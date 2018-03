De nieuwe Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé en Cabriolet

Kort na de Limousine en de Estate krijgen ook de C 43 4MATIC Coupé en Cabriolet (gecombineerd brandstofverbruik: 9,8-9,2 l/100 km; gecombineerde CO2-emissie: 223-212 g/km) een omvangrijke update. Alle versies hebben de AMG-grille met dubbele lamel, de krachtig vormgegeven voorskirt en de nieuwe achterskirt met ronde dubbele uitlaatsierstukken als gemeenschappelijke uiterlijke kenmerken. Het interieur heeft een volledig digitale cockpit met specifieke AMG-instrumenten (optie) en een nieuwe generatie stuurwielen gekregen. De 3,0 liter V6-biturbomotor levert nu een vermogen van 287 kW (390 pk). Samen met de snel schakelende AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie en de vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC, die de nadruk op de achterwielen legt, konden de rijdynamiek en de souplesse naar een nog hoger plan worden getild.

Met een groot aantal zorgvuldig op elkaar afgestemde maatregelen hebben de ontwikkelaars van AMG de rijdynamiek nog verder verbeterd. Het vermogen van de 3,0 liter V6-motor bedraagt nu 287 kW (390 pk), een toename van 17 kW (23 pk) ten opzichte van de voorgaande versie. Het maximumkoppel van 520 Nm is beschikbaar in een breed toerenbereik van 2500 -5000 t/min. Voor de acceleratie van 0-100 km/h heeft de nieuwe C 43 4MATIC Coupé 4,7 seconden nodig, de Cabriolet doet er 4,8 seconden over. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h.

Sportief en markant: het exterieurdesign

Het exterieur van de C 43 4MATIC Coupé en Cabriolet toont wezenlijk expressiever en maakt daardoor de familiebanden van de nieuwe modellen nog duidelijker. Nieuwe kenmerken zijn de AMG-grille met dubbele lamel in mat iridiumzilver en de krachtig vormgegeven voorskirt met extra flics. De zijdelingse air curtains in de voorskirt dragen bij tot optimale geleiding van de luchtstroom aan de voorzijde. De opzetstukken op de dwarsvinnen en de sierlijst van de frontsplitter zijn uitgevoerd in zilverchroom.

Van opzij vallen naast de geaccentueerde dorpelverbreders ook de nieuwe lichtmetalen AMG-velgen met geoptimaliseerde luchtweerstand op. De speciaal vormgegeven buitenste aeroringen en de geometrie van de spaken, die is geoptimaliseerd in de windtunnel, zorgen voor een betere luchtstroming rondom de wielen en daardoor voor meer aerodynamische efficiëntie. Daarbij bereikten de ontwikkelaars de optimale mix van aerodynamica, gewicht en remkoeling, gecombineerd met maximale prestaties en een lager brandstofverbruik.

Ook de achterzijde straalt, met twee ronde dubbele uitlaatsierstukken in hoogglanzend chroom, een sportieve esthetiek uit. De achterskirt met zijdelingse air curtain-look en de aanzienlijk expressievere diffusor verbeteren de karakteristiek van de luchtstroom aan de achterzijde. De spoilerrand op het kofferdeksel is uitgevoerd in de carrosseriekleur.

Het AMG-optiekpakket (optie) zet nog meer sportieve accenten: een expressievere frontsplitter, de standaard spoilerrand op het kofferdeksel, de bredere inzetstukken in de dorpelverbreders en flics in de achterbumper zijn uitgevoerd in hoogglanzend zwart. Tot de verdere uitrustingsmogelijkheden behoort het carbonpakket II. Hierbij zijn de buitenspiegels en de spoilerrand op het kofferdeksel uitgevoerd in zwarte carbonlook. Het nightpakket omvat zwarte elementen als de buitenspiegels, bovenzijde van de portieren en ruitframes.

Sportief karakter met specifieke details: het interieurdesign

Sportieve materialen als leder, microvezel DINAMICA en aluminium met hoogwaardige afwerking zetten het expressieve design in het interieur voort. De AMG Performance-stoelen (optie) bieden dankzij de speciale vormgeving van de zijkanten van de zitting en rugleuning optimale zijdelingse ondersteuning bij een dynamisch rijgedrag. Als optie in combinatie met lederen bekleding kunnen de zijkanten met behulp van ingebouwde luchtkussens perfect worden aangepast. Bovendien geven de Performance-stoelen met hun racelook het interieur een nog specifieker karakter. De stoelen kunnen worden verwarmd en in combinatie met lederen bekleding ook drietraps worden geventileerd. Daarnaast kunnen ze in de Cabriolet worden geleverd met de hoofdruimteverwarming AIRSCARF (optie).

De standaard bekleding lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA, uitgevoerd in zwart met rode siernaden, onderstreept het rijdynamische karakter. Passend bij het stoeldesign zijn de middendelen van de portieren en het dashboard bekleed met lederlook ARTICO met rode siernaden. Aluminium sportpedalen met zwarte noppen, sierdelen in zwarte pianolak met dwarsgeslepen licht aluminium, de zwarte interieurhemel en de rode veiligheidsgordels zetten eveneens sportieve accenten.

Volop mogelijkheden tot individualisering

Op het gebied van opties kan er worden gekozen uit vele mogelijkheden tot individualisering. Bij de sierdelen bestaat het aanbod uit: openporig zwart essenhout/dwarsgeslepen licht aluminium, dwarsgeslepen aluminium (portieren)/ openporig zwart essenhout (middenconsole), glanzend donkerbruin lindehout, openporig antraciet eikenhout, openporig walnotenhout alsmede de AMG-sierdelen carbon/dwarsgeslepen licht aluminium en matzilver glasvezel/dwarsgeslepen licht aluminium.

Bij de bekleding zijn de ledervarianten zwart, zwart met rode siernaden, cranberryrood/zwart, magmagrijs/zwart, zadelbruin/zwart en porselein/zwart als optie leverbaar.

Interieur met innovatief display- en bedieningsconcept

Via het touchpad en de controller, de touch control-buttons op het stuurwiel of via spraakbediening: het bedieningsconcept van de C 43 4MATIC is veelzijdig en flexibel. Alle opties hebben tot doel, de bediening ook in deze sportieve ambiance zo comfortabel, snel en passend bij de actuele situatie te kunnen doorvoeren.

Al net zo veelzijdig is de weergave van het volledig digitale combi-instrument (optie) met een beeldschermdiagonaal van 31,2 cm (12,3 inch), dat met de drie voor AMG kenmerkende weergavestijlen ‘klassiek’, ‘sportief’ en ‘supersport’ voor een directe beleving van de voertuigfuncties zorgt.

Talrijke extra AMG-gegevens

Via het specifieke AMG-menu kan de bestuurder talrijke extra gegevens oproepen, zoals ‘warm-up’, ‘setup’, ‘G-Force’, ‘Race Timer’ en ‘Engine Data’, waarmee de rijbeleving nog sportiever wordt. Daarnaast worden digitaal de actuele snelheid en de ingeschakelde versnelling weergegeven, De handmatige transmissiemodus wordt weergegeven door een gele ‘M’ en, net als in de Formule 1, een oproep tot opschakelen wanneer de toerentalgrens wordt bereikt. De visualiseringen in het centrale mediadisplay maken het mogelijk om ook andere voertuigfuncties nog beter te beleven, onder andere door middel van animated weergave van de rijassistentie-, voertuig- en communicatiesystemen.

Nieuwe generatie AMG-stuurwielen

Een extreem sportief design, een goed in de hand liggende vorm met krachtige contouren van de krans en intuïtieve bediening: dat zijn de kenmerken van het nieuwe AMG-stuurwiel in nappaleder, dat tot de standaarduitrusting behoort. Het stuurwiel is aan de onderzijde afgevlakt en geperforeerd op het greepgedeelte. Met de gegalvaniseerde stuurschakelpaddles kan handmatig worden geschakeld voor een sportieve rijstijl. Als optie is het stuurwiel ook leverbaar in nappaleder/microvezel DINAMICA of in nappaleder met sierdelen in zwarte pianolak.

Nieuw zijn de geïntegreerde touch control-buttons. Daarmee kunnen de functies van het combi-instrument (links) en het multimediasysteem (rechts) door middel van horizontale en verticale wisbewegingen van de vingers intuïtief worden bediend. De actieve afstandsassistent DISTRONIC en de cruisecontrol worden in de linker bedieningsvelden ingesteld. In de rechter bedieningsvelden bevinden zich de activering van de spraakbediening, de telefoon en de regeling van het volume, de titelselectie en andere functies van het multimediasysteem.

Beproefd en krachtig: de 3,0 liter V6-AMG-biturbomotor

De V6-biturbomotor blinkt uit door krachtige prestaties bij tegelijkertijd lage verbruiks- en emissiewaarden. De prestaties zijn onder andere te danken aan zelfstandige, grotere turbocompressoren en een maximale laaddruk van 1,1 bar. De beide turboladers zijn dichtbij de motor geplaatst en reageren bijzonder spontaan. Optisch is de AMG-krachtbron herkenbaar aan de motorafdekplaat met rode aluminium inzet en opschrift ‘AMG’.

AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie met kortere schakeltijden

De C 43 4MATIC wordt geleverd met de AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie, die de ontwikkelaars van Mercedes-AMG speciaal hebben afgesteld voor een dynamische rijbeleving. Door specifieke softwareapplicaties konden zeer korte schakeltijden worden gerealiseerd.

Meervoudig terugschakelen maakt snelle tussensprints mogelijk, terwijl de tussengasfunctie in de rijprogramma’s ‘Sport’ en ‘Sport+’ voor een nog emotionelere rijbeleving zorgt. Bovendien maken gerichte ingrepen in de ontsteking nog sneller schakelen dan in de andere standen mogelijk. In alle rijprogramma’s wordt in de eerste versnelling weggereden, wat onder alle omstandigheden een dynamische rijbeleving garandeert.

Via een aparte schakelaar op de middenconsole kan de modus ‘handmatig’ worden gekozen. Het schakelpatroon richt zich naar het gekozen rijprogramma en het op- of terugschakelen kan nu via de stuurschakelpaddles plaatsvinden. Bovendien blijft de transmissie in de gekozen versnelling en schakelt niet automatisch op wanneer het toerental van de motor de begrenzer bereikt.

Karakteristiek door eenmaal aantippen: AMG DYNAMIC SELECT

Met de beproefde DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘Comfort’, ‘Sport’, ‘Sport+’ en ‘Individual’ kan de karakteristiek van de C 43 4MATIC door het aantippen met een vinger worden geïndividualiseerd. De bandbreedte loopt daarbij van efficiënt en comfortabel tot uitgesproken sportief. Daarbij worden belangrijke parameters als de respons van de motor, de transmissie, het onderstel en de besturing gemodificeerd. Onafhankelijk van de DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s kan de bestuurder via de ‘M’-schakelaar direct overschakelen naar de handmatige modus om uitsluitend via de stuurschakelpaddles te schakelen. Op een soortgelijke manier kunnen ook de verschillende afstellingen van het onderstel indien gewenst apart worden geselecteerd.

Nieuw is het vijfde programma ‘Gladheid’, te herkennen aan de sneeuwvlok als symbool. De gematigde en gelijkmatige krachtsontplooiing is speciaal geprogrammeerd voor een glad of besneeuwd wegdek.

Soepel en met nadruk op de achteras: de vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC

De standaard vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC wordt gekenmerkt door een koppelverdeling waarbij de nadruk op de achteras ligt: 31 procent van het koppel gaat naar de vooras, 69 procent naar de achteras. Deze configuratie zorgt voor meer rij- en dwarsdynamiek op de weg, alsmede betere tractie bij het optrekken. Het eentraps differentieel van de vierwielaandrijving is als zelfstandig systeem aan de transmissie gekoppeld.

Door deze add-on oplossing is het eenvoudiger om de verdeling van de kracht al naargelang het model aan te passen en wordt een nog individueler karakter van de modelseries mogelijk gemaakt. Door de compacte constructie zijn er geen beperkingen als het gaat om ruimte voor inzittenden en bagage.

Adaptief verstelbare demping; AMG RIDE CONTROL-onderstel

Met zijn instelbare elektronisch geregelde dempingssysteem biedt het stalen AMG RIDE CONTROL-onderstel van de C 43 4MATIC zowel sportieve rijdynamiek als hoog langeafstandscomfort. De basis hiervoor wordt gelegd door de viervoudig geleide vooras en de multilink-achteras. De voor AMG specifieke kinematiek en elastokinematiek met nieuw ontwikkelde componenten leidt tot een zeer hoge casterstijfheid bij het snel nemen van bochten. De axiale verbinding van de remmen met de vooras ondersteunt het soepele en precieze rijgedrag.

De adaptief verstelbare demping is standaard. Dit volautomatisch functionerende elektronisch geregelde systeem past de demping van elk wiel continu naar behoefte aan. Daardoor worden de veiligheid tijdens het rijden en het afrolcomfort verbeterd. De afstelling van de demping wordt voor elk wiel afzonderlijk geregeld en is afhankelijk van de rijstijl, de toestand van het wegdek en de gekozen afstelling van het onderstel. Zo kan op basis van tal van gegevens, zoals de acceleratie of de rijsnelheid, steeds het punt voor optimale werking worden gekozen. Via een schakelaar op de middenconsole kan de bestuurder de drie verschillende demperkarakteristieken ‘Comfort’, ‘Sport’ en ‘Sport+’ kiezen en daarmee de rij-indruk individueel beïnvloeden, van comfortabel tot sportief.

Direct en met duidelijk stuurgevoel: AMG-parameterstuurbekrachtiging

De elektromechanische parameterstuurbekrachtiging kent een variabele overbrenging en overtuigt door een nauwkeurig en authentiek stuurgevoel. Bij hoge snelheden neemt de mate van stuurbekrachtiging af, bij lagere snelheden neemt deze constant toe. Zo is er voor het sturen bij lagere snelheden in verhouding minder kracht nodig, terwijl bij hoge snelheden de best mogelijke controle over het voertuig behouden blijft. De mate van stuurbekrachtiging is afhankelijk van de gekozen afstelling van het onderstel. Bij ‘Sport’ is er meer respons over de rijtoestand.

Datalogger voor circuitgebruik: AMG TRACK PACE

AMG TRACK PACE, de virtuele race-ingenieur voor het vastleggen van data bij het rijden op afgesloten circuits, biedt toegang tot een nog groter aantal functies en meer precisie. AMG TRACK PACE kan als optie bij het COMAND Online infotainmentsysteem worden besteld.

Wanneer de functie geactiveerd is, worden meer dan tachtig voertuigspecifieke gegevens (bijvoorbeeld snelheid, acceleratie) tien keer per seconde vastgelegd. Aangevuld met de weergave van ronde- en sectortijden en de relevante afwijking van de referentietijd. Omdat bepaalde elementen daarbij tijdens de weergave in het groen of in het rood oplichten, kan de bestuurder vanuit een ooghoek zonder het aflezen van de cijfers herkennen of hij op het moment sneller of langzamer dan de snelste tijd is.

Aan de hand van de data kunnen de rijprestaties worden geanalyseerd en verbeterd. Bovendien kunnen acceleratie- en vertragingswaarden (bijvoorbeeld 0-100 km/h, ¼ mijl, 100-0 km/h) worden gemeten en opgeslagen. Dankzij een nieuw ontwikkeld algoritme, dat de positie van de auto zo nauwkeurig mogelijk bepaalt, herkent AMG TRACK PACE zelfs wanneer de baan wordt verlaten of afgesneden. Naast de GPS-gegevens worden daarvoor de in de auto aanwezige sensoren (acceleratie, giersensor, stuuruitslag, omwentelingen van de wielen) gebruikt.

De weergave van de gegevens vindt plaats via het multimediadisplay, het combi-instrument en het head-up display. Bekende circuits als de Nürburgring zitten al in het systeem. Bovendien is het mogelijk om eigen circuits vast te leggen. Bij de kaartweergave kan worden overgeschakeld van 2D naar 3D en de kaarten kunnen online worden geactualiseerd.

Daarnaast is het mogelijk om via wifi verbinding te maken met een iPhone-app. Daarmee kunnen klanten hun belevenissen en gegevens van het circuit met andere AMG-rijders delen via Facebook, YouTube of de AMG Private Lounge.

Wellness voor lange afstanden: ENERGIZING-comfortprogramma

Het ENERGIZING-comfortprogramma (optie) is ook voor de nieuwe C 43 4MATIC leverbaar. Dit programma combineert verschillende comfortsystemen in de auto en maakt gericht gebruik van functies van de airconditioning en de stoelen (verwarming, ventilatie) alsmede licht- en muziekstemmingen. Afhankelijk van de stemming of de behoefte van de klant zorgt het programma voor een speciale wellness-setup, waardoor het welzijn en de fitheid toenemen.

