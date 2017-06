BMW presenteert de opvolger van een van de meest creatieve voertuigconcepten van de afgelopen jaren. De nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo combineert het comfort van een luxe sedan voor lange afstanden met de aantrekkelijke styling van een coupé.

BMW presenteert de opvolger van een van de meest creatieve voertuigconcepten van de afgelopen jaren. De nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo combineert het comfort van een luxe sedan voor lange afstanden met de aantrekkelijke styling van een coupé. Zijn carrosserie herbergt een indrukwekkende functionaliteit, veel ruimte en luxe. Deze eigenschappen bood zijn voorganger, die dit segment heeft gedefinieerd, eveneens. BMW heeft ze nu fijngeslepen voor de nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo. Deze natuurlijke evolutie van de BMW 5 Serie Gran Turismo betekent niet alleen een sprong voorwaarts op het gebied van dynamiek en efficiency, maar ook een uitgebreide uitrusting en meer innovatieve assistentiesystemen.

“De BMW 6 Serie Gran Turismo biedt een unieke combinatie van een luxueus interieur en veelzijdigheid verpakt in een elegant ontwerp. Tezamen met het sportieve, dynamische karakter waarvan onze klanten zo houden, versterkt dit model de bovenste regionen van onze modellenreeks”, zegt Dr. Ian Robertson, als lid van de raad van bestuur van BMW AG verantwoordelijk voor verkoop en het merk BMW.

De nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo beleeft zijn wereldpremière tijdens de IAA van Frankfurt 2017 in september. Vanaf de marktintroductie in november zijn drie van BMW’s nieuwste motorvarianten leverbaar. Op twee daarvan is BMW’s xDrive vierwielaandrijving bovendien optioneel.

Lichter, sportiever, meer comfort en zuiniger.

In vergelijking met het voorgaande model heeft BMW 150 kilogram gewicht weten te besparen. Dit is bereikt dankzij een intelligent ontwerp en het gebruik van meer aluminium en staal met een hoge treksterkte voor zowel de carrosserie als het onderstel. Samen met de verbeterde aerodynamica, het gestegen vermogen en de zuinigere motoren, zorgt dit voor sportievere prestaties en minder brandstofverbruik. Afhankelijk van de motorvariant gaat de acceleratie van 0 naar 100 km/u tot wel 0,7 seconde sneller (BMW 630i Gran Turismo) vergeleken met de gelijk gemotoriseerde voorganger. Tegelijkertijd zijn zowel het brandstofverbruik als de uitstoot in de NEDC-testcyclus tot wel 15% lager (BMW 640i Gran Turismo, BMW 630d Gran Turismo). Zowel de dynamiek als het rijcomfort van de nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo plukken de vruchten van aanzienlijke verbeteringen aan het onderstel. De achtwielophanging is standaard voorzien van luchtvering met automatische niveauregeling, terwijl het rijcomfort verder te vergroten is door te kiezen voor de adaptieve vering (voor en achter evenals Dynamic Damper Control). De optie Executive Drive, aangeboden in combinatie met Integral Active Steering en voorzien van actieve rol-stabilisatie, geeft de auto een sportiever weggedrag. Met de luchtvering kan de bestuurder de bodemvrijheid handmatig tot 20 mm vergroten, zodat oneffenheden op onverharde wegen geen belemmering meer vormen. Verlagen met 10 mm is eveneens mogelijk – zowel handmatig met behulp van een knop als automatisch, mits via Driving Experience Control de SPORT-stand is gekozen en tenslotte ook als de auto sneller rijdt dan 120 km/u. Alle optionele onderstelsystemen zijn nu leverbaar in combinatie met BMW xDrive.

Het ontwerp: dynamische afmetingen en elegante, vloeiende lijnen.

De met 87 mm vergrote lengte (nu 5.091 mm), de ongewijzigde breedte (1.902 mm) en de 21 mm lagere carrosserie (1.538 mm) zijn verpakt onder een glooiende, coupé-achtige daklijn. De voorkant heeft een onderscheidend, krachtig ontwerp waarin de lenzen van de standaard LED koplampen helemaal tot aan de dubbele nieren doorlopen. De voor BMW zo karakteristieke sportieve elegantie komt vooral tot uitdrukking als je de nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo van opzij bekijkt. Dan vallen de lange motorkap, de ver naar achteren geplaatste passagiersruimte, de grote wielbasis (3.070 mm), de ramen zonder stijl en de grote, naar achteren doorgetrokken raampartij op. Daar loopt de daklijn vloeiend naar beneden naar een 64 mm lagere kofferbak. De achterlichten met een driedimensionaal ontwerp voegen een in het oog springend detail toe.

Het lage silhouet heeft een positief effect op de aerodynamica. Actieve bediening van de louvres in de grille en andere maatregelen, zoals Air Curtains, Air Breathers en een automatisch uitklappende achterspoiler zorgen voor een Cw-waarde van slechts 0.25 (0.29 voor zijn voorganger).

Een ideale mix van rijplezier, rijcomfort en functionaliteit.

Het interieur is ontworpen met een op de bestuurder gerichte cockpit en een zeer ruim passagierscompartiment. De verhoogde zitpositie verbetert het zicht van de bestuurder en zorgt – samen met de ergonomische indeling – al voor een gevoel van rijplezier. De belijning van het interieur, de gebruikte materialen en de degelijke constructie stralen vakmanschap uit en dragen bij aan het premium gevoel. De achterpassagiers zitten op drie separate stoelen, met een ruime hoeveelheid beenruimte. Ondanks de lagere daklijn is de hoofdruimte toch flink toegenomen. Tegelijkertijd zorgen nieuw ontworpen stoelen samen met verbeterde geluidsisolatie voor nog meer rijcomfort. Met de optioneel verkrijgbare elektrisch te verstellen achterstoelen kunnen de passagiers de hoek van de rugleuning aanpassen.

De nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo heeft standaard een elektrisch bedienbare kofferklep. De inhoud bedraagt 610 liter (110 liter meer vergeleken met zijn voorganger). Voor gebruiksgemak is de tildrempel met meer dan vijf centimeter verlaagd – en daarmee net zo laag als de laadvloer van de bagageruimte. De rugleuning van de achterbank is in 40:20:40 delen neerklapbaar. Ontgrendeling gaat via de kofferbak waarna de leuning met behulp van een daar geplaatste knop elektronisch omklapt. Het resultaat is een bagageruimte met een maximum inhoud van 1.800 liter (100 liter meer dan zijn voorganger). De uit twee delen bestaande hoedenplank is degelijk en kan onder de laadvloer worden opgeborgen.

Een nieuwe generatie motoren, standaard 8-traps automaat en BMW xDrive als optie.

De motoren voor de nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo zijn voorzien van toonaangevende TwinPower Turbo technologie. Ze zijn standaard gekoppeld aan een 8-traps Steptronic automaat. De 2.0 liter viercilinder benzinemotor van de BMW 630i Gran Turismo levert een maximum vermogen van 190kW/258 pk en een maximum koppel van 400 Nm. Hiermee sprint hij in 6,3 seconden van 0 naar 100 km/u. Het gemiddeld brandstofverbruik bedraagt 6,2 – 6,6 l/100 km* bij een CO2-uitstoot van 142 – 152 g/km*.

De 3.0 liter zescilinder zes-in-lijn benzinemotor van de BMW 640i Gran Turismo levert een maximum vermogen van 250 kW/340 pk en een maximum koppel van 450 Nm. Hiermee is de auto in staat om in 5,4 seconden van 0 naar 100 km/u te accelereren (de BMW 640i xDrive Gran Turismo is nog 0,1 seconde sneller). Het gemiddeld brandstofverbruik van de twee versies bedraagt achtereenvolgens 7,0 – 7,4 l/100 km en 7,7 – 8,2 l/100 km* bij een CO2-uitstoot van 159 – 169 en 177 – 187 g/km*.

De 3.0 liter zes-in-lijn dieselmotor levert 195 kW/265 pk en 620 Nm. Deze motor is eveneens te combineren met xDrive. De nieuwe BMW 630d Gran Turismo en de BMW 630d xDrive Gran Turismo accelereren in achtereenvolgens 6,1 en 6,0 seconden naar 100 km/u. Het gemiddeld brandstofverbruik van de twee bedraagt 4,9 – 5,3 en 5,4 – 5,9 l/100 km*. Dit bij een CO2-uitstoot van achtereenvolgens 129 – 139 en 144 – 154 g/km*.

Uniek veelzijdig besturingssysteem.

De nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo heeft een uniek en veelzijdig besturingssysteem waarmee de bestuurder de auto, de navigatie, de communicatie en de infotainment kan bedienen. Centraal daarin staat iDrive dat is voorzien van een Touch Controller op de middenconsole en een Control Display, nu in de vorm van een vrijstaand touchscreen. Het display heeft een hoge resolutie en een schermdiagonaal van 10,25 inch met een overzichtelijke indeling die een intuïtieve bediening ondersteunt.

De BMW 6 Serie Gran Turismo heeft daarnaast stembediening en BMW gebaarbediening. Ook is de nieuwe versie van het BMW head-up display leverbaar als optie met een 70% grotere projectie dan voorheen.

Uitgebreide rij-assistentiesystemen.

De rijassistentiesystemen in de BMW 6 Serie Gran Turismo maken gebruik van een nieuwe stereocamera en hebben optioneel een radar- en ultrasoon sensorsysteem om de omgeving van de auto te monitoren. Collission en Pedestrian Warning met City Collision Mitigation is eveneens standaard. Verder vermeldt de lijst met opties onder meer een verbeterde versie van Active Cruise Control met Stop & Go functie. Dit werkt tot een snelheid van 210 km/u. De Steering en Lane Control Assistant (die hetzelfde snelheidsbereik heeft) signaleert wegmarkeringen en registreert andere voertuigen, waardoor het de bestuurder helpt om de auto in de juiste rijbaan te houden. Het Lane Departure en Lane Change Warning systeem, Side Collision Warning en de uitwijk-hulp vergroten eveneens het gemak en de veiligheid door de bestuurder eventueel met correcties te ondersteunen. Crossing Traffic Warning, Priority Warning, Crossroads Warning en Wrong-way Warning dragen bij aan het voorkomen van gevaarlijke situaties. Naast al deze veiligheidssystemen is de nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo ook leverbaar met Remote Control Parking.

BMW Connected: de persoonlijke mobiliteitsassistent, nieuwe diensten.

Rijders van de nieuwe BMW 6 Serie Gran Turismo genieten ook van de voordelen van BMW Connected; deze digitale mobiliteitsassistent helpt met behulp van intelligente connectiviteit bij het vinden van bestemmingen. Dat overigens niet alleen wanneer de bestuurder zich in de auto bevindt. Zo kan de bestuurder data van de agenda in een smartphone gebruiken om al van tevoren zijn route te laten plannen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om met behulp van real-time verkeersinformatie de ideale vertrektijd te bepalen. Eenmaal in de auto kan de bestuurder zijn agenda, e-mail en adresboek beheren via Microsoft Exchange. De smartphone is draadloos geïntegreerd via bluetooth. Inductieladen behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Real Time Traffic Information geeft files weer en de unieke On-Street Parking Information service helpt om een geschikte parkeerplaats te vinden. Het werkt op dezelfde manier als RTTI en maakt gebruik van intelligente connectiviteit om de beschikbaarheid van parkeerplaatsen langs de weg te berekenen, op basis van historische en actuele gegevens. Dit systeem wordt vanaf juli 2017 in de eerste instantie aangeboden in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Den Haag volgt in september. Met Remote 3D View kan de bestuurder te allen tijde via zijn smartphone de omgeving van de geparkeerde auto in de gaten houden.

Vanaf de introductie zijn leverbaar:

BMW 630i Gran Turismo: Viercilinder benzinemotor, 8-traps

Steptronic automaat.

Cilinderinhoud: 1.998 cm3, vermogen: 190 kW/258 pk bij 5.000 – 6.500 tpm,

max. koppel: 400 Nm bij 1.550 – 4.400 tpm.

Acceleratie 0 – 100 km/u: 6,3 seconden,

topsnelheid: 250 km/u.

Gemiddeld brandstofverbruik*: 6,2 – 6,6 l/100 km,

CO2-uitstoot, gemiddeld*: 142 – 152 g/km.

BMW 640i Gran Turismo / BMW 640i xDrive Gran Turismo:

Zescilinder-in-lijn benzinemotor, 8-traps Steptronic automaat.

Cilinderinhoud: 2.998 cm3, vermogen: 250 kW/340 pk bij 5.500 – 6.500 tpm,

max. koppel: 450 Nm bij 1.380 – 5.200 tpm.

Acceleratie 0 – 100 km/u: 5,4 seconden / 5,3 seconden,

topsnelheid: 250 km/u / 250 km/u.

Gemiddeld brandstofverbruik*: 7,0 – 7,4 l/100 km / 7,7 – 8,2 l/100 km,

CO2-uitstoot, gemiddeld*: 159 – 169 g/km / 177 – 187 g/km.

BMW 630d Gran Turismo / BMW 630d xDrive Gran Turismo:

Zescilinder-in-lijn dieselmotor, 8-traps Steptronic automaat.

Cilinderinhoud: 2.993 cm3, vermogen: 195 kW/265 pk bij 4.000 tpm,

max. koppel: 620 Nm bij 2.000 – 2.500 tpm.

Acceleratie 0 – 100 km/h: 6,1 seconden / 6,0 seconden,

topsnelheid: 250 km/u / 250 km/u.

Gemiddeld brandstofverbruik*: 4,9 – 5,3 l/100 km / 5,5 – 5,9 l/100 km,

CO2-uitstoot gemiddeld*: 129 – 139 g/km / 144 – 154 g/km.

* Cijfers volgens EU testcyclus, kunnen variëren afhankelijk van de bandenmaat. Alle specificaties onder voorbehoud.