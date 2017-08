De nieuwe Porsche Cayenne: sportwagen, offroader en limousine

De derde generatie Porsche Cayenne is een compleet nieuwe ontwikkeling. Meer dan ooit combineert hij Porsche prestaties met gebruiksgemak. Met krachtige turbomotoren, een nieuwe achttraps Tiptronic S-transmissie, nieuwe onderstelsystemen, een innovatief weergave- en bedieningsconcept en volledige connectiviteit tilt hij zowel prestaties als comfort naar een nieuw niveau. Bij de marktintroductie is er keuze uit de Cayenne met een 250 kW/340 pk sterke 3-liter turbomotor (29 kW/40 pk krachtiger dan zijn voorganger) en de Cayenne S met 2,9-liter V6 bi-turbomotor (324 kW/440 pk; +15 kW/20 pk). Met het optionele Sport Chrono pakket accelereert de nieuwe Cayenne S in minder dan 5 seconden van 0 naar 100 km/u.

De nieuwe Porsche Cayenne heeft veel gemeen met de iconische 911: de derde generatie heeft nog krachtiger looks en typische sportwageneigenschappen, zoals verschillende bandenmaten voor en achter en achterwielbesturing. De offroadcapaciteiten zijn verder verbeterd door standaard active all wheel drive, Porsche 4D Chassis Control, driekamer-luchtvering en Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC). Ondanks de sterk uitgebreide standaarduitrusting is de nieuwe Cayenne tot 65 kg lichter dan zijn voorganger. En net als voorheen is hij ook op de verharde weg de ideale metgezel.

Olivier Blume, CEO van Porsche over nieuwe Cayenne: “We hebben ons succesnummer op alle fronten zichtbaar én voelbaar verbeterd. De nieuwe Cayenne is bovendien gedigitaliseerd en connected. Ook daarmee is hij klaar voor de toekomst.”

Nog meer Porsche, nog meer Porsche Cayenne, nog ruimer

Het sportieve design van de nieuwe Cayenne is nieuw en tegelijkertijd herkenbaar. De lijnvoering ademt in alles het Porsche design-DNA. De vergrote luchtinlaten zijn een duidelijke verwijzing naar het hogere prestatieniveau en de horizontale lichtstrips laten de auto nog breder ogen. De nieuwe Cayenne is in de lengte met 6,3 cm gegroeid tot 4,92 m. Hij is 1,98 m breed en zijn hoogte nam vergeleken met die van de voorganger met 9 mm af. De wielbasis bedraagt 2,90 meter. De bagageruimte heeft in het nieuwe model een inhoud van 770 liter, 100 liter meer dan de voorganger. De nieuwe Cayenne heeft standaard minimaal 19-inch lichtmetalen wielen (voorheen 18-inch) en is leverbaar met wielen met een diameter van maximaal 21-inch. Achter heeft de Cayenne nu bredere banden dan voor, voor extra stabiliteit in rechte lijn en meer dynamiek in bochten. De brede lichtstrip met het driedimensionale lichtdesign, doorlopende led-verlichting en het geïntegreerde Porsche-logo, is een blikvanger aan de achterzijde. Elke Cayenne heeft standaard led-koplampen. Als optie is het Porsche Dynamic Light System (PDLS) met bocht- en snelwegverlichting beschikbaar. De Cayenne is er ook met matrix beam led-koplampen met PDLS Plus. 84 individueel aangestuurde led’s zorgen daarbij voor een volledig variabele lichtverdeling en maximale lichtopbrengst. Zo is het mogelijk om met grootlicht te rijden zonder tegenliggers te verblinden. Bovendien voorkomt dit geavanceerde lichtsysteem verblinding door licht dat op verkeersborden valt (adaptive sign glare control).

De nieuwe Porsche Cayenne: Twee versies bij de marktintroductie

In eerste instantie is er keuze uit twee modellen: de Cayenne met de drieliter zescilinder turbomotor, die goed is voor 250 kW/340 pk en een koppel van 450 Nm. Deze uitvoering sprint in 6,2 seconden (5,9 met Sport Chrono pakket) van 0 naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 245 km/u. De Cayenne S heeft een nieuwe 2,9-liter V6 bi-turbomotor, die 324 kW/440 pk en 550 Nm levert. De Cayenne S accelereert in 5,2 seconden (4,9 met Sport Chrono pakket) van 0 naar 100 km/u en stoomt door tot maximaal 265 km/u.

De nieuwe Porsche Cayenne: Sneller op de weg, nog beter in het terrein

De Cayenne combineert drie onderstelconcepten in één: dat van een sportwagen, een offroader en een limousine. Om dit te realiseren, beschikt hij over een nieuwe lichtgewicht basis voor het onderstel met een vooras met apart link-design en een multilink-achteras.

Speciale offroad-modi maken het eenvoudig om voor elke rit de juiste set-up van de auto te kiezen. Naast de Onroad-stand zijn er vier terreinmodi: Modder, Gravel, Zand of Rotsen. De aandrijflijn, het onderstel en de differentieelsloten zijn via het menu aan te passen aan de omstandigheden. Alle Cayenne modellen maken gebruik van actieve vierwielaandrijving. Het intelligente, volledig variabele Porsche Traction Management (PTM) verdeelt de aandrijfkracht over voor- en achteras. De nieuwe achttraps Tiptronic S-transmissie van de Cayenne zorgt voor nog meer sportiviteit en comfort. Hij schakelt sneller en de lage versnellingen hebben kortere overbrengingen. Dit verbetert de prestaties op de verharde weg en draagt bij aan nog meer terreinvaardigheid. De lange achtste versnelling zorgt voor een lager verbruik en ontspannen rijden.

Nieuw: achterwielbesturing, luchtvering, PDCC elektrisch aangestuurd

In het geïntegreerde Porsche 4D Chassis System komen nieuwe ontwikkelingen als achterwielbesturing, luchtvering en rolstabilisatie samen. Dit systeem werkt realtime en verbetert zo het rijgedrag. Uiteraard is ook het actieve PASM dempersysteem leverbaar (standaard op de Cayenne S). Elektrische achterwielbesturing is een noviteit voor de Cayenne. Dit systeem heeft zich al bewezen in de 911 en de nieuwe Panamera. Het zorgt voor meer dynamiek in bochten en extra stabiliteit bij rijbaanwisselingen op hoge snelheid. Een bijkomend voordeel is de kleinere draaicirkel. De optionele luchtvering met driekamer-technologie zorgt ervoor dat de Cayenne uitermate sportief kan aanvoelen of juist zeer comfortabel. Het luchtveringsysteem maakt het ook mogelijk om de bodemspeling in het terrein te vergroten. Het optionele PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) stapt over van hydraulische naar elektrische aansturing via een nieuw 48-Voltsysteem. Het resultaat: nog snellere reacties van het onderstel en dus meer dynamiek bij snelle ritten en extra comfort bij lagere snelheden.

Wereldprimeur: Porsche Surface Coated Brak met tungsten-carbide coating

In de Cayenne biedt Porsche voor het eerst PSCB (Porsche Surface Coated Brake) aan. De stalen remschijven zijn hierbij voorzien van een tungsten-carbide coating. Dit zorgt voor hogere frictiewaarden, terwijl slijtage en de afgifte van remstof worden verminderd. Ook visueel zijn deze remmen zeer aansprekend: bij gebruik ontwikkelen de remschijven een speciale glans. Het PSCB is verkrijgbaar in combinatie met de 20-inch en 21-inch wielen. De Cayenne is ook leverbaar met keramische remmen (PCCB).

De nieuwe Porsche Cayenne: Nieuw Sport Chrono pakket met PSM Sport

De sportiviteit van de nieuwe Cayenne komt onder meer tot uiting in het vernieuwde Sport Chrono pakket. De schakelaar op het stuur maakt het mogelijk om de gewenste set-up te selecteren: Normal, Sport, Sport Plus of een individueel instelbare modus. Door de centrale Sport Response knop in te drukken, worden de motor en de transmissie van Cayenne afgestemd op maximale prestaties. De PSM (Porsche Stability Management) Sport modus is ook inbegrepen.

Minder gewicht voor een lager verbruik en meer rijplezier

Net als de 911 en Panamera maakt de nieuwe Cayenne gebruik van een intelligente combinatie van aluminium en legeringen. Het exterieur is volledig van aluminium. De wagenvloer, de frontsectie en vrijwel alle onderstelcomponenten zijn van legeringen. Een technische highlight is de lithium-ion accu, die goed is voor een gewichtsbesparing van 10 kg vergeleken met de voorganger. Het leeggewicht van de Cayenne is teruggebracht van 2.040 tot 1.985 kg, terwijl de standaarduitrusting aanzienlijk is uitgebreid. Zo zijn led-koplampen, grotere wielen, ParkAssist (voor en achter), een 4G-telefoonmodule met Wifi-hotspot, Porsche Connect Services en een anticiperend voetgangersbeschermingssysteem nu altijd inbegrepen.

De digitale evolutie

Met de nieuwe Cayenne start ook een nieuw hoofdstuk in de relatie tussen rijder en voertuig: de Porsche Advanced Cockpit. De spil in het interieur is het 12,3-inch full-HD touchscreen van de nieuwste generatie van het Porsche Communication Management (PCM), dat afgelopen jaar debuteerde in de nieuwe Panamera. Veel digitale functies zijn intuïtief te bedienen, bijvoorbeeld met stemgeluid. Porsche Connect Plus, dat toegang geeft tot online diensten en het internet, is standaard. Inbegrepen hierbij is onder meer online navigatie met realtime verkeersinformatie. De analoge bedieningsknoppen, bedoeld om de belangrijkste functies van de auto te bedienen, zijn in de middenconsole ondergebracht. De andere knoppen zijn digitaal. Ze zijn te bedienen via een touchscreen met de glaslook van een smartphone, dat voelbare en akoestische feedback geeft bij de bediening. Een typisch Porsche detail is de centraal voor de bestuurder geplaatste analoge toerenteller. Deze wordt geflankeerd door twee 7-inch full-HD displays die alle andere relevante ritinformatie weergeven. Ook wordt hierop de informatie getoond die de bestuurder oproept via het multifunctionele stuur. Nieuw in het aanbod van assistentiesystemen is Night Vision Assist, dat werkt met een warmtecamera. Andere beschikbare systemen zijn Lane Change Assist, Lane Keeping Assist met verkeersbordenherkenning, de file-assistent, ParkAssist met Surround View en Porsche InnoDrive met adaptieve cruise control.

De persoonlijke Porsche Cayenne

Het nieuwe PCM zorgt er ook voor dat de Cayenne volledig naar eigen wens kan worden ingesteld. Naast de mogelijkheid om het startscherm en het hoofdmenu naar eigen wens te configureren, zijn er maximaal zes individuele profielen aan te maken. Hierin zijn onder meer voorkeuren voor interieurinstellingen, voor de verlichting en voor assistentiesystemen vast te leggen. Afhankelijk van de uitrusting is het ook mogelijk om de persoonlijke instellingen van bijvoorbeeld de nieuwe geluidssystemen van Bose en Burmester op te slaan. De nieuwe Cayenne is ook altijd online. De verder uitgebreide Connect Plus diensten zijn beschikbaar via de geïntegreerde 4G-simkaart. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de verwarming (die niet afhankelijk is van de motor) te activeren via de smartphone. De speciaal voor de Cayenne ontwikkelde Offroad Precision app is ingegrepen bij de standaarduitrusting. Deze legt zware terreinritten gedetailleerd vast. Zo draagt de app met video-opnames bij aan het verbeteren van de terreinvaardigheden van de bestuurder.

De nieuwe Cayenne is nu te bestellen bij de Nederlandse Porsche centra en staat vanaf 3 december in de showroom. De consumentenadviesprijzen zijn als volgt: