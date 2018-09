Nieuwe BMW X2 M35i: M DNA voor sterkste Sports Activity Coupe in het compacte segment

Sportiviteit in combinatie met een polariserend uiterlijk – met deze formule heeft de nieuwe BMW X2 sinds zijn introductie in maart 2018 vooral een jonge, moderne doelgroep aangesproken. Met zijn opvallende design heeft de BMW X2 de premium SAC (Sports Activity Coupe) op een geheel nieuwe wijze in het compacte segment geïntroduceerd.

Topmodel van BMW X2 door M Performance geprepareerd.

BMW presenteert nu een nieuw topmodel van de X2. Een brede grille bestaande uit de dubbele nieren, kenmerkt het front van deze BMW X2 M35i (gemiddeld brandstofverbruik 8,1-8,4 l/100 km, gemiddelde CO2-uitstoot: 185-191 g/km)*. De in Cerium Grey uitgevoerde omlijsting maakt het M Performance model direct herkenbaar. Ook de luchtinlaten en de spiegelkappen zijn uitgevoerd in deze contrasterende kleur. Aan de achterkant onderscheidt de BMW X2 M35i zich door een M achterspoiler en twee specifiek voor deze uitvoering ontworpen uitlaatpijpen, eveneens in de kleur Cerium Grey.

BMW 2,0-liter TwinPower Turbo motor.

De BMW X2 M35i is voorzien van een 225 kW (306 pk) sterke viercilinder turbomotor, die zorgt voor topprestaties. Zoals de letter M in de typeaanduiding aangeeft, biedt de nieuwe BMW X2 M35i de indrukwekkende dynamische eigenschappen van een M Performance model. Dit is te danken aan BMW M GmbH die de in de racerij opgedane kennis laat terugvloeien in de seriemodellen. De 2,0-liter TwinPower Turbo motor die onder een M Performance afdekplaat schuilgaat, is de eerste M Performance viercilinder en meteen ook de sterkste viercilinder van BMW ooit. De krachtbron levert een fascinerend maximum vermogen van 225 kW (306 pk). De maximale trekkracht is een al even indrukwekkende 450 Nm. Om deze hoeveelheid kracht goed op het wegdek over te brengen, heeft BMW de X2 M35i standaard voorzien van de intelligente vierwielaandrijving xDrive in combinatie met een 8-traps Steptronic automaat die is voorzien van Launch Control. Deze automaat heeft voor optimale prestaties eveneens een behandeling van M Performance ondergaan. De aandrijftechnologie stelt de BMW X2 M35i in staat om in slechts 4,9 seconden* vanuit stilstand naar 100 km/u te accelereren. De voor dit prestatiepotentieel benodigde thermische stabiliteit komt van een koelsysteem dat eveneens geheel is herzien.

Uitstekende rijeigenschappen dankzij M specifieke tuning.

Zoals een echt M model betaamt, heeft de BMW X2 M35i een krachtige, op de autosport geïnspireerde krachtbron. M Performance heeft eveneens het onderstel van de BMW X2 M35i onder handen genomen, zodat de vering en demping perfect aansluiten op zijn prestatiepotentieel. Daarnaast is de BMW X2 M35i optioneel leverbaar met adaptieve vering voorzien van twee standen die maximale sportiviteit combineren met rijcomfort. Een bijzondere technische eigenschap – en een primeur voor een auto van M Performance – is het M Sport- differentieel op de vooras. Als de bestuurder veel van de auto vraagt, zorgt dit sperrende differentieel ervoor dat de voorwielen zoveel mogelijk grip behouden. Daarnaast is het remsysteem van de BMW X2 M35i op zijn dynamische mogelijkheden aangepast. Het M Sport-remsysteem heeft remklauwen in Dark Blue metallic. Het maakt gebruik van grote 18-inch remschijven voor en 17- inch remschijven achter. Deze combinatie garandeert een korte remweg, zelfs onder frequent hoge belasting. De stuurinrichting en onderstel zijn eveneens op het prestatiepotentieel aangepast. Zo garandeert de M Sport-besturing maximale communicatie met de bestuurder en een directe overbrenging. Daarnaast heeft de BMW X2 M35i een verlaagd M Sport-onderstel met stijvere veren en hardere schokdempers. Tenslotte is ook de achterwielophanging van een heel specifiek ontwerp.

Herkenbaar M Performance-design dankzij accenten uitgevoerd in Cerium Grey.

Het intrigerende uiterlijk van de BMW X2 M35i verraadt zijn sportieve aspiraties. De invloed van BMW M Performance is direct herkenbaar aan verschillende in Cerium Grey uitgevoerde componenten die zijn gebaseerd op het M Sport Package. Uniek zijn koplampen en mistlampen voor met Full LED-technologie. Verder is de omlijsting van de bekende BMW nieren-grille uitgevoerd in Cerium Grey evenals de luchtinlaten voor en aan de zijkant. Die zorgen voor een maximale koeling van zowel de motor als de remmen. De buitenspiegels zijn voorzien van spiegelkappen, eveneens uitgevoerd in Cerium Grey. Aan de achterkant is de BMW X2 M35i herkenbaar aan een onderscheidende M spoiler en een M Sport-uitlaatsysteem met twee uitlaatpijpen (ieder met een diameter van 100 mm). Dankzij het aangepaste dempingssysteem produceert is het uitlaatgeluid zeer sportief. Grote 19-inch aluminium M Sport wielen in 715M styling ronden het ontwerp af. Optioneel zijn er ook 20-inch 721M styling wielen uitgevoerd in two-tone Cerium Grey.

Exclusieve M Sport-stoelen zorgen voor perfect zitcomfort en zijdelingse steun.

Binnenin zet de BMW X2 M35i zijn sportieve uiterlijk voort. Net als bij het carrosserieontwerp vormt ook voor het interieur het M Sport Package de basis. Daarnaast is de BMW X2 M35i voorzien van een met leer bekleed M Sport-stuur met schakelpeddels. De portierbekleding voorin heeft de aanduiding M35i. De optionele M Sport-stoelen zijn een noviteit. Ze bieden bestuurder en passagier niet alleen perfecte zijdelingse steun in scherpe bochten, maar eveneens een hoge mate van comfort en veiligheid dankzij geïntegreerde hoofdsteunen. De M Sport-stoelen zijn leverbaar in de volgende drie ontwerpen: een stof Trigon/Alcantara combinatie in zwart met blauwe accenten, geperforeerd leder Dakota Magmared met zwarte accenten en geperforeerd leder Dakota zwart. Kopers kunnen ook kiezen voor bijpassende M Design-veiligheidsgordels.

Trendsettende digitale mogelijkheden.

BMW biedt met de nieuwe X2 M35i eveneens trendsettende digitale mogelijkheden op het gebied van bediening en infotainment. Zo is de lijst met opties bijvoorbeeld uitgebreid met het full-colour BMW Head-Up Display. Het biedt mogelijkheden die tot nu toe in dit segment ongekend zijn. Kopers kunnen daarnaast kiezen voor de nieuwste generatie van BMW ConnectedDrive en de nieuwe BMW ConnectedApp. Optionele functies zoals het draadloze gebruik van Apple CarPlay zijn eveneens leverbaar. De BMW X2 M35i staat de bestuurder bij met op camera gebaseerde assistentiesystemen, zoals bijvoorbeeld de optionele file-assistent, die het rijden in de file minder vermoeiend maakt, en een optionele parkeerassistent.

In maart 2019 starten productie en levering van de nieuwe BMW X2 M35i.