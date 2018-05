Nieuwe dynamische versie: Lexus NX 300h Sport Edition

• Sportieve uitvoering met in zwart afgewerkte ‘spindle’-grille en spiegelkappen

• Nieuwe, tweekleurige 18-inch lichtmetalen wielen

• Lexus NX 300h vanaf 54.995 euro, met vierwielaandrijving vanaf 56.495 euro

Lexus voegt een extra dynamische versie toe aan het gamma van de NX 300h. De Sport Edition is de eerste nieuwe uitvoering van de vernieuwde NX 300h die Lexus vorig jaar introduceerde. Hij is leverbaar voor prijzen vanaf 59.995 euro. De Sport Edition met AWD is er vanaf 61.495 euro.

De Lexus NX 300h Sport Edition is gebaseerd op de Business Line-uitvoering en voorzien van in hoogglans zwart uitgevoerde buitenspiegels en ‘spindle’-grille. De NX 300h Sport Edition is leverbaar met voorwiel- of vierwielaandrijving en altijd uitgerust met een automaat. Ook de lichtmetalen wielen dragen bij aan de sportieve uitstraling van de mid-sized SUV. De speciale 18 inch in hoogglanzend zwart uitgevoerde velgen hebben bronzen afwerking.

Extra sportief interieur

Behalve het exterieur van de NX 300h Sport Edition oogt ook het interieur extra sportief, met Tahara Black bekleding en een fraai afgewerkt met leder bekleed stuurwiel. Het interieur kenmerkt zich ook door de zilver metallic decoratiepanelen rondom het dashboard en de portieren. De Lexus NX 300h heeft onder meer cruise- & climate control, LED mistlampen (vóór inclusief bochtenverlichting), parkeersensoren voor- en achterzijde, Smart (Keyless) Entry, stoelverwarming vóór (drie standen instelbaar) en Parking Assist Monitor (parkeerhulpcamera).

Alarmsysteem standaard

Net als voortaan elke NX 300h behoort een alarmsysteem tot de standaarduitrusting. De nieuwe vanafprijs van de Lexus NX 300h (145 kW/197 pk) op basis van de nieuwe WLTP-meetmethode voor verbruik en emissie bedraagt 54.995 euro voor de versie met voorwielaandrijving (verbruik volgens WLTP: 5,5 l/100 km, CO2-emissie 127 g/km). De versie met vierwielaandrijving is er voor prijzen vanaf 56.495 euro (verbruik volgens WLTP: 5,7 l/100 km, CO2-emissie 130 g/km).