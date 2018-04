Neil Barrett. Mode voor heren die van minimalisme houden

Modeontwerper Neil Barrett staat op zich al bekend om zijn minimalistische menswear, maar voor zomer 2018 overtrof de Brit zichzelf. Op de catwalk zagen we uiterst scherpe en eenvoudige lijnen (eenvoud is een kunst, geloof ons) en nauwelijks kleur. Behalve zwart en wit, op zich al geen kleuren, gebruikte de ontwerper felrood, elektrisch blauw en een soort leverkleur. Opvallend waren verder de lichtreflecterende details.

Zoals altijd heeft de collectie een uiterst slank silhouet. Dit is bepaald geen kleding voor gespierde en zwaar gebouwde mannen. De blazers sluiten zich met een enkele rij knopen (ze zijn single breasted), soms zelfs met één enkele knoop, en volgen de lijnen van het lichaam. De broeken zijn smal en recht gesneden. Overhemden en blousons hebben een techno uitstraling; het zwartleren jack is ultralight en ultraluxe.

Aan hun voeten dragen de heren zwarte veterschoenen of zwarte, witte of zwartwitte sneakers die aan de zijkant sluiten met een ritsje waardoor de bovenkant glad en strak is. Wederom het toppunt van minimalisme.