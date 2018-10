Nieuwe Porsche Macan debuteert op autotentoonstelling Parijs

De nieuwe Porsche Macan beleeft zijn Europese debuut op de autotentoonstelling van Parijs. Hij is voorzien van een efficiënte 2,0-liter viercilinder turbo-benzinemotor met verbeterde verbrandingskamergeometrie en een benzinepartikelfilter. De krachtbron is goed voor een vermogen van 180 kW/245 pk en een koppel van 370 Nm. Daarmee accelereert de compacte SUV in 6,7 s van 0-100 km/u. De topsnelheid bedraagt 225 km/u. Het gemiddelde verbruik bedraagt 8,1 l/100 km volgens NEDC*. De nieuwe Macan valt op door zijn design met onder meer een driedimensionale doorlopende led-lichtstrip achter en het nieuwe, 100% connected Porsche Communication Management (PCM) met 10,9-inch touchscreen.

De nieuwe Macan heeft een verder verbeterd onderstel, dat voor nog meer comfort en rijplezier zorgt. Een typisch sportwagenkenmerk zijn de verschillende bandenmaten vóór en achter. De banden zelf zijn ook nieuw ontworpen en dragen samen met het intelligente vierwielaandrijvingsysteem Porsche Traction Management (PTM) bij aan nog meer rijdynamiek. In standaarduitvoering heeft de nieuwe Macan 18-inch lichtmalen velgen. Optioneel zijn wielmaten tot 21 inch beschikbaar.

Nieuw design, expressieve kleuren

Het typische Porsche design-DNA is ook bij de Macan direct zichtbaar. Kenmerkende details aan de achterzijde zijn bijvoorbeeld de driedimensionale led-lichtstrip en de 4-punts remlichten. De koplampen zijn standaard uitgevoerd met led-lichttechnologie. Het Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) met adaptieve lichtverdeling is optioneel. Diverse stylingdetails zorgen ervoor dat de Macan nu breder lijkt. Er zijn vier nieuwe exterieurkleuren: mambagroen metallic, Dolomietzilver metallic, Miamiblauw en krijt.

100% connected: Porsche Connect Plus en online navigatie standaard

Het Porsche Communication Management opent een wereld aan digitale mogelijkheden. De spil daarbij is het grote (10,9 inch) full HD touchscreen. Net als in de Cayenne en de Panamera is de gebruikersinterface aan te passen aan eigen wensen en voorkeuren. De favoriete functies zijn beschikbaar via een zelf samen te stellen hoofdscherm. De Macan is 100% connected. Dat vertaalt zich in praktische voordelen als navigeren met gebruik van realtime online informatie, geïntegreerde telefoonvoorbereiding, de beschikbaarheid van twee audio-interfaces en de mogelijkheid om de Macan met de stemcommando’s te bedienen. Ook standaard zijn Porsche Connect Plus met een LTE-telefoonmodule en SIM-kaart, een WLAN hotspot en een breed scala aan Porsche Connect diensten. Een cruciale connected-factor is de mogelijkheid om de Macan met Here Cloud te verbinden. Dankzij zeer accurate online verkeersinformatie wordt altijd de optimale route berekend. Dankzij de Porsche Connect app en de Porsche Car Connect app kan de bestuurder via de smartphone met de Macan communiceren. De Offroad Precision app geeft elke trip buiten de gebaande paden een extra dimensie.

Nieuwe hightech opties

De range assistentiesystemen voor de nieuwe Macan is uitgebreider dan ooit. Het nieuwe filehulp systeem maakt gebruik van een adaptieve cruise control om een ontspannen en comfortabele manier van rijden bij snelheden tot 60 km/u mogelijk te maken. Het systeem kan semi-automatisch remmen en gasgeven en het helpt de bestuurder om ‘binnen de lijnen’ te blijven in files en bij langzaam rijdend verkeer. De Macan is nu ook leverbaar met het GT-sportstuurwiel in de stijl van dat van de 911. Als de Macan is voorzien van het Sport Chrono Pakket, is in het stuur een rijmodus-schakelaar, inclusief SPORT Response knop geïntegreerd. Voor extra comfort en gemak zijn er ook nieuwe opties als een verwarmde voorruit en een luchtionisator die samen met het toch al zeer effectieve interieurluchtfilter voor een perfect interieurklimaat zorgt.

De nieuwe Macan, die als voorheen in Leipzig wordt gebouwd, is nu te bestellen bij de Nederlandse Porsche Centra voor een consumentenadviesprijs van € 85.600 en vanaf december 2018 leverbaar in Nederland.