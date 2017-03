Nissan JUKE Premium Edition

Liefhebbers van muziek, let op! Nissan presenteert een nieuwe speciale versie van de JUKE crossover met een krachtig audiosysteem. Dit is de JUKE Premium Edition, waarin luisteren naar muziek een geweldige ervaring is.



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

De verbeterde geluidsinstallatie is een van de vele geavanceerde features die deze JUKE Premium Edition biedt. Nissan is van plan er slechts 1.500 te produceren waarmee exclusiviteit is gegarandeerd.

Nieuwe speakers van de Franse audioproducent Focal zorgen voor het superieure luistergenot. De technologie van deze luidsprekers zorgt voor een meer precieze geluidsweergave. Het maximum vermogen is met de komst van deze speakers ook verhoogd van 40 naar 120 Watt bij de grotere speakers voorin en achterin en van 40 naar 100 Watt voor de tweeters.

De JUKE Premium Edition is gebaseerd op de Tekna versie en is verkrijgbaar in twee kleuren – Metallic Black of Dark Grey. Beide zijn voorzien van het ‘black’ personalisatiepakket en in het oog springende 18-inch lichtmetalen wielen met zwarte elementen.

Ook het interieur heeft een gepersonaliseerd karakter met zwarte accenten, sportpedalen, luxe vloermatten en lederen bekleding.

De JUKE Premium is leverbaar met de 1,2-liter DIG-T 115 benzinemotor gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en is per direct te bestellen.

De Juke Premium Edition kost 29.910 euro. Kopers die de Juke Premium Edition voor 31 maart bestellen betalen tijdelijk zelfs maar 26.390 euro.