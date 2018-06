Nieuwe Alpine A110 Pure en A110 Légende op Concours d’Elégance Paleis Het Loo

Alpine staat tijdens de 14e editie van het Concours d’Elégance Paleis Het Loo, die vrijdagmiddag 29 juni tot en met zondag 1 juli 2018 in Apeldoorn plaatsvindt, in het teken van nieuw én oud. Behalve de wonderschone line-up van modellen uit het rijke verleden, zijn ook de gloednieuwe Alpine A110 Pure en A110 Légende voor het eerst in Nederland te bewonderen.

Op de Alpine display zijn historische modellen te aanschouwen waaronder de A106, de eerste Alpine, een zeldzame A108 Cabriolet, de opzienbarende Concept A310 en de A610 Turbo Albertville. Meerdere modellen die op het Concours zijn te aanschouwen, zijn beschikbaar gesteld door Alpine liefhebbers.

De nieuwe A110 Pure en Légende zijn aanwezig ter vervanging van de gelimiteerde en reeds uitverkochte Alpine A110 Première Edition. De Pure en Légende verschillen van karakter en spreken daarmee een bredere doelgroep aan. De A110 Pure is de meest op de bestuurder gerichte versie, terwijl de A110 Légende meer het karakter heeft van een ‘grand tourer’ dankzij de luxere uitrusting met comfortverhogende zaken.

De Alpine A110 Pure en A110 Légende zijn leverbaar voor prijzen vanaf respectievelijk € 64.300,- en € 68.100,-. Om geïnteresseerden en liefhebbers van alle mogelijke informatie te voorzien, zijn vertegenwoordigers van de onlangs geopende Alpine Centre Soestdijk en Alpine Centre Hengelo aanwezig op het Alpine paviljoen op het Concours d’Elégance.