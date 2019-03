Nieuwe Mercedes-Benz CLA Coupé vanaf nu te bestellen

De nieuwe Mercedes-Benz CLA Coupé combineert sportiviteit en design met zeer intelligente technologie. Naast een unieke look beschikt dit designerstuk over de volgende generatie Mercedes-Benz User Experience (MBUX) met interieurassistent en vele individualiseringsmogelijkheden. De prijzen beginnen bij € 37.466 inclusief BTW, BPM en kosten rijklaarmaken voor de CLA 180 met 100 kW/136 pk, 200 Nm en een handgeschakelde zesversnellingsbak (brandstofverbruik gecombineerd: 5,7-5,5 l/100 km; CO 2 -emissie gecombineerd: 130-125 g/km). De CLA staat in mei 2019 in de showroom.

De combinatie van frameloze portieren en een langgerekte taillelijn geeft de nieuwe CLA Coupé zijn unieke dynamische karakter. Het markante front helt naar voren over (‘shark nose’), met daarboven een lange motorkap met twee powerdomes. De uitgebouwde wielkasten en de grote spoorbreedte onderstrepen de dynamiek en geven de auto een sportieve uitstraling.

Het dashboard wordt gekenmerkt door grote displays die niet overkapt zijn. Het avant-gardistische interieur biedt een intuïtief te bedienen user interface voor het zelflerende multimediasysteem MBUX. Het systeem kan worden geïndividualiseerd, uitgebreid en aan de wensen van de bestuurder worden aangepast. Dit maakt de bediening van tal van comfort- en assistentiesystemen een stuk eenvoudiger. Diverse comfort- en MBUX-functies kunnen nog comfortabeler en intuïtiever worden aangestuurd doordat de MBUX-interieurassistent bewegingen herkent. De MBUX-interieurassistent is onderdeel van het MBUX-innovatiepakket.

De individualisering van de CLA Coupé begint met de uitrustingslijn Style Plus. Deze uitrustingslijn heeft verchroomde uitlaatsierstukken en is voorzien van een horizontale chromen raamlijst. Tevens is de uitrustingslijn Style Plus voorzien van 17 inch lichtmetalen velgen en LED high performance koplampen.

Tot de uitrustingslijn Progressive behoren 18 inch lichtmetalen velgen, een met leder bekleed multifunctioneel sportstuur, comfortstoelen met verstelbare zittinghoek en zittingdiepte alsmede een achterbankleuning die in de verhouding 40:20:40 kan worden neergeklapt. Aan de buitenzijde is de Progressive te herkennen aan de zichtbare uitlaatsierstukken en de decente chroomlijst op de voor- en achterskirt.

Voor een sportieve look vanbinnen en vanbuiten zorgt de AMG Line met 18 inch lichtmetalen AMG-velgen, AMG-voorskirt, AMG-achterskirt en AMG-dorpelverbreders, high-performance led-koplampen, sportstoelen, met nappaleder bekleed multifunctioneel sportstuur, sierdelen in licht dwarsgeslepen aluminium en – bij de krachtiger motorvarianten – een sportieve motorsound. De AMG Line is tevens voorzien van het verlaagde comfortonderstel en DIRECT STEERING met variabele overbrenging.

Zeer exclusief: de Edition 1

In het eerste jaar wordt de nieuwe CLA ook als Edition 1 aangeboden, in alle motorvarianten. Dit gelimiteerde speciale model is gebaseerd op de AMG Line. Tal van optische accenten in zowel het exterieur als het interieur benadrukken zijn exclusiviteit. De Edition 1 bevat onder andere high-performance led-koplampen, 19 inch lichtmetalen AMG-velgen met oranje velgranden, sportstoelen en het nightpakket met talrijke hoogglanzend zwarte sierelementen en – bij de Edition 1 – oranje accenten.

In het interieur is de Edition 1 voorzien van oranje contrastsiernaden op het dashboard, de sportstoelen, de armsteunen, de bovenkant van de portieren en de vloermatten. Sfeerverlichting met 64 kleuren behoort tot de standaarduitrusting. Speciale sierdelen met opschrift ‘Edition 1’ benadrukken de exclusiviteit. De Edition 1 is leverbaar in de lakkleuren poolwit, nachtzwart, kosmoszwart, mountaingrijs en designo mountaingrijs magno.

Uitgebreide ondersteuning: de rijassistentiesystemen

De nieuwe CLA Coupé beschikt over moderne rijassistentiesystemen met coöperatieve ondersteuning. Tot de standaarduitrusting behoren bijvoorbeeld de actieve spoorassistent en de actieve remassistent.

Het rijassistentiepakket is omvangrijk en omvat de volgende systemen: actieve afstandsassistent DISTRONIC; routegebaseerde snelheidsaanpassing; actieve stuurassistent; actieve snelheidslimietassistent; actieve remassistent met kruisingsfunctie; uitwijk-stuurassistent; actieve rijbaanwisselassistent; actieve noodstopassistent; actieve dodehoekassistent; PRE-SAFE® PLUS.

Voor het eerst kan de CLA Coupé in bepaalde rijsituaties semi-autonoom rijden. De actieve afstandsassistent DISTRONIC en de actieve stuurassistent (onderdeel van het rijassistentiepakket) ondersteunen de bestuurder nog beter bij het aanhouden van een veilige afstand en het besturen van de auto; de snelheid kan nu ook bij bochten, kruisingen en rotondes automatisch worden aangepast. Met deze modulaire systemen, waarvan de meeste ook afzonderlijk besteld kunnen worden, biedt de CLA Coupé veiligheidssystemen die normaliter alleen in auto’s uit de hogere klasse te vinden zijn.

Naast de PRE-SAFE®-functies die deel uitmaken van het rijassistentiepakket is het PRE-SAFE®-systeemook afzonderlijk leverbaar. Het PRE‑SAFE®-systeem benut de tijd die beschikbaar is voorafgaand aan een aanrijding. Tal van maatregelen verminderen de krachten die op de inzittenden worden uitgeoefend. Dit omvat ook het innovatieve systeem PRE-SAFE® Sound. Dit bereidt het menselijk gehoor voor op het verwachte geluid van de botsing wanneer er een aanrijding dreigt.

Comfort: het ENERGIZING-pakket plus creëert maatstaven

Voor een buitengewone comfortervaring in het interieur zorgt het ENERGIZING-comfortprogramma, dat diverse comfortsystemen in de auto met elkaar verbindt. De intelligente adviezen via de ENERGIZING COACH in het ENERGIZING-pakket plus zijn compleet nieuw. Het ENERGIZING-comfortprogramma gebruikt de airconditioning, de stoelen (verwarming, ventilatie, massage), de verlichting en het audiosysteem om een wellnessomgeving te creëren die is afgestemd op de stemming of de behoefte van de bestuurder.

Het ENERGIZING-pakket plus bundelt premium uitrustingen en innovatieve intelligentie. Het kan de bestuurder niet alleen ontspannen, maar ook gericht energie geven, om langer fit te blijven tijdens het rijden. Afhankelijk van de uitrustingslijn omvat het pakket de automatische airconditioning THERMOTRONIC, het Advanced sound system, multicontourstoelen met massagefunctie voor de bestuurder en voorpassagier, stoelverwarming voor de bestuurder en voorpassagier alsmede sfeerverlichting.

Andere interessante opties:- KEYLESS GO- Panoramaschuifdak- Head-up display- Parkeerpakket met 360°-camera- Burmester® surround sound system