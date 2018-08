Super korte herenkapsels zijn ook voor herfst winter 2018 2019 een trend. Deze trend staat haaks op de ‘doe mij maar veel volume’-haartrend van de afgelopen seizoenen. Geen trend zonder tegentrend! En dus zagen we op de catwalks voor herfst winter 2018 2019, behalve exuberante haardossen, ook gemillimeterde hoofden of super korte haarkapsels waar nog net een klein beetje beweging in zat. Bekijk de kapselfoto’s met de nieuwste korte herenkapsels op deze pagina maar eens.

Het leuke van de super korte herenkapsels voor herfst winter 2018 2019 is, zoals we al zeiden, dat er vaak toch nog een beetje beweging, een soort twist, in zit. Aan de kant heb je de (bijna kaal) geschoren hoofden maar zodra het haar net iets langer is, zie je opeens iets meer van de textuur. Dit kan leuke effecten opleveren als je van jezelf krullend haar hebt.

Maar ook als je steil haar hebt, kun je je gekortwiekte hoofd iets bijzonders meegeven, bijvoorbeeld door in je op zich super korte kapsel een eveneens super korte pony te laten knippen, zoals je kunt zien op de kapselfoto hieronder. Je kunt ook spelen met een miniem lengteverschil. Als je het lef ervoor hebt, doe je nog een haarproduct over je haar waardoor het mooi glad om je hoofd ligt. Je kunt er natuurlijk ook een mud in doen en je haar lekker omwoelen. Hoe kort deze kapsels ook zijn, je kunt er nog best iets mee.

Dus heb je zin in een fris kort herenkapsel, dan mag je best eens héél kort gaan. Of kort met een twist, zelfs met een soort zijscheiding. Aan jou de keuze. Hier nog wat kapselfoto’s voor inspiratie!

