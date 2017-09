De nieuwe S-Klasse Coupé en Cabriolet

S-Klasse Coupé en Cabriolet. Als leden van de grote en succesvolle S-Klasse familie profiteren de Coupé en Cabriolet binnenkort ook van de ingrijpende innovaties die recent op de Limousine zijn geïntroduceerd. Het gaat daarbij om nieuwe of sterk uitgebreide elektronische rijassistententiesystemen, het moderne bedieningsconcept widescreen cockpit, de nieuwste generatie stuurwielen, het geïntegreerde ENERGIZING-comfortprogramma en state-of-the-art infotainment. Exclusief voor de Coupé en Cabriolet, en onderdeel van de standaarduitrusting, zijn de innovatieve oled-achterlichten. De nieuwe V8-biturbo in de S 560 Coupé en S 560 Cabriolet is nu nog sportiever geworden.

Het doorontwikkelde design van de S-Klasse Coupé en Cabriolet oogt nóg sportiever en heeft tevens een hoogtechnologische uitstraling. Beide modellen zijn voorzien van een voorskirt met verchroomde frontsplitter en grote luchtinlaten, nieuw ontworpen dorpelverbreders en dubbele, verchroomde uitlaatsierstukken in V12-look.

De AMG Line is eveneens dynamischer geworden, met nieuwe voor- en achterbumpers. Vooral opvallend aan de voorzijde zijn de grote, driedimensionale luchtinlaten met elk twee verchroomde vinnen.

Innovatieve oled-achterlichten standaard

De S-Klasse Coupé en Cabriolet zijn standaard uitgerust met innovatieve oled-achterlichten. Door gebruik te maken van deze technologie (organic light emitting diode) kan een flinterdun laagje organisch materiaal op een glasplaat worden geprint en vervolgens lichtgevend worden gemaakt. In totaal hebben de S-Klasse Coupé en Cabriolet 66 ultraplatte oleds, die binnenin de achterlichten lijken te zweven. Ze stralen in alle richtingen een homogeen lichtpatroon uit en vormen een uniek dag- en nachtdesign. Het ver- en ontgrendelen van de auto gaat gepaard met een animated, dynamisch lichtpatroon. Uiteraard maken de oled-achterlichten gebruik van de multileveltechnologie van Mercedes-Benz, waarbij de intensiteit van de remlichten en richtingaanwijzers afhangt van de rijomstandigheden en hoeveelheid omgevingslicht (dag/nacht).

Er zijn twee nieuwe velgen leverbaar voor de S-Klasse Coupé en Cabriolet, die in combinatie met de AMG Line voor meer individualisering zorgen. Het zijn 20 inch tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen (inclusief verbrede wielkasten), titaangrijs en glansgedraaid (optie voor de AMG Line) of hoogglanzend zwart en glansgedraaid (optie voor de AMG Line Plus).

Luxe lounge met widescreen cockpit en nieuwe generatie stuurwielen

Het interieur van de S-Klasse Coupé en Cabriolet oogt fris dankzij de drie nieuwe sierdelen (wortelnotenhout glanzend bruin, essenhout zijdemat grijs en designo magnoliahout flowing lines) en drie nieuwe bekledingen (designo nappaleder Exclusief AMG Line Plus porselein/titiaanrood, designo nappaleder Exclusief porselein/titiaanrood en designo nappaleder Exclusief AMG Line Plus bengaalsrood/zwart).

Opvallend aan het interieur van de nieuwe S-Klasse modellen zijn de twee briljante displays met hoge resolutie, allebei met een diagonaal van 12,3 inch. De twee displays komen samen als widescreen cockpit en zijn geplaatst onder één glazen afdekking. Ze benadrukken de horizontale opzet van het interieurdesign.

De widescreen cockpit omvat als combi-instrument een groot display met virtuele instrumenten in het directe blikveld van de bestuurder en een centraal display boven de middenconsole. De volledig digitale cockpit bevat drie visueel zeer verschillende weergavestijlen: Classic, Sporty en Progressive. Al naargelang de persoonlijke voorkeur of passend bij het gekozen interieur kunnen de weergavestijlen via het combi-instrument en de centrale display snel worden gewisseld. In het combi-instrument is niet alleen tripdata en informatie over het verbruik terug te vinden, maar nu ook het navigatiesysteem en de ECO-aanduiding. Deze laatste maakt de bestuurder bewuster van zijn rijstijl, zodat hij die kan aanpassen voor nog meer efficiëntie.

Zowel de S-Klasse Coupé als S-Klasse Cabriolet heeft touch control-buttons op het stuurwiel. Deze reageren, net als het scherm van een smartphone, op vingerbewegingen en zorgen ervoor dat de bestuurder de handen niet van het stuur hoeft te halen om de functies van het combi-instrument of het infotainmentsysteem te wijzigen. Dat DISTRONIC en de cruisecontrol nu ook vanaf het stuurwiel zijn te bedienen, is eveneens nieuw.

Het infotainmentsysteem kan ook worden aangestuurd via een touchpad met controller op de middenconsole en met de spraakbediening LINGUATRONIC. De spraakbediening is aangepast zodat nu ook de voertuiginstellingen kunnen worden aangepast met stemcommando’s. Afhankelijk van de taalversie en uitrusting van de auto zijn er meer dan 450 stemcommando’s mogelijk om onder andere de airconditioning te regelen, de stoelventilatie/-verwarming, de interieurverlichting (sfeerverlichting, leeslampjes, verlichting achterin), de ventilatie/ionisatie, de massagefunctie van de stoelen en het head-up display.

De nieuwste generatie van COMAND Online biedt een 3D-navigatiesysteem vanaf harde schijf met topografische kaartweergave, fotorealistische 3D-gebouwen en 3D-kaartrotatie. Op de kaart is bovendien actuele verkeersinformatie te zien en ook bijvoorbeeld Car-to-X waarschuwingen, het weerbericht, de locatie van tankstations en hun brandstofprijzen en beschikbare parkeerplaatsen.

Met de nieuwe Concierge Service worden Mercedes me connect-gebruikers tal van individuele services geboden: van het reserveren van een tafel in een restaurant tot informatie over toeristische routes, informatie over en reserveren van culturele en sportieve evenementen tot het sturen van navigatiebestemmingen naar de auto.

ENERGIZING-comfortprogramma voor nog meer comfort en alertheid

Het als optie leverbare ENERGIZING-comfortprogramma koppelt diverse comfortsystemen aan elkaar. Het gebruikt functies van de airconditioning (inclusief parfumering) en de stoelen (verwarming, ventilatie en massage), verwarming van oppervlakken, verlichting en muziek om een specifieke welness-setup te creëren die is afgestemd op de behoeftes en de stemming van de bestuurder of passagiers.

Afhankelijk van de uitrusting zijn er tot wel zes programma’s beschikbaar:

Training (drie trainingsmodi: spierontspanning, spierinspanning en balans, allemaal met andere oefeningen)

Elk programma duurt tien minuten. Ze worden op de headunit in kleur en grafisch weergegeven en ondersteund met bijpassende muziek. Per programma zijn er al vijf songs opgeslagen. Bij het Vitality-programma hoort bijvoorbeeld snelle muziek met veel beats per minute. De S-Klasse heeft daarom Feelin’ Good van Leon Riskin aan boord. Als er andere muziek wordt toegevoegd, analyseert het systeem de nummers en wijst het ze aan een specifiek programma toe gebaseerd op hun aantal beats per minute.

Het ENERGIZING-comfortprogramma maakt ook gebruik van sfeerverlichting, die wordt aangepast aan de individuele instellingen van de displays. Met 64 kleuren biedt de als optie leverbare uitgebreide sfeerverlichting veel mogelijkheden tot individualisering. Het interieur wordt verlicht als een kunstwerk, doordat verschillende kleuren kunnen worden gecombineerd tot kleurwerelden.

Nieuwe infotainmentsystemen en draadloos opladen van smartphones

Alle S-Klasse modellen zijn uitgerust met de nieuwste generatie COMAND Online-infotainmentsysteem. Near Field Communication verandert iedere smartphone in een digitale voertuigsleutel.

Als klanten voor het smartphone-integratiepakket kiezen, kunnen ze Apple CarPlay® en Google Android Auto™ gebruiken indien hun smartphone is aangesloten op de auto via een usb-poort.

Standaard kunnen mobiele telefoons draadloos en zonder telefoonhouder worden opgeladen. Dit draadloos oplaadsysteem werkt met alle mobiele apparaten (tot een diagonale schermafmeting van 15,2 cm) die de Qi-standaard ondersteunen. Het laadoppervlak is geïntegreerd in het opbergvak van de middenconsole. Bovendien zorgt de als optie leverbare multifunctionele telefonie ervoor dat geschikte mobiele telefoons met de buitenantenne van de S-Klasse Coupé en Cabriolet kunnen worden verbonden.

Nieuwe rijassistentiesystemen met uitgebreide functies

De S-Klasse Coupé en Cabriolet zetten grote stappen richting autonoom rijden met nieuwe of sterk uitgebreide Intelligent Drive-systemen. De actieve afstandsregeling DISTRONIC en de actieve stuurassistent ondersteunen de bestuurder nu nog meer bij het veilig afstand houden en sturen. De rijsnelheid wordt nu bijvoorbeeld in bochten, voor kruispunten of rotondes automatisch aangepast (afhankelijk van het land waarin de S-Klasse Coupé en Cabriolet wordt geleverd). De actieve afstandsregeling DISTRONIC maakt daarom nog meer gebruik van de kaart- en navigatiegegevens dan voorheen.

Ophanging met ogen ziet nu nog beter

Het als optie leverbare MAGIC BODY CONTROL-onderstel met curve tiltung function was in 2014 bij de S-Klasse Coupé een wereldprimeur voor in serie geproduceerde auto’s. De curve tiltung function zorgt ervoor dat de carrosserie in bochten niet meer dan 2,65 graden naar binnen overhelt. Op deze manier worden de dwarskrachten aanzienlijk verminderd, wat zowel de rijdynamiek als het comfort ten goede komt. Het innovatieve systeem herkent bochten met behulp van een stereocamera achter de voorruit en de acceleratiemeter van het ROAD SURFACE SCAN-onderstel. In de nieuwe S-Klasse Coupé is deze onderstelregeling nog verder verbeterd: de stereocamera is aanzienlijk geoptimaliseerd en functioneert tot snelheden van 180 km/h.

De S-Klasse Cabriolet krijgt standaard AIRMATIC mee: het semi-actieve luchtveringsysteem met traploos verstelbare demping.

Nieuwe V8-biturbo met cilinderuitschakeling, V6 met zeilfunctie

De nieuwe V8-biturbo in de S 560 Coupé en S 560 Cabriolet is een van de zuinigste V8-benzinemotoren ter wereld en verbruikt tot wel 8 procent minder brandstof dan zijn voorganger. Om hem zuiniger te maken, is de V8-biturbo uitgerust met cilinderuitschakeling (alleen als Coupé). Onder deellast worden vier van de acht cilinders uitgeschakeld dankzij de variabele kleptiming CAMTRONIC. Een andere eigenschap van de V8 is dat de turbo’s binnenin de V van de cilinderbanken zijn gebouwd. De nieuwe V8-biturbo heeft een vermogen van 345 kW/469 pk en een maximumkoppel van 700 Nm.