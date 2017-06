Nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse

In 2016 was de Mercedes-Benz S-Klasse wereldwijd de bestverkochte luxe limousine. Inmiddels is het vlaggenschip van Mercedes-Benz verregaand vernieuwd en onderstreept hij zijn rol als technologisch innovator met nieuwe motoren en doorontwikkelde rijassistentiesystemen. Het Performance-model uit Affalterbach heeft bovendien een nieuwe motor, nieuwe transmissie, nieuwe vierwielaandrijving en een nieuw exterieur- en interieurdesign gekregen. Daarnaast heeft Mercedes-AMG de rijdynamiek en de visuele verschijning verder aangescherpt. De eerste uitvoeringen van de nieuwe S-Klasse hebben 4MATIC vierwielaandrijving en zijn per direct te bestellen. Consumentenprijzen van de nieuwe S-Klasse inclusief afleverkosten beginnen bij € 114.793, de eerste modellen arriveren in juli bij de dealers. Meer nieuwe motoren en baanbrekende technologieën, waaronder een geïntegreerde 48V-startdynamo, zitten in de pijplijn.

De S-Klasse heeft een rijke standaarduitrusting. Voorbeelden zijn COMAND Online in combinatie met de widescreen cockpit, Car‑to‑X Communication (automatische uitwisseling van informatie met voertuigen en de verkeersinfrastructuur), multifunctioneel stuurwiel met touch control-buttons, touchpad met controller, intelligente automatische airconditioning THERMOTRONIC, elektrisch verstelbare en verwarmde voorstoelen, luchtveringssysteem AIRMATIC met traploze dempingsregeling, MULTIBEAM LED met ULTRA RANGE-grootlicht, parkeerpakket met achteruitrijcamera, DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s, uitgebreide smartphone-integratie via Apple CarPlay® en Android Auto™, alsmede een draadloos oplaadsysteem voor mobiele telefoons.

De nieuwe S-Klasse zet wederom een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van autonoom rijden, waarmee hij Mercedes-Benz Intelligent Drive naar een nog hoger niveau brengt. Het aanbod aan rijassistentie- en veiligheidssystemen is gestoeld op een modulair ontwerp en omvat standaard bijvoorbeeld de actieve remassistent, zijwindassistent, ATTENTION ASSIST, verkeersbordenassistent en PRE‑SAFE®-inzittendenbescherming. Nieuw, en eveneens standaard, is PRE‑SAFE® Sound (dat het gehoor van de inzittenden voorbereidt op het geluid van een aanrijding bij een naderend ongeval).

Tal van nieuwe en aanzienlijk vernieuwde assistentiesystemen zijn gebundeld in het als optie leverbare rijassistentiepakket. De actieve afstandsassistent DISTRONIC en de actieve stuurassistent ondersteunen de bestuurder bij het aanhouden van de juiste afstand tot de voorligger en bij het sturen; de snelheid wordt nu in bochten of voor kruispunten automatisch aangepast. Verder bevat het pakket de uitwijk-stuurassistent, de aanzienlijk verbeterde actieve spoorassistent en extra functies bij de actieve noodstopassistent. Eveneens inbegrepen in het rijassistentiepakket is PRE‑SAFE PLUS®, dat nu ook rekening houdt met gevaarlijke situaties veroorzaakt door achteropkomend verkeer, zoals een aanrijding van achteren.

Met de Remote Park-assistent kan de bestuurder de S-Klasse via de smartphone in en uit smalle parkeervakken of garages manoeuvreren. De Remote Park-assistent maakt deel uit van het Remote Park-pakket, dat tevens het parkeerpakket met actieve parkeerassistent en 360o camera en het KEYLESS GO-pakket bevat.

Extreem snelle en nauwkeurige aanpassing van de koplampen aan de verkeerssituatie wordt mogelijk gemaakt door MULTIBEAM LED. Via 84 individueel regelbare leds wordt de verlichting precies ingeschakeld waar die nodig is. Het ULTRA RANGE-grootlicht produceert de maximale lichtintensiteit die wettelijk is toegestaan, wat ervoor zorgt dat de felheid van het grootlicht boven de referentiewaarde van 1 lux blijft over een afstand van meer dan 650 meter. MULTIBEAM LED met ULTRA RANGE-grootlicht is standaard voor alle modellen.

In het interieur creëert de S-Klasse nieuwe maatstaven op het gebied van comfort en wellness. Een wereldprimeur is hier weggelegd voor de ENERGIZING-comfortregeling die uiteenlopende comfortfuncties aan elkaar koppelt voor een harmonieuze setup. Dit verbetert het fysieke comfort en de bijbehorende prestaties tijdens het rijden of een pauze. De ENERGIZING-comfortregeling is onder voorbehoud vanaf het vierde kwartaal leverbaar in combinatie met het AIR BALANCE-pakket en de sfeerverlichting.

De sfeerverlichting verandert het interieur in een kunstwerk dankzij tien kleurencombinaties op basis van in totaal 64 kleuren. De sfeerverlichting is geïntegreerd in de ENERGIZING-comfortregeling en past zich op harmonieuze wijze aan het design van de individuele schermen aan.