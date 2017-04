De nieuwe BMW M4 CS. Extra sportieve, zeer exclusieve Competition-versie

BMW M GmbH introduceert opnieuw een exclusieve, speciale uitvoering in beperkte oplage: de nieuwe BMW M4 CS. Deze vult het gat op tussen de BMW M4 Coupé met M Competition Pack en de op circuitgebruik gerichte BMW M4 GTS. Met zijn sportieve karakter en uitstraling zet de BMW M4 CS de lange traditie van speciale BMW M uitvoeringen voort die in 1988 begon met de BMW M3 Evolution (E30). De BMW M4 CS gaat in juli in productie in de fabriek in München, de bakermat van BMW, en er komen twintig exemplaren naar Nederland.



Met de BMW M4 CS introduceert BMW M GmbH ook een nieuwe naamgeving voor zijn modellen. Een stap boven de standaard M-modellen staan de Competition-versies, met een hoger prestatieniveau. De volgende stap vormen de speciale CS-uitvoeringen, met nog betere prestaties. Helemaal boven aan het gamma staan de modellen die nadrukkelijk zijn gericht op race-activiteiten op het circuit, maar die ook zijn toegelaten voor gebruik op de openbare weg.

Zescilinder-in-lijn benzinemotor.

De zeer krachtige 3,0-litermotor in de BMW M4 CS heeft een vermogen van 338 kW (460 pk) – 7 kW (10 pk) meer dan de BMW M4 met M Competition Pack. Dankzij de M TwinPower Turbo techniek accelereert de BMW M4 CS in 3,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. De topsnelheid van de BMW M4 CS – die standaard is uitgerust met het M Driver’s Package – is elektronisch begrensd op 280 km/u. Met zijn zescilinder-in-lijn benzinemotor met twee mono-scroll turbocompressors, inlaatluchtkoeling, High Precision Injection, VALVETRONIC (variabele klepbediening) en Dubbele VANOS (variabele nokkenastiming) is de BMW M4 CS niet alleen nadrukkelijk gericht op sportiviteit van topniveau, de motor levert ook bij lage toerentallen voldoende trekkracht voor een uitstekende efficiency: heb brandstofverbruik bedraagt slechts 8,4 l/100 km* bij een CO2-emissie van 197 g/km*.

De BMW M4 CS is standaard voorzien van de BMW M Double Clutch Transmission (M DCT) met een aparte oliekoeler, zeven versnellingen en Drive Logic. Deze geavanceerde transmissie heeft een automatische modus en kan via de schakelpaddles aan het stuur ook handmatig worden bediend. Schakelen gaat in een fractie van een seconde waarbij de vermogensafgifte niet wordt onderbroken. De lange zevende versnelling houdt het toerental laag om het brandstofverbruik op de snelweg te beperken.

Wielophanging.

De wielophanging van de BMW M4 CS komt voor een groot deel overeen met die van de BMW M4 met M Competition Pack. De wieldraagarmen en bevestigingspunten in zowel de voor- als de achterwielophanging zijn vervaardigd van gesmeed aluminium. Daardoor zijn ze extreem licht, wat het onafgeveerde gewicht beperkt en dat komt weer ten goede aan de rijdynamiek. De BMW M4 CS is standaard voorzien van het Adaptive M onderstel, waarvan de geometrie is gericht op optimale prestaties zowel op de openbare weg als op het circuit. De auto is verder verfijnd op de Nordschleife van de Nürburgring, het meest veeleisende testcircuit. De BMW M4 CS liet een snelste rondetijd noteren van 7 minuten en 38 seconden, waarmee hij zich bewijst als een supersportauto.

Optimale grip.

Om de berijder te verzekeren van optimale grip onder alle omstandigheden, is de BMW M4 CS voorzien van Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) – met M Dynamic Mode – en het Active M differentieel. De besturingssystemen voor het Adaptive M onderstel, DSC en het differentieel zijn verder verbeterd om te kunnen voldoen aan de hogere dynamische eisen van de BMW M4 CS. Ook de afstemming van de elektromechanische besturing is daarop aangepast. De bestuurder kan de stuurinrichting instellen op zijn persoonlijke voorkeuren of op de omstandigheden van de te volgen route. Er is met een simpele druk op een knop te kiezen uit drie rijmodi: Comfort, Sport en Sport+. De Comfort-modus is bij uitstek geschikt voor slechte wegdekken, rijden in de stad en korte ritten. De Sport-modus is de favoriet voor sportieve bestuurders die zich willen uitleven op bochtige buitenwegen. En bestuurders die de grenzen opzoeken op het circuit kunnen kiezen voor de Sport+-modus. In deze modus leveren alle relevante systemen optimale dynamiek, maar als de bestuurder zichzelf te buiten gaat, grijpt het DSC in een fractie van een seconde in. In de M Dynamic Mode (MDM) laat het DSC gecontroleerde driftacties wel toe.

De lichtmetalen wielen – vóór in de maat 9Jx19, achter 10Jx20 – zijn speciaal ontwikkeld voor de BMW M4 CS. Standaard zijn Michelin Pilot Sport Cup 2-banden gemonteerd in de maten 265/35 R19 (vóór) en 285/30 R20 (achter). Dit zijn semi-slick wedstrijdbanden die eveneens voor de openbare weg zijn toegelaten. De banden bieden ongeëvenaarde grip en dwarsstabiliteit op hoge snelheden op het circuit, maar ook optimale tractie voor het accelereren vanuit scherpe bochten. De BMW M4 CS kan zonder bijkomende kosten ook worden besteld met Michelin Sport-banden die gericht zijn op gebruik op de openbare weg.

Sportief interieur…

Het interieur van de BMW M4 CS heeft een nadrukkelijk sportieve uitstraling. Lichtgewicht M Sport stoelen zijn bekleed met leder en Alcantara en de deurpanelen zijn vervaardigd van samengeperste natuurlijke vezels. Een treklus vormt hierbij de deurgreep. De rijkelijke toepassing van leder en Alcantara zorgt in de BMW M4 CS voor een aangename, maar uiterst sportieve sfeer met klasse. De bestuurder komt niets tekort, want de auto is standaard voorzien van automatische climate control, het BMW hifi-systeem Professional (aangepast op de akoestische kenmerken van het BMW M4 CS interieur) én het navigatiesysteem Professional.

… en exterieur.

Zoals verwacht mag worden, hebben de designers van BMW M GmbH de BMW M4 CS een uiterlijk gegeven dat zijn uiterst sportieve karakter duidelijk weergeeft. Kenmerkend aan de voorzijde met de moderne dubbele LED-koplampen is de voorbumperspoiler met drie grote luchtinlaten. Deze zorgen voor voldoende koellucht voor zowel de motor als de zeer potente M compound remmen met vaste remklauwen voor en achter. Aan de voorzijde voorzien van vier en achter twee zuigers. De nieuwe splitter aan de voorzijde, die speciaal voor dit model is ontworpen, is gemaakt van ongelakt koolstofvezel. Voor optimale aerodynamica is op de BMW M4 CS de voorsplitter gecombineerd met dezelfde achterdiffuser als die van de BMW M4 GTS, en een spoilerrand (‘Gurney’) op de achterklep, waarmee dynamische lift wordt onderdrukt.

De motorkap – met de kenmerkende luchtuitstroomopening aan de achterzijde van de bult – en de kap zijn gemaakt van lichtgewicht, extreem stijf en hoogwaardig met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP – carbon fibre reinforced plastic).

De M4 CS bezit standaard over achterlichten met OLED-techniek (Organic Light Emitting Diode), een technologie die BMW M GmbH exclusief introduceerde op de BMW M4 GTS. De splitter aan de voorzijde, de achterdiffuser en achterspoilerrand, de lange motorkap, de vloeiend gevormde coupédaklijn, de speciaal gestileerde buitenspiegels en de gespierde wielkasten geven de BMW M4 CS een uitermate sportieve uitstraling, óók als de auto stilstaat.

De BMW M4 CS wordt in beperkte aantallen geproduceerd van 2017 tot en met 2019. Er komen twintig exemplaren naar Nederland, de prijs volgt in een later stadium.

*Brandstofverbruik en CO2-emissie onder voorbehoud. Berekend volgens EU-testcyclus en afhankelijk van bandenmaat