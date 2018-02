Nieuwe Mercedes-Benz A-Klasse: de benchmark in de compacte klasse

De nieuwe Mercedes-Benz A-Klasse is net zo jeugdig en dynamisch als zijn voorganger, maar tegelijkertijd volwassener en comfortabeler dan ooit. Het model verlegt de grenzen qua moderne luxe in de compacte klasse en het beschikt over een revolutionair interieurdesign. In technisch opzicht gaat de nieuwe A-klasse niet alleen op kop dankzij MBUX (Mercedes-Benz User Experience), maar ook dankzij een aantal functies die tot nu toe waren voorbehouden aan het topsegment. In bepaalde rijsituaties kan dit model voor het eerst semi-autonoom rijden en als optie zijn MULTIBEAM LED-koplampen leverbaar. Alle uitvoeringen van de nieuwe A-Klasse worden aangedreven door nieuwe, zuinige diesel- en benzinemotoren en hoewel de sportieve uitstraling behouden is gebleven, is het praktische gebruiksgemak toegenomen. De nieuwe A-Klasse kan vanaf maart worden besteld en de marktintroductie vindt in het voorjaar plaats.

“Met de vierde generatie A-Klasse herdefiniëren we moderne luxe in de compacte klasse. Hierbij hebben we gekozen voor een combinatie van een compromisloos, dynamisch design en een intuïtief bedieningsconcept”, aldus Britta Seeger, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en verantwoordelijk voor de verkoop van Mercedes-Benz Cars. “Met MBUX – de nieuwe Mercedes-Benz User Experience – creëren we een compleet nieuwe klantervaring.”

“Nieuwe technologieën moeten gericht zijn op mensen en hun leven gemakkelijker maken. De nieuwe A-Klasse doet dat op tal van manieren, het is een metgezel op emotioneel en intelligent vlak”, aldus Ola Källenius, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en verantwoordelijk voor Group Research en Mercedes-Benz Cars. “Een goed voorbeeld is MBUX – Mercedes-Benz User Experience: het combineert een intuïtieve en natuurlijke bediening met intelligente, lerende software.”

“De nieuwe A-Klasse is een volgende stap in onze designfilosofie van sensuele puurheid en heeft het potentieel om een nieuw designtijdperk in te luiden”, aldus Gorden Wagener, Chief Design Officer van Daimler AG. “Met duidelijke vormen en sensueel gelijnde oppervlakken presteren we hightech op een manier die emoties opwekt. Als je het aantal lijnen en randen fors reduceert, komt de nadruk op de vorm en de carrosserie te liggen. Het interieur straalt moderne luxe uit op een manier die ongeëvenaard is in het segment en intelligente technologie zorgt voor een emotionele rijervaring.”

Exterieurdesign: purisme in topvorm

Het puristische design van de nieuwe A-Klasse, waarbij de nadruk op de oppervlakken ligt, is de volgende stap in de Mercedes-Benz designfilosofie van sensuele puurheid. Met het compacte two-box design als basis hebben de geoptimaliseerde proporties en afmetingen tot een nieuwe interpretatie van het design van de Mercedes-Benz A-Klasse geleid.

Het exterieur van de nieuwe A-Klasse kenmerkt zich door sportiviteit, dynamiek en emotie. Het progressieve frontdesign met een lage motorkap, smalle led-koplampen met chroomaccenten en fakkelvormige dagrijverlichting zorgen voor een emotionele, fascinerende uitstraling. De markante grille met geïntegreerde Mercedes-Benz ster, die net als bij zijn voorganger naar onderen toe breder wordt, is voorzien van pins in diamantlook en een centrale zilverkleurige lamel die de sportiviteit van het model onderstreept.

De auto oogt langer dan hij is door de langere wielbasis en de karakterlijn op de flanken. De motorkap loopt naar voren toe sterker af dan bij het vorige model, wat het dynamische, steile front benadrukt. De grotere wielkasten voor velgen van 16 tot 19 inch benadrukken de sportiviteit van de nieuwe A-Klasse en zorgen voor een onverzettelijke uitstraling. De auto oogt breder aan de achterzijde, niet alleen door een compactere raamsectie die tegelijkertijd de schouderpartij benadrukt, maar ook door de verder uit elkaar geplaatste reflectoren in de modulaire, tweedelige achterbumper. De smalle, tweedelige achterlichten zorgen voor een emotionele, fascinerende uitstraling.

Met een c w -waarde van 0,25 en een frontaal oppervlak (A) van 2,19 m2 is de nieuwe A-Klasse qua aerodynamica de leider in zijn segment. Voor het eerst maakt Mercedes-Benz bij een model in de compacte klasse gebruik van een tweedelig AIRPANEL (als optie leverbaar). Dit lamellensysteem achter de grille opent de lamellen als er meer koellucht nodig is. Er zit een extra lamellensysteem in de luchtinlaat onder de kentekenplaat, dat de systeemprestaties verder verbetert.

Interieurdesign: een revolutie van binnenuit

Het interieur van de nieuwe A-Klasse is compleet nieuw vormgegeven en heeft een moderne, vernieuwende uitstraling. Mercedes-Benz heeft voor een compleet nieuwe aanpak gekozen en zorgt in het compacte segment voor een revolutie met een nieuw ruimtegevoel. De unieke interieurarchitectuur kenmerkt zich vooral door het nieuw vormgegeven dashboard: er zit voor het eerst geen overkapping meer boven de displays. Als gevolg hiervan strekt de vleugelvormige centrale deel van het dashboard zich uit van het ene voorportier naar het andere zonder visuele onderbreking. Het widescreen display is geheel vrijstaand. De luchtuitstroomopeningen in sportieve turbinelook zijn een andere highlight.

Het dashboard is opgedeeld in twee horizontale gedeeltes: het onderste gedeelte wordt afgescheiden van het hoofdgedeelte door een ‘sleuf’ en lijkt daardoor voor het dashboard te zweven. De sfeerverlichting benadrukt dit effect en versterkt de zwevende indruk die het onderste gedeelte wekt. De 64 kleuren van de als optie leverbare sfeerverlichting biedt keuze uit vijf keer zoveel kleuren dan voorheen. En niet alleen zijn er meer kleuren, de emotionele uitstraling is ook uniek in dit segment: de verschillende kleuren vormen samen tien kleurwerelden die een lichtweergave met spectaculaire kleurveranderingen mogelijk maken.

Het geheel vrijstaande display is leverbaar in drie versies:

• met twee 7 inch (17,78 cm) displays,

• met één 7 inch (17,78cm) en één 10,25 inch (26 cm) display,

• met twee 10,25 inch (26 cm) displays.

MBUX – Mercedes-Benz User Experience: unieke ervaring

De nieuwe A-Klasse is het eerste model van Mercedes-Benz dat is voorzien van het geheel nieuwe multimediasysteem MBUX – Mercedes-Benz User Experience, dat tevens een nieuw tijdperk inluidt op het gebied van Mercedes me connectiviteit. Uniek aan dit systeem is dat het kan leren met behulp van kunstmatige intelligentie. MBUX kan worden gepersonaliseerd en aangepast op de wensen van de gebruiker. Daarmee zorgt het systeem voor een emotionele band tussen auto, bestuurder en passagiers.

Andere sterke punten zijn de widescreen cockpit met hoge resolutie en touchscreen bediening van het mediasysteem, de navigatieweergave met augmented reality-technologie plus intelligente spraakbesturing met natuurlijke spraakherkenning, die wordt geactiveerd met het codewoord ‘Hey Mercedes’. Een head-up display is eveneens leverbaar. Het touchscreen maakt deel uit van het omvangrijke MBUX touch control-concept, dat bestaat uit touchscreen, touchpad op de middenconsole en touch control-buttons op het stuurwiel.

MBUX is een revolutie van de user experience in de auto. Fraai ogende weergavestijlen bieden optimaal gebruiksgemak en kenmerken zich door heldere 3D graphics met maximale resolutie die in real time worden gerenderd, oftewel worden berekend en weergegeven.

Nieuwe en verbeterde Mercedes me connect-services maken hun debuut op de nieuwe infotainmentgeneratie MBUX. Hiertoe behoren navigatiefuncties op basis van Car-to-X Communication (informatie die wordt doorgegeven van voertuig naar voertuig en die betrekking heeft op gebeurtenissen die door sensoren zijn geregistreerd, zoals een noodstop, een ESP®-ingreep of handmatige melding van een ongeval door de bestuurder). Vehicle Tracking maakt het eenvoudiger om een geparkeerde auto op te sporen en het verstuurt een bericht als een geparkeerde auto wordt aangereden of weggesleept.

De Mercedes me app-verzameling kan gebruiksvriendelijk als icoon op het scherm worden geplaatst. Net als alle andere hoofdapplicaties kan deze op de homepage worden ingedeeld. Daarnaast wordt online content zoals de actuele brandstofprijzen of de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in een parkeergarage weergegeven in MBUX. Via online updates kan nieuwe content op simpele wijze beschikbaar worden gemaakt in MBUX.

Alle ruimte voor ontspanning: de A-Klasse is volwassen geworden

Ondanks zijn sportieve design biedt de nieuwe A-Klasse veel meer gebruiksgemak dan voorheen, waardoor hij nog net zo jeugdig is, maar tegelijkertijd volwassener dan ooit. Meer schouder-, elleboog- en hoofdruimte plus een verbeterde toegang tot de achterbank zijn pluspunten, net als de grotere bagageruimte. Het zicht rondom is eveneens aanzienlijk verbeterd. Dit zorgt zowel voor meer veiligheid als voor een beter ruimtegevoel.

Het bagageruimtevolume bedraagt 370 liter – 29 liter meer dan in het voorgaande model. Dankzij de tweedelige achterlichten is de laadopening 20 cm breder dan voorheen, ook is de bagageruimtebodem 11,5 cm langer. Als er voor het bagageruimtepakket is gekozen, kan de achterbankleuning meer rechtop worden geplaatst, bijvoorbeeld om ruimte te maken voor grote dozen. Het opbergconcept is al net zo praktisch: het aflegvak in de middenconsole vóór de versnellingshendel is aanzienlijk groter geworden. Nieuw is de bekerhouder op de middenconsole voor bekers, blikjes en flesjes met een inhoud van maximaal 0,5 liter. Er is ook veel aandacht besteed aan het zicht rondom, dat aanzienlijk is verbeterd. Al met al is het gebied dat aan het zicht wordt onttrokken door de raamstijlen met 10 procent gereduceerd in vergelijking met het vorige model.

Tegelijkertijd doen comfortuitrustingen uit hogere segmenten hun intrede: als optie is, voor het eerst bij deze modelserie, niet alleen stoelverwarming, maar ook stoelventilatie/-verwarming leverbaar alsmede multicontourstoelen met massagefunctie voorin. In totaal zijn er drie verschillende voorstoelen leverbaar voor de nieuwe A-Klasse: het basismodel en de in combinatie met de uitrustingslijnen leverbare comfortstoel en sportieve integraalstoel.

Naast een speciaal stoeldesign omvat het zitcomfortpakket (standaard bij de uitrustingslijnen) hoogteverstelling voor de voorpassagiersstoel en hoek-/diepteverstelling van de zittingen van de voorstoelen. Als voor de stoelventilatie/-verwarming wordt gekozen, is elke zitting en rugleuning voorzien van een ventilator. De lucht die via de geperforeerde stoelbekleding wordt aangezogen, stroomt door de stoelstructuur en wordt naar beneden en naar achteren toe geventileerd.

Stil genieten: de kracht van rust

Het stille, vibratievrije rijgedrag speelt een belangrijke rol in het volwassen, luxueuze gevoel dat de nieuwe A klasse geeft. Naast een effectieve afscheiding tussen het onderstel en de carrosserie speelt de carrosserie zelf daar een belangrijke rol bij. Tijdens de ontwikkeling van de A-Klasse is veel aandacht besteed aan de realisatie van een hoge mate van structuurstijfheid en de verbindingspunten tussen de carrosserie, het onderstel en de aandrijflijn. Belangrijke verbeteringen werden vooral gerealiseerd bij de bevestigingspunten van het onderstel die zo belangrijk zijn op het gebied van afrolgeluid. Ook werd het geluidsniveau in het interieur aanzienlijk gereduceerd.

Het uitgebreide geluidsisolatieconcept van de nieuwe A-Klasse omvat ook componenten zoals het lucht- en koelmanagementsysteem en bekledingsdelen in het interieur die zo zijn ontworpen dat ze een bijdrage leveren aan de geluidsisolatie. Het windgeruis is eveneens aanzienlijk gereduceerd in vergelijking met het voorgaande model.

Intelligent Drive: functies uit de S-Klasse

De nieuwe A-Klasse beschikt over de nieuwste rijassistentiesystemen met bestuurdersondersteuning, waardoor dit model het hoogste actieve veiligheidsniveau in dit segment biedt met functies die zijn overgenomen uit de S-Klasse. Voor het eerst kan de A-Klasse semi-autonoom rijden in bepaalde situaties. Hierbij wordt de verkeerssituatie nauwlettend in de gaten gehouden: de verbeterde camera- en radarsystemen kunnen maximaal 500 meter vooruit kijken. De A-Klasse maakt ook gebruik van kaart- en navigatiedata voor de assistentiefuncties. Zo kan de actieve afstandsassistent DISTRONIC, die deel uitmaakt van het rijassistentiepakket, de bestuurder in tal van situaties routegebaseerd ondersteunen en de snelheid anticiperend en op comfortabele wijze aanpassen, bijvoorbeeld bij het naderen van bochten, kruisingen of rotondes. Ook aan boord zijn bijvoorbeeld de actieve noodstopassistent en de intuïtief te begrijpen actieve rijbaanwisselassistent.

De nieuwe A-Klasse beschikt over een uitgebreide versie van de actieve remassistent, die tot de standaarduitrusting behoort. Afhankelijk van de situatie helpt dit systeem bij het verminderen van de gevolgen van een kop-staartbotsing met langzamer rijdende, afremmende of stilstaande auto’s. Zelfs bij aanrijdingen met overstekende voetgangers of fietsers helpt het systeem de gevolgen te verminderen, mogelijk kan de aanrijding zelfs worden voorkomen.

PRE-SAFE® PLUS kan een dreigende aanrijding van achteren herkennen. Als er een aanrijding dreigt, activeert het systeem het remsysteem van de auto indien deze stilstaat, waardoor de kans op letsel als gevolg van het naar voren schieten van de auto bij de aanrijding wordt verminderd.

De nieuwe A-Klasse is tevens het eerste Mercedes-Benz model dat is ontwikkeld in het nieuwe Technologiezentrum Fahrzeugsicherheit (TFS). Bij het ontwerpen van de voertuigstructuren is rekening gehouden met de bevindingen die zijn opgedaan bij onderzoek naar ongevallen op de openbare weg. Bij de ontwikkeling van elk carrosseriedeel is rekening gehouden met de mate waarin het onderdeel wordt belast. Hierbij wordt gekeken naar de geometrie, de materiaaldikte, de verbindingstechniek en de materiaalkwaliteit (hoger aandeel van hoogsterkte en ultrahoog sterkte staal).

Een centrale rol in het veiligheidsconcept van de carrosserie speelt het uiterst stabiele passagierscompartiment. De hoge mate van stijfheid die deze biedt bij aanrijdingen (frontale botsingen, kop-staartbotsingen en aanrijdingen van opzij) en bij het over de kop slaan is vooral te danken aan het hogere aandeel hoogsterkte, ultrahoogsterkte en persgehard staal.

De bestuurder en voorpassagier beschikken elk over een driepuntsveiligheidsgordel met gordelkrachtbegrenzing en gordelspanner. In combinatie met het PRE-SAFE®-systeem (als optie leverbaar) zijn de voorstoelen voorzien van reversibele gordelspanners. De beide buitenste achterzitplaatsen zijn voorzien van een gordel met gordelspanner en gordelkrachtbegrenzing. De nieuwe A-Klasse is standaard voorzien van een airbag voor de bestuurder en voorpassagier, een kneebag voor de bestuurder en windowbags. In tegenstelling tot veel concurrenten, dekt de windowbag ook de A-stijl af voor een nog betere bescherming. Thorax-/pelvisbags voorin zijn eveneens standaard aan boord, voor het achtercompartiment zijn ze als optie leverbaar.

MULTIBEAM LED-koplampen: altijd een optimaal zicht

De als optie leverbare MULTIBEAM LED-koplampen zijn nog zo’n voorbeeld van technologie die wordt doorvertaald naar de compacte klasse. Deze elektronisch verstelbare koplampen kunnen zich extreem snel en nauwkeurig aanpassen aan de actuele verkeerssituatie. Elke koplampunit herbergt achttien individueel aangestuurde leds. De lichtkleur van de leds – qua intensiteit vergelijkbaar met daglicht – is rustig voor de ogen en heeft een positief effect op de concentratie. De weg vóór de auto wordt nauwkeurig en hel verlicht. High-performance led-koplampen zijn nog zo’n geavanceerde optie. Standaard heeft de nieuwe A-Klasse halogeenkoplampen met geïntegreerde led-dagrijverlichting.

Nieuwe zuinige benzine- en dieselmotoren

De volgende drie motorvarianten zijn vanaf de introductie of kort daarna leverbaar*:

A 200 met 120 kW /163 pk, 250 Nm; met 7G-DCT transmissie met dubbele koppeling (gecombineerd verbruik 5,1 l/100 km, gecombineerde CO 2 -uitstoot 120 g/km) of handgeschakelde zesversnellingsbak (gecombineerd verbruik 5,6 l/100 km, gecombineerde CO 2 -uitstoot 133 g/km)

/163 pk, 250 Nm; met 7G-DCT transmissie met dubbele koppeling (gecombineerd verbruik 5,1 l/100 km, gecombineerde CO -uitstoot 120 g/km) of handgeschakelde zesversnellingsbak (gecombineerd verbruik 5,6 l/100 km, gecombineerde CO -uitstoot 133 g/km) A 250 met 7G-DCT transmissie met dubbele koppeling (165 kW/224 pk, 350 Nm; gecombineerd verbruik 6,0 l/100 km, gecombineerde CO 2 -uitstoot 141 g/km)

A 180 d met 7G-DCT transmissie met dubbele koppeling (85 kW/116 pk, 260 Nm; gecombineerd verbruik 4,1 l/100 km, gecombineerde CO 2 -uitstoot 108 g/km)

*De bovengenoemde modellen zijn gecertificeerd volgens de Euro 6d-TEMP.

Alle nieuwe A-Klasse modellen worden aangedreven door nieuwe, zuinige motoren. Bij de marktintroductie zijn er twee nieuwe viercilinder benzinemotoren beschikbaar. Tot de innovaties in de M 282 met een inhoud van 1,4 liter en een maximumvermogen van 120 kW/163 pk behoren cilinderuitschakeling (in eerste instantie in combinatie met de 7G-DCT) en de deltavorm van de cilinderkop. De tweede nieuwe benzinemotor is de M 260 met een inhoud van 2,0 liter (165 kW/224 pk en 350 Nm). Tot de nieuwe features behoren CAMTRONIC voor de nokkenas aan de inlaatkant. Beide benzinemotoren krijgen standaard een partikelfilter.

Eveneens nieuw is de viercilinder dieselmotor (OM 608) met een inhoud van 1,5 liter, 85 kW/116 pk en 260 Nm. Tot de highlights behoren een kort op de motor gemonteerd uitlaatgasreinigingssysteem met AdBlue®-technologie, een turbolader met een geoptimaliseerde responsiviteit en waterkoeling. Een nieuwe 7G-DCT transmissie met dubbele koppeling wordt eveneens leverbaar. Andere motoren volgen later.

Als optie is de nieuwe A-Klasse leverbaar met de permanente vierwielaandrijving 4MATIC met volledig variabele koppelverdeling. Deze sportieve vierwielaandrijving is doorontwikkeld en biedt nu nog meer rijplezier en een nog grotere efficiëntie. Via de DYNAMIC SELECT-schakelaar kan de bestuurder de karakteristiek van de 4MATIC nog meer dan voorheen beïnvloeden. Componenten van de 4MATIC zijn de onderbreking van de aandrijfkracht naar de achteras – geïntegreerd in de geautomatiseerde transmissie met dubbele koppeling – en het differentieel op de achteras met geïntegreerde lamellenkoppeling. Deze wordt niet langer elektrohydraulisch aangestuurd, maar elektromechanisch.

Het onderstel: wendbaar en comfortabel

Er is voor de A-Klasse keuze uit verschillende onderstelvarianten, afhankelijk van de gekozen motorvariant en voorkeur van de bestuurder. 16 inch velgen zijn standaard, evenals DYNAMIC SELECT. Die laatste biedt via een druk op een knop een geheel persoonlijke rijervaring in combinatie met de actief verstelbare demping (optie).

Net als zijn voorgangers heeft de nieuwe A-Klasse een McPherson-voorwielophanging. De krachtigere versies, waaronder de A 250 en alle 4MATIC-uitvoeringen, hebben een geavanceerde vierlinks ophanging achter. De achteras is gemonteerd op een subframe dat via rubberen bussen is geïsoleerd van de carrosserie, om de doorgifte van vibraties van het onderstel aan de carrosserie te beperken. Al met al is het aandeel aluminium dat in de onderstelcomponenten is gebruikt een van de hoogste van alle onderstelsystemen in deze klasse. De A 200 en A 180 d instapmodellen hebben een torsieas-constructie achter.

Standaard krijgt de nieuwe A-Klasse een comfortonderstel met stalen veren en DYNAMIC SELECT. Het met 15 mm verlaagde comfortonderstel heeft speciaal afgestemde veren en dempers voor een meer sportieve rijervaring. Het onderstel met actief verstelbare demping biedt de bestuurder keuze uit de demperafstelling van zijn voorkeur.

