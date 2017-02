De nieuwe Suzuki V-Strom 1000A

Suzuki V-Strom 1000 staat al jaren voor subliem reiscomfort met een ruig “go anywhere” karakter. Een V-Strom gaat door, ook als het asfalt ophoudt…



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Zoek je een echte alleskunner, dan is de V-Strom 1000A helemaal dé motor voor jou. Met ruime veerwegen, een rechte zitpositie en een uitmuntend zitcomfort begeeft de V-Strom 1000A zich met speels gemak op elk terrein, van krappe geitenpaadjes tot snelle bergroutes of lange snelwegen. Zijn stijve Twin-Spar frame zorgt daarbij voor een hoge mate van bocht- en rechtuitstabiliteit, die sportieve rijders zeker zal aanspreken. Bovendien beschikt deze Sport Adventure Tourer dankzij de uitgekiende zitpositie en het lage gewicht over een wendbaarheid, die uniek is in zijn klasse. Het fantastische zitcomfort, de uitstekende protectie van het instelbare windscherm, de uitgebreide bagagemogelijkheden en de geavanceerde assistentiesystemen maken het allround karakterongekend. Zeker in de extra rijk uitgeruste XTA-uitvoering. Die beschikt namelijk ook nog over een conisch gevormd stuur, speciale XT graphics en tubeless spaakwielen, die bij de gele uitvoering goudkleurig zijn.

De V-Strom 1000A is de ideale motor voor lange toertochten, alleen of met passagier. De 1.037 cc V-Twin combineert levendige prestaties met een bullige trekkracht van onderuit en biedt met zijn 101 pk een ideale overstap voor motorrijders die genoeg rijervaring hebben om van de middenklasse naar de zwaardere allroadklasse te promoveren. Daarnaast biedt de V-Strom 1000A met zijn sensationele prestaties, zijn lage gewicht en zijn scherpe prijs ook een perfect alternatief voor de vaak duurdere en zwaardere allroads in de grotere inhoudsklassen. De V-Strom 1000A biedt daarvoor de ideale balans, waardoor ook avontuurlijk reizen echt mogelijk worden.

De Suzuki V-Strom 1000A en V-Strom 1000XTA zijn vanaf maart verkrijgbaar bij de Suzuki dealer. De V-Strom 1000A staat rijklaar voor € 13.699,- in de showroom, de V-Strom 1000XTA heeft een meerprijs van slechts 500 euro.