De nieuwe Mercedes Benz CLS – derde generatie van het origineel maakt zijn debuut. De nieuwe CLS is vormgegeven volgens de nieuwe designtaal van Mercedes-Benz, die te herkennen is aan de gewelfde oppervlakken en het gereduceerde aantal lijnen. Opvallende zaken zijn de grille die aan de onderzijde open is en een licht voorover hellende voorzijde. Andere features zijn de brede, laag geplaatste koplampen en de tweedelige achterlichten. Tegelijkertijd heeft het design eenzelfde tijdloze uitstraling als de allereerste CLS, die de basis vormde voor een nieuw segment en al snel uitgroeide tot een designicoon. Alle CLS-modellen beschikken over nieuwe motoren: zescilinder en viercilinder lijnmotoren, die verkrijgbaar zijn in benzine- en dieseluitvoeringen. Net als zijn voorgangers oogt de derde generatie CLS zelfverzekerd en sportief: het is een auto die het hart sneller laat kloppen en tegelijkertijd een indrukwekkend reis- en geluidscomfort biedt. Tevens beschikt de nieuwe CLS over unieke technologie. De vierdeurs coupé komt in maart 2018 op de markt.

In 2003 creërde Mercedes-Benz met de CLS een nieuw autosegment, waarin de elegantie en dynamiek van een coupé voor het eerst werd gecombineerd met het comfort en gebruiksgemak van een limousine. Met de derde generatie CLS bouwt Mercedes-Benz nu voort op de uitstraling en het unieke karakter deze trendsetter: het nieuwe model beschikt over de kenmerkende CLS-genen met zijn geprononceerde taillelijn, lage ruitlijn en compacte greenhouse. Tegelijkertijd is de CLS wederom een voorbeeld van de logische doorontwikkeling van de designtaal ‘sensuele puurheid’: het aantal scherpe randen en lijnen is aanzienlijk gereduceerd. Het model past perfect in de actuele coupéreeks van Mercedes-Benz dankzij tal van designdetails. Zijn c w -waarde van 0,26 maakt duidelijk dat dit model over indrukwekkende aerodynamische eigenschappen beschikt.

De CLS wordt geleverd met compleet nieuwe motoren. Bij de marktintroductie zijn drie zescilindermotoren leverbaar:

CLS 350 d 4MATIC (210 kW/286 pk, 600 Nm; gecombineerd brandstofverbruik 5,6 l/100 km, CO 2 -emissie gecombineerd 148 g/km)

-emissie gecombineerd 148 g/km) CLS 400 d 4MATIC (250 kW/340 pk, 700 Nm; gecombineerd brandstofverbruik 5,6 l/100 km, CO 2 -emissie gecombineerd 148 g/km)

-emissie gecombineerd 148 g/km) CLS d 450 4MATIC (270 + 16 kW/367 pk + 22 pk; gecombineerd brandstofverbruik 7,5 l/100 km, CO 2 -emissie gecombineerd 178 g/km)1

1Bovenstaande modellen zijn gecertificeerd volgens emissienorm Euro 6d temp

Exterieur: zelfverzekerde sportiviteit in de stijl van de Mercedes-Benz coupés

“De nieuwe CLS is een designicoon, het was de eerste vierdeurs coupé. Aan de hand van de hot & cool designfilosofie hebben we zijn DNA tot de kern gereduceerd, terwijl het model tegelijkertijd over een emotionele schoonheid beschikt”, aldus Gorden Wagener, Chief Design Officer bij Daimler AG.

Aan de voorzijde springt de diamond grille in het oog die kenmerkend is voor de Mercedes-Benz coupés, met één enkele lamel. De grille is aan de onderzijde open, op een vergelijkbare wijze als de grille van de Mercedes-AMG GT. De motorkap wordt volledig omringd door carrosserie-oppervlakken. De bijzonder vlakke en brede koplampen zijn voorzien van eenzelfde soort vorm als de grille.

In het zijaanzicht valt de geprononceerde, hoge taillelijn op, evenals de sportieve, lage greenhouse met frameloze zijruiten. De licht voorover hellende voorzijde doet denken aan een ‘sharknose’ en lijkt langer door de volledig geïntegreerde motorkap. De vormgeving is gebaseerd op de designfilosofie van sensuele puurheid: het aantal randen en lijnen is flink gereduceerd en de oppervlakken zijn voorzien van fraaie welvingen.

Ook typisch CLS is de gespierd ogende schouderlijn aan de achterzijde die op elegante wijze overgaat in de lage achterzijde. Karakteristieke coupékenmerken zijn de tweedelige achterlichten, de reflectoren in de achterbumper, de positie van de kentekenplaat in de bumper en de Mercedes-Benz ster in het kofferdeksel. Indien besteld, bevindt zich hier ook de uitschuifbare camera.

Net als de koplampen hebben de led-achterlichten met Edgelight-achtergrondverlichting een kristalachtige uitstraling en zorgen ze voor een driedimensionaal effect. De lage plaatsing benadrukt de breedte van de auto.

Harmonieus kleurgebruik in het interieur, widescreen cockpit

Het luxueuze interieur van de CLS Coupé kenmerkt zich door strakke basislijnen en zet het sensuele, elegante design van het exterieur voort. Opvallend zijn de hoogwaardige materialen en afwerking.

Het sportief ogende dashboard benadrukt de breedte van de auto en de toegepaste kleurencombinatie zorgt voor een royale ruimtebeleving. De golvende belijning in het interieur strekt zich uit van het dashboard tot de achterportieren, waarbij ze van vorm veranderen ter hoogte van de B-stijlen. Een nieuwe highlight van de sfeerverlichting zijn de verlichte luchtuitstroomopeningen die qua vorm aan de straalmotoren van vliegtuigen doen denken. Het sportieve karakter wordt ook benadrukt door het manufactuurkarakter van de stoelen. Als optie is een widescreen cockpit met leverbaar, waarbij twee 12,3 inch displays met hoge resolutie achter één doorlopend afdekglas zijn geplaatst. De middenconsole met openporig of hoogglanzend hout lijkt te zweven door het opliggende sierdeel.

In de volledig digitale cockpit kan de informatiecontent door de bestuurder worden geconfigureerd en zodoende worden afgestemd op de persoonlijke voorkeuren en de rijsituatie. Er zijn drie verschillende weergavestijlen beschikbaar: ‘Classic’ en ‘Sport’ beschikken over een basisstructuur met twee ronde klokken, ‘Progressive’ heeft één centraal geplaatste ronde klok.

De sfeerverlichting kan met behulp van 64 kleuren op de persoonlijke voorkeuren worden afgestemd, waarbij ook de luchtuitstroomopeningen worden verlicht. Als de temperatuur van de airconditioning anders wordt ingesteld, verandert de sfeerverlichting kort van kleur om te laten zien of de temperatuur is verhoogd (rood) of verlaagd (blauw).

De stoelen werden exclusief ontwikkeld voor deze modelserie. Afhankelijk van de uitrusting zijn ze voorzien van hoogwaardige piping of van horizontale naden. De buitenste achterzitplaatsen hebben een vergelijkbare afwerking als de voorstoelen, waardoor het afzonderlijke stoelen lijken. De CLS Coupé is echter voor het eerst een vijfzitter. Als optie kan de achterbankleuning worden neergeklapt in de verhouding 40-20-40, waardoor de 520 liter grote bagageruimte verder kan worden uitgebreid.

Wellness tijdens lange ritten: het ENERGIZING-comfortprogramma

Het als optie leverbare ENERGIZING-comfortprogramma koppelt tal van comfortsystemen aan elkaar. Het maakt gebruik van de functies van de airconditioning (inclusief parfumering) en de stoelen (verwarming, ventilatie, massage), de oppervlakte- en stuurwielverwarming alsmede verlichtings- en muziekstemmingen en het stelt de bestuurders in staat om een specifieke wellness set-up te kiezen die aansluit op hun stemming en voorkeuren. Dit verhoogt het gevoel van welbehagen aanzienlijk.

Er is keuze uit zes programma’s:

Verfrissing

Warmte

Vitaliteit

Plezier

Comfort

Training (er zijn drie trainingsprogramma’s – spierontspanning, spieractivatie en balans – die uit diverse oefeningen bestaan).

Intelligent Drive: technologie uit de S‑Klasse

De nieuwe generatie CLS heeft veel gemeen met de nieuwe S‑Klasse, het vlaggenschip van het merk en feitelijk van de hele auto-industrie. De CLS beschikt over de nieuwste generatie rijassistentiesystemen, waarbij het rijassistentiepakket voor route-gebaseerde ondersteuning van de bestuurder zorgt.

De rijassistentie- en veiligheidssystemen zijn modulair opgebouwd. Tot de standaarduitrusting behoren de actieve remassistent, actieve spoorassistent, ATTENTION ASSIST, snelheidslimietassistent en het inzittendenbeschermingssysteem PRE-SAFE®. Nieuw en tevens onderdeel van de standaarduitrusting is PRE-SAFE® Sound, dat het menselijke gehoor voorbereidt op het geluid dat bij een botsing ontstaat.

Het als optie leverbare rijassistentiepakket plus bestaat uit de actieve afstandsassistent DISTRONIC, actieve stuurassistent, actieve snelheidslimietassistent, actieve remassistent met kruispuntfunctie, uitwijk-stuurassistent, actieve dodehoekassistent, actieve spoorassistent en PRE‑SAFE® PLUS. De actieve afstandsassistent DISTRONIC en actieve stuurassistent bieden extra comfort door de bestuurder nóg beter te ondersteunen bij het aanhouden van een veilige afstand en snelheid. De snelheid wordt nu automatisch aangepast bij het naderen van bochten en kruisingen. De actieve rijbaanwisselassistent werd grondig doorontwikkeld (bij de individuele functies kunnen er landspecifieke verschillen zijn). Daarnaast omvat het rijassistentiepakket plus ook PRE-SAFE® Impulse Side. Dit systeem bereidt de voorpassagiers voor op een botsing van opzij door hen preventief naar het midden van de auto te verschuiven, zodat de afstand tot de voorportieren wordt vergroot. Dit vermindert de kans op letsel aanzienlijk.

Dankzij doorontwikkelde camera- en radarsystemen heeft de nieuwe CLS een nog beter beeld van de verkeerssituatie. Daarnaast wordt voor het eerst gebruikgemaakt van kaart- en navigatiegegevens om het rijgedrag te berekenen.

In het rijassistentiesystemenmenu van het combi-instrument ziet de bestuurder in één oogopslag welke assistentiefuncties er geselecteerd zijn en op welke situaties de systemen op dat moment reageren. Duidelijke symbolen – bijvoorbeeld een stuurwiel met handen aan beide zijden – geven aanwijzingen, zowel op het scherm als in het head-up display. Alle functies kunnen voortaan worden bediend vanaf het stuurwiel.

In files op snelwegen en andere doorgaande wegen is het nu mogelijk om maximaal 30 seconden te stoppen, waarna de CLS automatisch weer optrekt en het vooruitrijdende verkeer volgt (in combinatie met de actieve parkeerassistent).

Het ULTRA RANGE-grootlicht van de MULTIBEAM LED-koplampen produceert de maximale lichtintensiteit die wettelijk is toegestaan, wat ervoor zorgt dat de felheid van het grootlicht pas bij een afstand van meer dan 650 meter onder de referentiewaarde van 1 lux komt. Car-to‑X-Communication is een andere baanbrekende veiligheidsfeature.

Het onderstel: keuze uit drie varianten

De nieuwe CLS heeft een voorwielophanging met vier draagarmen en een achterwielophanging met vijf draagarmen. Een dynamisch afgesteld comfortonderstel met stalen veren behoort tot de standaarduitrusting. Als optie is het DYNAMIC BODY CONTROL-onderstel leverbaar met een sportieve basisafstelling en continu variabele demping aan de voor- en achteras. Er is keuze uit de rijprogramma’s Comfort, Sport en Sport+. Als optie is tevens de luchtvering AIR BODY CONTROL met doorontwikkelde adaptief verstelbare demping leverbaar. De bestuurder kan kiezen uit verschillende afstellingen met behulp van de rijprogrammaschakelaar, van comfortabel tot sportief.

Nieuw motorengamma: met EQ Boost en 48V-boordsysteem

De derde generatie CLS beschikt over compleet nieuwe motoren. In eerste instantie gaat het om zescilinder lijnmotoren in benzine- en dieseluitvoering. Typisch voor de vierdeurs coupé is ook het brede aanbod 4MATIC-modellen.

Het vermogen van de dieselmotor loopt uiteen van 210 kW/286 pk en 600 Nm koppel (CLS 350 d 4MATIC) tot 250 kW/340 pk en 700 Nm koppel (CLS 400 d 4MATIC). Speciale kenmerken van deze topmotoren uit de premium dieselreeks zijn de getrapte verbrandingskommen, de tweevoudige uitlaatgasturbo en, voor het eerst, variabele kleptiming CAMTRONIC. De constructie wordt gekenmerkt door een combinatie van aluminium motorblok en stalen zuigers alsmede de doorontwikkelde NANOSLIDE® cilindercoating. Alle componenten die relevant zijn voor de efficiënte emissieverlaging, zijn direct aan de motor bevestigd. De krachtigste motor is de zescilinder benzinemotor. De nieuwe, consequent geëlektrificeerde zescilinder lijnmotor met EQ Boost (geïntegreerde startdynamo) en een 48V-boordnet drijft de CLS 450 4MATIC aan. De specificaties: een vermogen van 270 kW/367 pk en een koppel van 500 Nm. Daarnaast zorgt EQ Boost kortstondig voor 250 Nm extra koppel en 16 kW/22 pk extra vermogen. De geïntegreerde elektromotor ondersteunt als EQ Boost de verbrandingsmotor tijdens het accelereren, waardoor rijden zonder ingeschakelde verbrandingsmotor mogelijk wordt, het zogeheten zeilen. De accu wordt van stroom voorzien door middel van een bijzonder efficiënte recuperatie. Daardoor worden besparingen mogelijk die tot nu toe waren voorbehouden aan hoogvoltage hybride technologie. De nieuwe zescilinder lijnmotor levert de prestaties van een achtcilindermotor, maar dan bij een aanzienlijk lager verbruik. De CLS 450 4MATIC heeft standaard een partikelfilter.

In-Car Office: het kantoor wordt mobiel

Met de Mercedes me connect-service ‘kantoorfunctie in de auto’ kunnen CLS-bestuurders tal van kantoortaken verrichten en belangrijke informatie oproepen in de auto, zoals de overdracht van locaties van afspraken uit de agenda naar het navigatiesysteem van de auto. De bestuurder kan tevens deelnemen aan een conference call via agenda-invoer. Het systeem kan bovendien de vereiste PIN-toegangscode automatisch herkennen en vervolgens invoeren.

Edition 1: bijzonder exclusief introductiemodel

De exclusiviteit van de CLS kan naar een nog hoger niveau worden getild met de Edition 1, die ongeveer een jaar lang verkrijgbaar is na de marktintroductie. Dit speciale model is standaard voorzien van tal van luxe uitrustingsdetails die exclusief zijn voor de Edition 1. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het COPPER ART-interieurconcept met stoelen in nappaleder zwart pearl met middenbaan in ruitdessin en koperkleurige accenten, koperkleurige contrastsiernaden op de middenconsole, stoelen, armsteunen, portierpanelen en het dashboard alsmede een unieke diamond grille met pins en accenten in matchroom met een koperkleurige gloed. De Edition 1 is verkrijgbaar met diverse motoren.

Het exterieur is gebaseerd op de AMG Line. Tot de bijzondere kenmerken behoren de standaard MULTIBEAM LED-koplampen en 20 inch multispaaks lichtmetalen AMG-velgen in zwart met hoogglanzende velgrand. Het speciale model is te herkennen aan het opschrift ‘Edition 1’ op de voorspatschermen.

Highlights van het interieur, dat is gebaseerd op de AMG Line, maar tevens is voorzien van de volgende zaken: