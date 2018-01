De nieuwe MINI 3-deurs, MINI 5-deurs en MINI Cabrio

MINI versterkt de aantrekkingskracht en het karakter van de MINI 3-deurs, de MINI 5-deurs en de MINI Cabrio met optische verfijningen en technische verbeteringen. Behalve dat het design is aangescherpt met nieuwe koplampen en achterlichten met uniek Union Jack-design, zijn ook nieuwe personalisatie-opties leverbaar, evenals nieuwe transmissies en digitale diensten als onderdeel van MINI Connected. De nieuwe MINI staat vanaf 31 maart 2018 bij de Nederlandse MINI dealers en is leverbaar vanaf € 21.600.

Overzicht noviteiten MINI 3-deurs, MINI 5-deurs en MINI Cabrio.

• LED-koplampen met Matrix-functie voor grootlicht.

• LED-achterlichten in opvallend Union Jack-design.

• Nieuw MINI logo, nieuwe carrosseriekleuren, afwerkingsoptie Piano Black.

• Nieuwe lichtmetalen wielen.

• Uitgebreid gamma lederen bekleding, interieurafwerking en Colour Lines.

• Unieke personaliseringsopties met MINI Yours Customised.

• Doorontwikkelde motoren met grotere efficiency

• Nieuw voor de Nederlandse markt de MINI One First.

• Meer cilinderinhoud en hoger koppel voor MINI One en MINI One First (vanaf november productie).

• Nieuwe 7-traps Steptronic transmissie met dubbele koppeling én 8-traps Steptronic transmissie.

• Multifunctioneel stuurwiel en radio met 6,5-inch kleurenscherm, USB en Bluetooth-interface, boordcomputer, LED achterlichten, Intelligence Emergency Call, Teleservices en witte knipperlichten standaard.

• Optioneel radio met navigatiesysteem met touchscreen.

• Draadloos opladen van mobiele telefoon via inductielader.

• Projectie van MINI-logo op grond vanuit buitenspiegel aan bestuurderskant.

• MINI Connected en MINI Connected XL met nieuwe functies.

Helder en niet-verblindend: adaptieve LED-koplampen met Matrix-functie.

De nieuwe koplampen maken het vooraanzicht van de MINI 3-deurs, de MINI 5-deurs en de MINI Cabrio nog krachtiger. De standaard halogeenkoplampen zijn nu voorzien van een opvallend zwart accent. De optionele LED-koplampen zijn nieuw vormgegeven. De hoogwaardige LED-techniek zorgt voor helderder licht bij zowel dim- als grootlicht. De LED-dagrijverlichting en de richtingaanwijzer vormen een ring rond de koplamp. De eveneens optionele adaptieve LED-koplampen passen hun helderheid automatisch aan de situatie aan. Bij zeer slecht zicht is gedimde bochtverlichting bij te schakelen voor beter zicht op de berm. Het grotere bereik van het dimlicht zorgt op de snelweg voor optimale verlichting.

De adaptieve LED-koplampen zijn nu ook voorzien van een automatische dimfunctie voor grootlicht. De innovatieve Matrix-technologie voor grootlicht verbetert het zicht terwijl het verblinding van medeweggebruikers voorkomt. De koplampen zijn in vier horizontale segmenten verdeeld. Die worden – afhankelijk van de verkeerssituatie – onafhankelijk van elkaar in- en uitgeschakeld bij snelheden boven de 70 km/uur. Zodra de frontcamera van de MINI ander verkeer detecteert, wordt dat deel van de weg op dimlichtsterkte verlicht: de segmenten van de grootlicht-matrix die dat deel van de weg verlichten, zijn dan gedeactiveerd.

‘Very British’: achterlichten in Union Jack-design.

De achterlichtunits zijn in combinatie met de (adaptieve) LED-koplampen eveneens voorzien van een nieuw design. Het Union Jack-design is een verwijzing naar de oorsprong van het merk. De functies van de lichtunit zijn gerangschikt in de vorm van de Britse vlag: de richtingaanwijzer is horizontaal geplaatst, het remlicht verticaal en het achterlicht wordt gevormd door de diagonale lijnen in de vlag. Alle elementen van de achterlichtunits zijn LED’s.

Nieuw MINI logo.

Het nieuwe, authentiek vormgegeven MINI-logo is aangebracht op de motorkap, de achterklep, het stuurwiel, het centrale instrumentendisplay en op de afstandsbediening van de MINI 3-deurs, de MINI 5-deurs en de MINI Cabrio. Het logo is nu tweedimensionaal, dus volledig vlak: een verwijzing naar MINI’s focus op de essentie.

Drie nieuwe kleuren, nieuwe afwerkingskleur Piano Black en nieuwe wielen.

Er zijn drie nieuwe carrosseriekleuren voor de MINI 3-deurs, de MINI 5-deurs en de MINI Cabrio leverbaar: Emerald Grey metallic, Starlight Blue metallic en Solaris Orange metallic. Met de nieuwe optie Piano Black Exterior (voor de Cooper S(D) en John Cooper Works) is de omlijsting van koplampen, achterlichten en grille uitgevoerd in hoogglanzend zwart in plaats van chroom. De keuze uit optionele lichtmetalen wielen is ook verder uitgebreid. De tweekleurige 17-inchdesigns Roulette Spoke en Propeller Spoke zijn voor alle versies leverbaar. Het eveneens tweekleurige 17-inchdesign Rail Spoke is nieuw in het gamma.

Nieuwe lederen bekleding, interieurafwerking en Colour Lines.

Met de brede keuze van stoelbekleding, interieurafwerking en Colour Lines is ook het interieur aan te passen aan de smaak van de eigenaar. Nieuw voor de MINI 3-deurs en de MINI 5-deurs is de Chester-lederen bekleding in de kleur Malt Brown en de Colour Line Malt Brown. Verder is de optionele MINI Yours Interior Style Piano Black nu ook met verlichting leverbaar. Behalve de oppervlakken in de portieren en de middenconsole is ook de strip op het dashboard aan de passagierszijde van achter verlicht. De strip is niet alleen in Piano Black uitgevoerd, maar ook voorzien van het Union Jack-motief. De kleur van de verlichting past bij de door de bestuurder gekozen sfeerverlichting als onderdeel van het MINI Excitement Package.

Maximale personaliseringsopties.

Het MINI Yours Customised-programma brengt personaliseren naar een ongekend niveau. De accessoires kunnen door klanten van hun eigen design worden voorzien. Die worden dan precies volgens de specificaties van de klant vervaardigd. Het gamma van MINI Yours Customised omvat de omlijsting van de knipperlichten opzij, decoratieve interieurpanelen aan de passagierszijde, dorpelstrips met LED-verlichting en LED-projectors in het portier.

De klant kan MINI Yours Customised-producten kiezen, ontwerpen en bestellen via de speciale online-shop. Er is keuze uit diverse kleuren, patronen, oppervlaktestructuren en afbeeldingen. Ook kan de klant zelf tekst en elementen toevoegen. De producten worden met innovatieve productiemethoden als 3D-print en lasergravure vervaardigd.

Aandrijving: meer rijplezier, minder verbruik en minder gewicht.

De motoren voor de MINI 3-deurs, MINI 5-deurs en MINI Cabrio zijn minutieus onder handen genomen. Dat zorgt niet alleen voor nog meer rijplezier, maar ook voor een tot wel 5 procent lagere brandstofconsumptie en CO2-emissie. Daarmee voldoen de motoren al aan de emissie-eisen van de toekomst. Alle leverbare motoren – ook de basismotor – zijn doorontwikkeld op het gebied van de MINI TwinPower Turbo Technology, de motorelektronica, de smering, de toevoer van inlaatlucht, het koel- en het uitlaatsysteem. Bovendien is op gewicht bespaard door toepassing van met koolstofvezel versterkt plastic voor de afdekking van de motoren. Het materiaal is afkomstig van de productie van de auto’s van BMW i.

De driecilindermotoren van de MINI One First en de MINI One hebben (vanaf november productie) een cilinderinhoud van 1,5 liter (was 1,2 liter). Dat zorgt voor een toename van het koppel met 10 Nm tot respectievelijk 160 en 190 Nm. Verder is van alle benzinemotoren de maximale inspuitdruk verhoogt van 200 naar 350 bar. Verder zijn de bladen van de turbo gemaakt van uiterst hittebestendig materiaal. De common-railinspuiting van de dieselmotoren zorgt dat de brandstof met nog grotere precisie in de verbrandingskamers komt. Daarvoor is de maximumdruk in de driecilinders van de MINI One D en de MINI Cooper D verhoogd tot 2.200 bar en die in de viercilinder van de MINI Cooper SD tot 2.500 bar. De krachtigste dieselmotor is tevens voorzien van een tweetrapsturbo.

Nieuwe 7-traps Steptronic transmissie met dubbele koppeling en nieuwe 8-traps Steptronic.

Optioneel is een 7-traps Steptronic transmissie met dubbele koppeling leverbaar voor de MINI One, MINI Cooper, MINI Cooper S en MINI Cooper D. Deze nieuwe transmissie schakelt bijzonder snel en maakt sportieve acceleratie mogelijk zonder onderbreking van de aandrijving. Een extra sportieve versie van deze transmissie is er voor de MINI Cooper S – met schakelpeddels aan het stuur voor als de bestuurder zelf wil schakelen. De MINI Cooper SD en John Cooper Works zijn standaard voorzien van een 8-traps Steptronic. Die automaat is uniek in dit segment en is sterk genoeg om het vermogen en de kracht van de krachtigste dieselmotor op de voorwielen over te brengen. Deze Steptronic is te bedienen via een elektronische keuzehendel; een 8-traps Steptronic sporttransmissie met peddels aan het stuur is optioneel. Alle leverbare Steptronic-transmissies zijn voorzien van de Coasting-functie in de MID- en GREEN-modi. Ook zijn ze voorzien van de nieuwste generatie van het start-stopsysteem. Met behulp van informatie van de frontcamera en de navigatie kan het start-stopsysteem situaties herkennen waarin het de motor niet moet uitschakelen, bijvoorbeeld kort voor een bocht of een rotonde.

Standaard: multifunctioneel stuurwiel en radio met 6,5-inch kleurenscherm.

Het nieuw ontworpen driespaaksstuur is voorzien van multifunctionele knoppen. Aan de linkerzijde van het stuur zitten de knoppen voor de Speed Limit Device – om een maximumsnelheid in te stellen – en aan de rechterkant die voor de audio en communicatie. Optioneel zijn een met leder bekleed stuurwiel, evenals soortgelijke sturen in het MINI Yours- en het John Cooper Works-gamma.

De standaarduitvoering omvat onder meer een audiosysteem met 6,5-inch kleurenscherm in het centrale instrumentenpaneel en integratie van de mobiele telefoon via Bluetooth. De controledisplay heeft een touchscreen-functie in samenhang met het optionele Radio MINI Visual Boost en een navigatiesysteem.

Nieuwe opties: draadloos telefoon opladen, projectie van het MINI logo.

Ook draadloos opladen is een optie voor de vernieuwde MINI 3-deurs, MINI 5-deurs en MINI Cabrio. De bergruimte in de middenarmsteun heeft een voorziening die draadloos opladen van daarvoor geschikte mobiele telefoons mogelijk maakt. Deze optie omvat ook een tweede USB-aansluiting vóór in de middenconsole. Het optionele MINI Excitement Package omvat nu ook projectie van het MINI logo aan de bestuurderszijde. Als het portier is geopend, wordt het MINI logo op de grond geprojecteerd door een lamp in de buitenspiegel. Het logo is 20 seconden zichtbaar of zolang het portier is geopend.

MINI Connected: digitale diensten die uniek zijn in dit segment.

Met de nieuwe functies van MINI Connected biedt MINI een uitgebreid gamma van digitale diensten op premiumniveau dat uniek is in dit segment. Nieuwe diensten zijn Real Time Traffic Information, automatische kaartupdates via de mobiele telefoon, de Personal Assistant Service en het internetportal voor in de auto – MINI Online – met nieuws, weerbericht en actuele brandstofprijzen. Voorbereiding op Apple Car Play is optioneel.

Met de persoonlijke mobiliteitsassistent MINI Connected kan de berijder zijn MINI volledig integreren in zijn dagelijkse digitale leven. De MINI Connected App verbindt de auto met bijvoorbeeld de smartphone of smartwatch, zodat MINI Connected toegang heeft tot agenda en contactpersonen om routes te plannen en de optimale vertrektijd aan te geven. Met Send to Car zijn geplande routes naar het navigatiesysteem te verzenden en Remote Services geeft – op bijvoorbeeld de smartphone of andere mobiele device – niet alleen de plaats van de auto aan, maar ook het brandstofniveau en andere voertuiginformatie. Ook is de verlichting, de claxon, de ventilatie en deurvergrendeling op afstand te bedienen. De MINI is ook slim online via het 4G-netwerk dankzij de simkaart die in de auto is geïntegreerd. Daarmee is MINI Teleservices en Intelligent Emergency Call te gebruiken. De laatste meldt automatisch niet alleen de locatie als de auto is betrokken bij een ongeval, maar ook de zwaarte ervan.

Nieuwe diensten voor de MINI 3-deurs, MINI 5-deurs en MINI Cabrio zijn onder meer MINI Find Mate. Tags die zijn voorzien van een tracking-functie kunnen worden bevestigd aan goederen en voorwerpen die met de MINI worden vervoerd – zoals sleutelbossen, tassen en koffers. Hun positie is niet alleen te zien op het scherm van de boordcomputer, maar ook in de MINI Connected App op bijvoorbeeld de smartphone. Zo zorgt MINI Find Mate dat persoonlijke spullen niet zoekraken of vergeten worden.

VDL Nedcar

Sinds 2014 produceert VDL Nedcar diverse MINI-modellen in Limburg: de MINI driedeurs en de exclusief in Born geproduceerde MINI Cabrio. Sinds 2 november 2016 verzorgt VDL Nedcar tevens de exclusieve productie van de nieuwe MINI Countryman inclusief de MINI Cooper S E Countryman ALL4, de allereerste plug-in hybride van MINI en de sportieve MINI John Cooper Works Countryman.

