Nieuwe Lexus UX: de compacte premium crossover geperfectioneerd

Lexus introduceert zijn eerste compacte crossover in het C-segment, de Lexus UX. De premium crossover staat op een gloednieuw platform (Global Architecture-Compact, GA-C) dat zich onderscheidt door het laagste zwaartepunt in zijn segment. Mede hierdoor is de Lexus UX uiterst wendbaar en doen de rijeigenschappen denken aan die van een lager bij de weg liggende hatchback.

De Lexus UX (Urban Explorer) is ontwikkeld voor dertigers – man en vrouw – die op zoek zijn naar een behendige compacte crossover met de uitgebreide luxe en het hoge kwaliteitsgevoel van een premium auto. Het nieuwe platform van de Lexus UX biedt het voordeel van het laagste zwaartepunt in zijn klasse, namelijk 594 mm. Hierdoor profiteert de bestuurder van rijeigenschappen die doen denken aan die van een compacte dynamische hatchback die dichter bij de weg ligt. De draaicirkel is met 10,4 m (tussen stoepranden) de kleinste in zijn klasse. Hierdoor is het met de Lexus UX heel gemakkelijk manoeuvreren en is hij ideaal voor gebruik in de steden.

Direct stuurgedrag

Behalve het nieuwe ultrastijve platform van de Lexus UX, dragen ook de aluminium voorspatborden en motorkap bij aan het lichtvoetige rijgedrag van de crossover. Dit wordt nog eens benadrukt door het directe stuurgedrag dat de bestuurder bovendien veel feedback geeft. De Lexus UX is 4.495 mm lang, 1.840 mm breed en 1.520 mm hoog. De wielbasis bedraagt 2.640 millimeter.

Keuze uit twee aandrijflijnen

Lexus levert de nieuwe UX met de keuze uit twee aandrijflijnen. De UX 250h is voorzien van Lexus Hybrid Drive met een systeemvermogen van 131 kW (178 pk). De nieuwe 2,0-liter viercilinder benzinemotor is een van de efficiëntste benzinemotoren in zijn klasse, met een opvallend hoge thermische efficiency van minimaal 40 procent.

De UX 200 is voorzien van dezelfde nieuwe 2,0-liter viercilinder benzinemotor als de UX 250h. Met een motorvermogen van 126 kW (171 pk) levert deze viercilinder een vergelijkbaar vermogen dan een turbomotor met minder inhoud van sommige concurrenten, maar met een minder complex systeem en een lager gewicht. Het motorkoppel bedraagt 205 Nm.

Nieuwe D-CVT-transmissie

De nieuwe Direct-Shift Continuously Variable Transmission (D-CVT) combineert de soepele en brandstofefficiënte prestaties van een CVT met een directer rijgevoel. De D-CVT geeft vooral bij accelereren vanuit stilstand een direct gevoel dat vergelijkbaar is met dat van een handgeschakelde transmissie. De bestuurder ervaart een lineair acceleratiegevoel. Zowel de UX 200 als de UX 250h is voorzien van Lexus Drive Mode Select, waarbij de bestuurder de rijervaring aan zijn of haar smaak kan aanpassen door middel van drie standen (Eco, Normal, Sport).

Aerodynamisch profiel

De Lexus designers hebben voor de UX een thema bedacht waarin verfijning, stijl en functionaliteit perfect samengaan. De scherp gevouwen en geprononceerde wielkasten stralen kracht uit en geven de UX een aerodynamisch profiel. Het onderscheidende design wordt verder benadrukt door grote wielen die zoveel mogelijk op de hoeken van de carrosserie zijn geplaatst.

De zogeheten Aero Stabilising Blade Lights van de UX strekken zich over de gehele breedte van de achterzijde uit. Dankzij het slimme ontwerp ervan geleiden de achterlichten de wind langs de achterzijde van de auto. De achterlichten leveren op die manier een actieve bijdrage aan het verbeteren van de stabiliteit van de UX.

De standaard vijfspaaks 17-inch wielen hebben als wereldprimeur een aerodynamisch design dat de weerstand van wind reduceert en tegelijkertijd de remschijven koelt zonder nadelige gevolgen voor de luchtweerstandscoëfficiënt. Deze aero wielen zijn leverbaar in zilver of antraciet metallic.

Verfijnde ambiance

In het interieur hebben de Lexus designers een verfijnde ambiance gecreëerd. Het dashboardkastje, de schakelaars, instapverlichting, bagageruimte en voetenruimte worden met LED’s verlicht. De ventilatieroosters zijn voorzien van een enkele knop voor het regelen van de luchtstroomrichting en de blaasintensiteit. Door dit ene bedieningselement kon Lexus de ventilatieroosters groter maken en de effectiviteit ervan verbeteren. De roosters van luxere versies worden bovendien verlicht door LED’s. Deze gebruiken spiegeloptiek om een 3D-effect te creëren, precies zoals Lexus ook toepast bij de achterlichtunits van de performance coupé LC.

Veel actieve veiligheid

De Lexus UX is standaard uitgerust met veel actieve veiligheid. Dit Lexus Safety System+ bestaat uit All-Speed Dynamic Radar Cruise Control, Pre-Collision System (PCS) met Pedestrian Detection, Lane Keep Assist met Lane Departure Alert met Steering Assist, Road Sign Assist (RSA), Adaptive High-beam System (ABS) en Intelligent High-Beam koplampen/Automatic High Beam (AHB).

De UX kan zelfstandig verkeer volgen bij lagere snelheden, zoals fileverkeer. Hierdoor geniet de UX-bestuurder van een meer ontspannen rit in situaties die normaal tot ergernis en vermoeidheid leiden. Lane Tracing Assist helpt hierbij om het voertuig gecentreerd te houden in de rijstrook. Lane Departure Alert detecteert niet alleen witte en gele wegbelijning, maar ook de zijkanten van de weg. Dynamic Radar Cruise Control met Road Sign Assist (RSA) leest verkeersborden en kan de snelheid van het voertuig aanpassen aan de maximaal toegestane snelheid om eventuele verkeersboetes te voorkomen.

Lexus UX F SPORT

Lexus levert het F SPORT-pakket op de UX 200 en UX 250h. De UX SPORT is optioneel leverbaar met het uiterst responsieve Adaptive Variable Suspension (AVS) dat debuteerde op de Lexus LC en LS. Het systeem verhoogt de dempingskracht en minimaliseert body roll in bochten of bij rijstrookwissels en vermindert de dempingskracht in een rechte lijn voor maximaal rijcomfort.

De F SPORT profiteert van aanpassingen aan schokbrekers en stabilisatorstangen. Achter monteert Lexus speciale performance dempers voor een sportiever en directer weggedrag. De 18-inch lichtmetalen wielen zijn exclusief leverbaar op de F Sport.