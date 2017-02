De Suzuki V-Strom 650 heeft een enorme populariteit verworven door zijn enorme rijgemak en veelzijdigheid. De nieuwe Suzuki V-Strom 650A bouwt voort op deze waarden.



V-Strom 650A

Met ruime veerwegen, een rechte zitpositie en een uitmuntend zitcomfort is de V-Strom 650 een echte multitasker. Door het ultieme zitcomfort, de pittige, levendige 650cc V-twin en de sublieme wendbaarheid is deze allroad niet alleen ideaal voor woon-werkverkeer, maar ook voor een dagtour naar zee of een romantisch uitje met zijn tweeën. En zelfs voor een vakantietrip naar verre oorden, met volgeladen koffers uit de accessoirerange, draait de V-Strom 650A zijn hand niet om. Het is dan ook niet voor niets dat de V-Strom razend populair is bij motorrijders die veel buiten de steden rijden of die langere of kortere toertochten maken.

Een sterk punt van de V-Strom 650 is de enorme souplesse van de V-twin, die door zijn vriendelijke karakter erg aantrekkelijk is voor nieuwe motorrijders. Toch heeft de ze V-twin met 71 pk meer dan genoeg power in huis voor enerverende tochten of snelle snelwegritten. Vandaar dat ook ervaren en sportief geënte motorrijders vaak overstappen op deze middenklasser. Zelfs doorgewinterde toerrijders, die voorheen voor grotere allroads kozen, switchen vanwege de veelzijdigheid, het comfort, het efficiënte karakter en de riante tankinhoud vaak naar de V-Strom 650A. Daarbij is vooral de XT-uitvoering populair. Deze is voorzien van handkappen, een sportieve onderkuip, speciale XT-graphics en tubeless spaakwielen, die bij de gele uitvoering goudkleurig in plaats van zwart zijn.

De V-Strom 650A en de V-Strom 650XTA zijn vanaf maart verkrijgbaar bij de Suzuki dealer. De V-Strom 650A kost rijklaar € 9.399,-, de V-Strom 650XTA heeft een meerprijs van slechts 500 euro.