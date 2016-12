Nieuwe opties voor de BMW 6 Serie: luxueuze elegantie op zijn best

Voor de BMW 6 Serie komen in het voorjaar van 2017 nieuwe, attractieve opties beschikbaar. Deze items zijn exclusief verkrijgbaar voor de BMW 6 Serie Coupé, BMW 6 Serie Cabrio en BMW 6 Serie Gran Coupé. Het betreft uiterlijke opties voor het in- en exterieur die het sportieve karakter van deze topklasse modellen extra versterkt.



Tot de nieuwe opties behoort de lakkleur Sonic Speed Blue metallic. In combinatie met het M Sport pakket zijn de BMW 6 Serie Coupé, BMW 6 Serie Cabrio en BMW 6 Serie Gran Coupé te bestellen met nieuwe styling 20-inch lichtmetalen wielen, tweekleurig afgewerkt en herkenbaar aan het M specifieke design met dubbele spaken – ze zijn tevens voorzien van runflatbanden. Verder zijn van koolstofvezel gemaakte interieurlijsten optioneel leverbaar bij het M Sport pakket, waarmee het interieur een nog sportievere sfeer ademt. Het gaat stuk voor stuk om opties die tot dusver alleen beschikbaar waren voor de BMW M6.

Het cijfer 6: symbool voor veertig jaar sportieve flair, luxe, elegantie en innovatie.

Al veertig jaar staat het cijfer 6 in de modelaanduiding bij BMW voor een combinatie van uitmuntende dynamiek en luxe. De eerste generatie BMW 6 Serie Coupé debuteerde in 1976. Hij viel direct op door zijn elegante lijnen, sportieve rijdynamiek en grensverleggende innovaties. Zo was het de eerste in serie geproduceerde tweedeurs-model met een Check Control systeem. In 2003 kwam de opvolger, een jaar later gevolgd door de eerste BMW 6 Serie Cabrio. Bij de huidige modelgeneratie kan men kiezen uit drie varianten, die elk op hun eigen manier flair, elegantie en exclusiviteit uitstralen.

De BMW 6 Serie Coupé (gemiddeld brandstofverbruik: 9,3–5,4 l/100 km; CO2-uitstoot gecombineerd: 217–143 g/km), BMW 6 Serie Cabrio (gemiddeld brandstofverbruik: 9,5–5,6 l/100 km; CO2­-uitstoot gecombineerd: 221–149 g/km) en BMW 6 Serie Gran Coupé (gemiddeld brandstofverbruik: 9,4–5,5 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 219–147 g/km) zijn leverbaar met een zescilinder-in-lijn benzinemotor van 235 kW (320 pk), een V8 benzinemotor die 330 kW (450 pk) levert of een zescilinder-in-lijn dieselmotor met 230 kW (313 pk). Alle krachtbronnen zijn standaard gekoppeld aan een 8-traps Steptronic Sport automaat. De benzineversies hebben standaard een sportuitlaatsysteem. Optioneel op alle versies is de intelligente vierwielaandrijving BMW xDrive.

Het interieurdesign accentueert de luxueuze eigenschappen van de BMW 6 Serie op treffende wijze. Daaraan levert ook de royale standaarduitrusting een bijdrage. De bestuurder en voorpassagier zitten op verwarmbare, lichtgewicht stoelen. Ze zijn elektrisch verstelbaar (met geheugenfunctie) en voorzien van een geïntegreerd veiligheidsgordelsysteem. De Dakota lederen bekleding en een elektrisch verstelbaar multifunctioneel stuurwiel zijn eveneens standaard. Dat geldt ook voor het hoogwaardige audiosysteem, LED-koplampen en een alarmsysteem. Het iDrive-systeem beschikt daarnaast over de nieuwste id6 software met een nieuwe lay-out van de menustructuur met grote, heldere ‘tegels’.

Met de Design Pure Experience en Design Pure Excellence uitrusting kan de klant zijn of haar BMW 6 Serie verder personaliseren. Het gaat hier om zorgvuldig ontwikkelde designfeatures voor het in- en exterieur, waarmee de sportieve aspecten of de exclusieve luxe naar eigen voorkeur ten volle tot hun recht komen. Door middel van de BMW Individual opties zijn de BMW 6 Serie modelvarianten verder te individualiseren met onder andere prachtige materialen voor het interieur, speciale wielen en uitzonderlijke lakkleuren.