

hoi, het verbaast me dat men het nog steeds heeft over de vrouw als het gaat om

de ijver of freqentie in bed. als ik met vriendinnen hier over praat blijkt juist

dat de laatste jaren de man het vaak af laat weten en ik moet zeggen: dit zijn

geen lelijke of niet aantrekkelijke vrouwen maar juist hele sexy meiden. dus vrouwen

krijgen nog steeds het stempel maar komt dat niet juist door dat de mannen zich

altijd beter voor doen tegen over anderen. met andere woorden: meer woorden dan

daden? mannen doen zich graag voor als geile stieren maar in de praktijk blijkt

dat steeds vaker tegen te vallen. zou dat de reden zijn dat vrouwen zich iets

vaker laten verleiden door jongere mannen? die hebben namelijk nog genoeg hormonen

om een volwassen vrouw te kunnen bevredigen terwijl steeds meer mannen na hun

35e juist weinig presteren tenzij ze geprikkeld worden door een nieuwe vlam maar

ook daar laten ze het na verloop van tijd afweten.teleurstellend hoor…

volgende keer dus een stukje over mannen die een grote mond hebben maar thuis

weinig presteren

Over vrouwen die geen zin meer hebben bestaan heel veel theorieën, boeken

en genoeg aangedragen oplossingen. Veel minder hoor je over mannen die geen zin

meer hebben, toch komt het vaker voor, maar helaas wordt hier nauwelijks over

geschreven of over gepraat. Als er over geschreven wordt, dan komt men met oplossingen

zoals sexy lingerie of meer aandacht voor elkaar of spannende filmpjes, maar wat

als dat niet helpt? Wat als een psycholoog er zelfs niet uitkomt?