De nieuwe BMW X4 maakt zijn werelddebuut op de Autosalon van Genève, van 8 t/m 18 maart 2018. De nieuwe BMW X4 markeert een nieuw hoofdstuk van het succesverhaal van de eerste Sports Activity Coupé in de premium middenklasse. Van de BMW X4 zijn al ruim 200.000 exemplaren verkocht. De tweede generatie van het model legt duidelijk het accent op sportiviteit en expressief design.

De nieuwe BMW X4 is ten opzichte van het uitgaande model in de lengte (+81 mm), de breedte (+37 mm) en qua wielbasis gegroeid (+54 mm). De hoogte is met 3 mm verminderd. Met zijn uitbundig vormgegeven en dynamisch gestrekte lijnen presenteert de nieuwe Sports Activity Coupé zich als een opvallend sportief lid van de BMW X familie.

Moderne, premium atmosfeer in het interieur. Kenmerkende mix van stoerheid en hoogwaardige elegantie. De cockpit is duidelijk op de bestuurder gericht – een kenmerk van elke BMW. Voorzien van nieuw vormgegeven sportstoelen.

De Model xLine-, Model M Sport X en Model M Sport bieden veel personalisatiemogelijkheden. De BMW X4 is voor het eerst ook leverbaar met exclusieve opties uit de BMW Individual-portfolio, waarmee de auto verregaand is aan te passen aan de persoonlijke smaak van de eigenaar.

Uitgebreid motorengamma van drie benzine- en drie dieselmotoren. Vermogens uiteenlopend van 135 kW (184 pk) tot 265 kW (360 pk). Brandstofverbruik gecombineerd: 5,4-9,0 l/100 km, gecombineerde CO2-emissie: 142-209 g/km)*. De aandrijfkracht wordt op de vier wielen overgebracht via een achttraps Steptronic automaat en BMW xDrive intelligente vierwielaandrijving (beide standaard op elke uitvoering van de BMW X4).

Twee BMW M Performance versies leverbaar: de BMW X4 M40i en de BMW X4 M40d zijn voorzien van uitzonderlijk krachtige motoren en specifieke, aan deze versies voorbehouden design- en uitvoeringsdetails.

Duidelijk betere dynamiek dankzij de uitgebreid verbeterde en lichtere ondersteltechnologie, speciaal afgestemd op de BMW X4. De beste onderstelsystemen zijn standaard op de BMW X4 óf zijn optioneel leverbaar: Variable Sport Steering, Performance Control, Adaptive M wielophanging, M Sport differentieel en M Sport remmen.

Het gewicht van de nieuwe BMW X4 is tot wel 50 kilogram lager dan dat van zijn voorganger. Dat is te danken aan de maatregelen in het kader van BMW EfficientLightweight. De nieuwe BMW X4 heeft de beste aerodynamica in dit segment met een luchtweerstandscoëfficient (Cd) van 0,30.

De nieuwste versie van het bedieningssysteem BMW iDrive en intelligente stembediening is standaard, Control Display met touchscreenfunctie en BMW gesture control optioneel.

Geavanceerde rijhulpsystemen verhogen het comfort en de veiligheid. Optioneel is Driving Assistant Plus met Steering Assistant en Lane Control Assistant, evenals Lane Keeping Assistant met actieve bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen.

Uitgebreid aanbod van diensten van BMW ConnectedDrive. De persoonlijke BMW Connected mobiliteitsassistent biedt naadloze connectiviteit tussen de auto en het digitale leven van de bestuurder.

Modelvarianten bij de introductie.

BMW X4 xDrive20i

Viercilinder benzinemotor, achttraps Steptronic automaat.

Cilinderinhoud: 1.998 cm3,

Vermogen: 135 kW (184 pk) @ 5.000-6.500 toeren per minuut,

Max. koppel: 290 Nm @ 1.350-4.250 toeren per minuut.

Acceleratie 0-100 km/u: 8,3 seconden, topsnelheid 215 km/u.

Brandstofverbruik, gecombineerd*: 7,1-7,3 l/100 km,

CO2-emissie, gecombineerd*: 163-168 g/km.

BMW X4 xDrive30i

Viercilinder benzinemotor, achttraps Steptronic automaat.

Cilinderinhoud: 1.998 cm3,

Vermogen: 185 kW (252 pk) @ 5.200-6.500 toeren per minuut,

Max. koppel: 350 Nm @ 1.450-4.800 toeren per minuut.

Acceleratie 0-100 km/u: 6,3 seconden, topsnelheid 240 km/u.

Brandstofverbruik, gecombineerd*: 7,2-7,3 l/100 km

CO2-emissie, gecombineerd*: 164-168 g/km.

BMW X4 M40i (geschatte start productie augustus 2018)

Zescilinder-in-lijn benzinemotor, achttraps Steptronic automaat.

Cilinderinhoud: 2.998 cm3,

Vermogen: 265 kW (360 pk) @ 5.500-6.500 toeren per minuut,

Max. koppel: 500 Nm @ 1.520-4.800 toeren per minuut.

Acceleratie 0-100 km/u: 4,8 seconden, topsnelheid 250 km/u.

Brandstofverbruik, gecombineerd*: 9,0-9,2 l/100 km

CO2-emissie, gecombineerd*: 209-213 g/km.

BMW X4 xDrive20d

Viercilinder dieselmotor, achttraps Steptronic automaat.

Cilinderinhoud: 1.995 cm3,

Vermogen: 140 kW (190 pk) @ 4.000 toeren per minuut,

Max. koppel: 400 Nm @ 1.750-2.500 toeren per minuut.

Acceleratie 0-100 km/u: 8,0 seconden, topsnelheid 213 km/u.

Brandstofverbruik, gecombineerd*: 5,4-5,6 l/100 km

CO2-emissie, gecombineerd*: 142 – 149 g/km.

BMW X4 xDrive25d

Viercilinder dieselmotor, achttraps Steptronic automaat.

Cilinderinhoud: 1.995 cm3,

Vermogen: 170 kW (231 pk) @ 4.400 toeren per minuut,

Max. koppel: 500 Nm @ 2.000 toeren per minuut.

Acceleratie 0-100 km/u: 6,8 seconden, topsnelheid 230 km/u.

Brandstofverbruik, gecombineerd*: 5,5-5,7 l/100 km

CO2-emissie, gecombineerd*: 145-149 g/km.

BMW X4 xDrive30d (geschatte start productie vanaf august 2018)

Zescilinder-in-lijn dieselmotor, achttraps Steptronic automaat.

Cilinderinhoud: 2.993 cm3,

Vermogen: 195 kW (265 pk) @ 4.000 toeren per minuut,

Max. koppel: 620 Nm @ 2.000-2.500 toeren per minuut.

Acceleratie 0-100 km/u: 5,8 seconden, topsnelheid 240 km/u.

Brandstofverbruik, gecombineerd*: 5,9-6,2 l/100 km

CO2-emissie, gecombineerd*: 156-163 g/km.

BMW X4 M40d

Zescilinder-in-lijn dieselmotor, achttraps Steptronic automaat.

Cilinderinhoud: 2.993 cm3,

Vermogen: 240 kW (326 pk) @ 4.400 toeren per minuut,

Max. koppel: 680 Nm @ 1.750-2.750 toeren per minuut.

Acceleratie 0-100 km/u: 4,9 seconden, topsnelheid 250 km/u.

Brandstofverbruik, gecombineerd*: 6,4-6,6 l/100 km

CO2-emissie, gecombineerd*: 170-173 g/km.

* Brandstofverbruik en CO2-emissie zijn bepaald op basis van de Europese Richtlijn (EC) 715/2007 in de versie die op het moment van homologatie van kracht was. Het brandstofverbruik en de CO2-emissie zijn bepaald op basis van de Europese Richtlijn (EC) 715/2007 in de versie die op het moment van homologatie van kracht was. De cijfers zijn gebaseerd op een voertuig in standaarduitvoering in Duitsland en de genoemde actieradius houdt rekening met de verschillende wielen- en bandenmaat. Meer informatie over de officiële verbruiks- en emissiecijfers en het elektriciteitsverbruik van nieuwe personenauto’s is te vinden in de volgende richtlijn: Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen (Pkw-EnVKV), die verkrijgbaar is bij alle BMW dealers

