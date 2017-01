De nieuwe 911 GTS modellen: dynamiek, comfort en efficiency

Porsche breidt de 911-range in maart uit met de GTS-modellen. Er is keuze uit vijf smaken: de 911 Carrera GTS met achterwielaandrijving en de 911 Carrera 4 GTS met vierwielaandrijving zijn er beide als Coupé en Cabriolet. De 911 Targa 4 GTS heeft traditiegetrouw vierwielaandrijving. Dankzij een nieuwe turbo levert de 3,0-liter zescilinder boxermotor van de 911 GTS modellen 331 kW/450 pk. Alle versies zijn leverbaar met een handgeschakelde zevenbak of de PDK-transmissie (Porsche Doppelkupplung). De 911 Carrera GTS is leverbaar vanaf €156.700.



Met een vermogen van 331 kW/450 pk is de 911 GTS 22 kW/30 pk krachtiger dan de 911 Carrera S. Vergeleken met de vorige 911 GTS bedraagt de winst 15 kW/20 pk. Het maximale koppel van de zescilinder boxermotor bedraagt 550 Nm. Dit is beschikbaar in het brede toerengebied van 2.150 – 5.000 tpm. Het resultaat: krachtige acceleraties en een hoge mate van souplesse. De snelste sprinter in de GTS familie is de 911 Carrera 4 GTS Coupé. Met PDK en het standaard Sport Chrono Pakket accelereert hij in 3,6 seconden van 0-100 km/h. De topsnelheid van alle 911 GTS modellen ligt boven 300 km/h; de 911 Carrera GTS Coupé met handgeschakelde zevenbak is de snelste met een top van 312 km/h. Ondanks het gestegen vermogen blijven de 911 GTS modellen efficiënt. Zo is de 911 Carrera GTS met PDK goed voor een gemiddeld verbruik van 8,3 l/100 km volgen NEDC (CO2: 188 g/km). Standaard op elke nieuwe 911 GTS is het Porsche Active Suspension Management (PASM). De Coupé-modellen hebben bovendien het verlaagde (-10 mm) PASM Sportonderstel.

In goede GTS traditie: zwarte details

De 911 GTS-modellen zijn duidelijk herkenbaar. Zo zijn ze stuk voor stuk gebaseerd op het brede vierwielaangedreven onderstel. Zodoende zijn ook de achterwielaangedreven modellen 1,85 m breed. De strakke en SportDesign afwerking van het front springt direct in het oog. Ook in aerodynamisch opzicht is de voorzijde geoptimaliseerd. De voorspoiler loopt bijvoorbeeld ver naar beneden door. Samen met de achterspoiler, die vergeleken met die van de 911 Carrera S modellen verder naar boven komt, vermindert hij de opwaartse krachten op voor- en achteras.

Typische GTS kenmerken aan de achterzijde zijn de in rookglas uitgevoerde achterlichten, het matzwarte ventilatierooster en de in zwart uitgevoerde, centraal geplaatste dubbele uitlaatpijpen van het sportuitlaatsysteem. De achterwielaangedreven modellen zijn te herkennen aan de zwarte verbindingsstrip tussen achterlichten. Bij de vierwielaangedreven modellen is dit een rode lichtband. Andere GTS details zijn de SportDesign buitenspiegels, de satijnzwarte 20-inch lichtmetalen velgen met centrale wielmoer en de logo’s. Bij de 911 Targa 4 GTS is de Targa-beugel voor het eerst uitgevoerd in satijnzwart.

De nieuwe Porsche Track Precision app

Ook het interieur ademt de sportieve GTS sfeer met onder meer de centraal op het dashboard geplaatste stopwatch van het Sport Chrono Pakket. De Porsche Track Precision app is verder verbeterd. Rijgegevens kunnen automatisch worden opgeslagen op de smartphone. Ze kunnen bovendien zeer gedetailleerd worden weergegeven én geanalyseerd. De sportstoelen Plus van de 911 GTS modellen zijn grotendeels bekleed met alcantara. Ze hebben GTS logo’s op de hoofdsteunen, zijn viervoudig elektrisch verstelbaar en bieden optimale zijdelingse steun en volop comfort. Ook standaard zijn afwerkingselementen van zwart geanodiseerd, geborsteld aluminium en de alcantara bekleding van stuur, middenconsole en armsteunen.

De nieuwe 911 GTS modellen worden in maart op de markt verwacht. Ze zijn nu al te bestellen bij de Nederlandse Porsche centra. De consumentenadviesprijzen voor de versies met PDK zijn als volgt:

911 Carrera GTS € 156.700

911 Carrera 4 GTS € 166.100

911 Carrera GTS Cabrio € 171.000

911 Carrera 4 GTS Cabrio € 181.400

911 Targa 4 GTS € 181.400