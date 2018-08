Nieuwe BMW 3 Serie Sedan: vuurdoop in de ‘Groene Hel’

In voorbereiding op de serieproductie heeft de zevende generatie van de succesvolle sportsedan van BMW uitgebreide dynamische rijtests ondergaan en is de afstelling van het onderstel geperfectioneerd op de Nordschleife van de Nürburgring.

De nieuwe generatie van de BMW 3 Serie Sedan doorloopt de laatste, essentiële ontwikkelingsfasen in de opmaat naar serieproductie. Er was maar één locatie denkbaar om de afstemming van het onderstel en de rijdynamiek te optimaliseren: de legendarische Nordschleife van de Nürburgring.

De testen in de ‘Groene Hel’ zijn traditioneel een vuurdoop voor de aandrijflijn en de wielophanging van nieuw ontwikkelde modellen van BMW. BMW heeft een bijzonder uitgebreid testprogramma ontwikkeld voor de (gecamoufleerde) prototypes van de nieuwe BMW 3 Serie Sedan. De ingrijpende vernieuwing van de wielophanging, de schokdempers, de stuurinrichting en de remmen bood de ingenieurs van BMW talrijke kansen om het rijcomfort en de dynamiek van de auto verder te optimaliseren. Daardoor werd de ultieme sportsedan in de premium middenklasse met elke ronde op het circuit beter.

Het concept van de vierdeurs sportsedan bewijst hoezeer het ontwikkelingsproces van de nieuwe BMW 3 Serie is gericht op nog meer sportieve flair. Het zwaartepunt van het nieuwe model ligt nu ongeveer 10 mm lager dan dat van zijn voorganger en het gewicht is perfect gelijk verdeeld over beide assen. Daarbij is het totale gewicht, afhankelijk van de uitrusting, tot wel 55 kg lager. Ondertussen is de stijfheid van de carrosseriestructuur en de bevestiging van de wielophanging – essentieel voor de besturing en de rijgeluiden – beduidend verbeterd. De wendbaarheid en de precisie van de besturing profiteren van de veel grotere spoorbreedte, terwijl de grotere wielvlucht (van voren gezien staat de bovenzijde van het wiel hierbij verder naar binnen) optimale grip in bochten biedt.

Krachtigste viercilinder ooit van BMW.

Een opvallende nieuwkomer in het motorengamma is een grondig herziene viercilinder-in-lijn benzinemotor. Dit is de krachtigste viercilindermotor die BMW ooit in een seriemodel heeft gemonteerd. Toch is het brandstofverbruik ongeveer 5% lager dan dat van zijn voorganger. Een belangrijke bijdrage daaraan levert de verder ontwikkelde 8-traps Steptronic automaat. Verder zorgt een partikelfilter voor een verlaging van de emissies van de motor, zodat die voldoet aan de Euro 6d-TEMP-emissiestandaard.

Innovatieve schokdempers.

Niet alleen de carrosserie is lichter en stijver dan die van zijn voorganger, dat geldt ook de voor- en achteras van de nieuwe BMW 3 Serie Sedan. Het resultaat is een onderstel met een sportief karakter en een subliem weggedrag. De essentiële factor bij de ontwikkeling van de wielophanging van nieuwe BMW 3 Serie Sedan is het innovatieve schokdempersysteem. Voor het eerst voorziet BMW een model van zogenoemde ‘lift-related’ dempers, die continu en progressief functioneren in samenhang met de mate van compressie van de vering. Daardoor worden vibraties die optreden als de dempers oneffenheden in de weg opvangen en in dynamisch genomen bochten bijzonder soepel en precies geneutraliseerd – de perfecte basis voor de unieke balans tussen sportiviteit en rijcomfort die het karakter van de nieuwe BMW 3 Serie Sedan kenmerkt.

De Nordschleife van de Nürburgring staat van oudsher bekend om zijn zeer gevarieerde wegdek en bochten en was dus de perfecte locatie om de samenwerking van het nieuwe dempersysteem met de andere componenten van de wielophanging te verfijnen. “We gebruiken het nieuwe dempersysteem als actieve instellingsmogelijkheid, zodat we onder alle omstandigheden verzekerd zijn van een optimaal weggedrag”, verklaart Peter Langen, Head of Driving Dynamics. “In combinatie met korte veerwegen zorgt een gevoelige demperreactie voor een comfortabel rijgedrag. Als een auto over grotere oneffenheden rijdt, worden de bewegingen van de carrosserie beheerst door een krachtigere demping.”

De ‘lift-related’ dempers behoren standaard tot de wielophanging van de nieuwe BMW 3 Serie Sedan. Met een specifieke instelling zijn ze onderdeel van het M-sportonderstel, dat bovendien 10 mm lager is en tevens komt met 18-inch wielen met voor en achter verschillende bandenmaten. Dit verbetert de rijdynamiek nog verder – wat nog beter is te voelen dan ooit tevoren. De stuggere demping is vooral op de Nordschleife van de Nürburgring goed te voelen: de demping van het M-sportonderstel is zo’n 20% stugger dan die van de standaard wielophanging. “Dat betekent dat het verschil met de standaard wielophanging veel sterker voelbaar is dan voorheen”, zegt Peter Langen. “We hebben ook het M-sportonderstel veel sportiever gemaakt, met stijvere lagers en stabilisatoren, stuggere vering en extra verstevigingen in de carrosserie.”

Om het dynamische karakter van de auto verder aan te scherpen, is het nieuwe M-sportonderstel alleen in combinatie met de Variable Sport Steering leverbaar. Die biedt aanvullend op de snelheidsafhankelijke Servotronic stuurbekrachtiging ook een variabele overbrenging. Ook de Variable Sport Steering is speciaal voor de nieuwe BMW 3 Serie Sedan opnieuw gekalibreerd. Het systeem reageert met veel grotere precisie op kleine stuurbewegingen zonder dat de besturing nerveus wordt in de rechtuitpositie. De harmonieuze afstelling van de besturing is niet alleen in lange bochten voelbaar, maar ook bij snel opeenvolgende stuurbewegingen. De lineaire opbouw van stuurkrachten en geoptimaliseerde feedback van de besturing verhogen de precisie van de besturing in dynamisch genomen bochten.

Elektronische blokkeerfunctie.

Het M-sportdifferentieel bewijst zijn kwaliteiten ten volle op zowel de Nordschleife als op het Grand-Prix-circuit van de Nürburgring. De elektronisch aangestuurde blokkeerfunctie in het achterdifferentieel van de nieuwe BMW 3 Serie Sedan is verbonden met de Dynamische Stabiliteits Controle (DSC), wat de toerentalverschillen tussen de achterwielen minimaliseert en de stabiliteit verder verbetert. Afhankelijk van de situatie op de weg is het daarmee mogelijk om preventief zowel onder- als overstuur te beïnvloeden zonder te remmen. Het sperdifferentieel verdeelt het aandrijfkoppel selectief over de achterwielen. Op die manier voorkomt het eventueel doorslaan van een wiel op een glad oppervlak en zorgt het systeem er tegelijkertijd voor dat het motorvermogen onbeperkt kan worden benut voor sportief rijplezier. “Anders dan conventionele sperdifferentiëlen kan het gereguleerde M-sportdifferentieel veel meer dan alleen de tractie optimaliseren”, zegt Peter Langen. “Behalve de grotere dynamiek in bochten is bijvoorbeeld ook een toegenomen stabiliteit bij lastwisselingen voelbaar. Daardoor laat de nieuwe BMW 3 Serie Sedan zich verrassend zelfverzekerd en gemakkelijk berijden, zelfs wanneer de bestuurder een dynamische rijstijl heeft.” Voor een sportieve rijstijl maakt het actieve sperdifferentieel niet alleen veel grotere dwarsversnellingen mogelijk, maar ook een merkbaar snellere acceleratie uit bochten. Ook biedt het in de nieuwe BMW 3 Serie Sedan extra stabiliteit, precisie en een nog voorspelbaarder bochtengedrag – zonder dat de bestuurder de remmen moet gebruiken.