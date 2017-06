Niet haar type? Geef het tenminste één maand lang de tijd

Van snoepjes tot restaurants, van lippenstift tot hoge hakken… vrouwen staan één week per maand, namelijk in de vruchtbare periode, meer open voor alternatieven. Dit blijkt uit een onderzoek van Kristina M. Durante en Ashley Rae Arsena, beiden verbonden aan de Universiteit in Texas, San Antonio.

De beide dames wijden in hun onderzoeksresultaten vooral uit over het belang van hun bevindingen voor de marketing van consumptieproducten. Een week per maand, zo zeggen de wetenschappers, zouden vrouwen meer geneigd zijn om te reageren op concurrerende merken (dan die ze gewoonlijk gebruiken) en zouden ze wel eens daarop kunnen overstappen.

Minstens net zo interessant voor ons mannen is dat de wetenschappers en passant opmerken dat vrouwen in de vruchtbare periode ook voor wat betreft de keuze in mannen hun horizon zouden verbreden. Sterker nog, ze nemen dit als uitgangspunt.

We citeren uit een recente publicatie in de Journal of Consumer Research: ‘Fertile women seek more options in men and this drives their desire for alternative options as consumers. If you are open to checking out alternatives, you are simply more likely to find the best option and it turns out that the desire for alternatives in mate choice impacts other choice situations’. Zie vooral de vetgedrukte passages en je begrijpt wat we bedoelen.

Dus… wil ze niets van je weten, blijf het dan tenminste een maandje lang proberen. Wellicht dat ze je op het juiste moment, en jij weet nu welk moment we bedoelen, opeens wel ziet staan!

Hoe weet je dat het moment daar is? In welke dagen moet je zorgen dat ze je ‘als alternatief’ voor ogen heeft? Een ander onderzoek, ditmaal van de Universiteit van Los Angeles, wijst uit dat vrouwen in meest vruchtbare periode van de maand een hogere stem dan gewoonlijk hebben. Verder zou de vrouw zich in die tijd van de maand ook vrouwelijker kleden en opener en meer toegenegen zou zijn.

Trek je eigen conclusies maar!