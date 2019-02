Olga Novoselova, ons nieuwe cover model en zeker niet onze ‘biggest mistake’ :-)

Olga Novoselova is ons nieuwe cover model. Eigenlijk is de definitie ‘model’ te beperkt. Olga is actrice (en een heel goede ook, zoals je kunt zien in onze nieuwste short movie ‘Your Biggest Mistake’). Olga Novoselova is ons nieuwe cover model. Eigenlijk is de definitie ‘model’ te beperkt. Olga is actrice (en een heel goede ook, zoals je kunt zien in onze nieuwste short movie ‘Your Biggest Mistake’). Daarnaast runt ze ook nog eens een eigen bedrijf.

We filmen en fotografeerden Olga op een zonnige morgen in het hart van Bangkok, Thailand, waar Olga woont. Olga is dol op Thailand. Ze geniet er volop van het mooie weer en het lekkere eten, en heeft er inmiddels een uitgebreide vriendenkring in de internationale kunstkring opgebouwd.

Olga, zoals de naam al doet vermoeden, is niet Thais maar is geboren en getogen in Rusland. Ze heeft een background als binnenhuisarchitect, woonde twee jaar in Amerika maar koos, na een reis naar Azië, Bangkok als basis. Tenminste, dat is waar ze nu haar basis heeft. Morgen kan ze zomaar weer ergens anders wonen. Olga was fantastisch op de set, en ook daarbuiten. Ze dacht met ons mee, kwam met creatieve ideeën, en droeg haar steentje bij aan de productie van onze short movie ‘Your Biggest Mistake’.

Bekijk de video maar eens. Deze blonde en avontuurlijke schoonheid zal je versteld doen staan. Lees ook het interview en vergeet niet om de fotogalerie te bekijken. Alessio

BEKIJK DE VIDEO: YOUR BIGGEST MISTAKE MET IN DE HOOFDROL OLGA NOVOSELOVA

BEKIJK HET VIDEO INTERVIEW MET OLGA NOVOSELOVA

BEKIJK DE FOTO’S

Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini Olga Novoselova Adversus Covermodel - Photo Alessio Cristianini

Wat is je verhaal? Kun je iets meer over jezelf vertellen?

Tijdens mijn studie aan de Universiteit in Rusland was ik altijd al van plan om later iets creatiefs te gaan doen. Dat werd dus binnenhuisarchitect. Maar na een paar jaar besloot ik om naar Amerika te gaan. Uiteindelijk woonde ik daar twee jaar. Toen verhuisde ik terug naar Rusland maar ik voelde dat ik meer van de wereld moest gaan ontdekken. Dit keer reisde ik naar Azië. Toen ik Thailand zag, werd ik meteen verliefd op dit land, op de cultuur, de natuur, het klimaat is heel warm… vergeleken met het koude Rusland, dit is veel beter voor mij.

Hier in Thailand ontmoette ik te gekke mensen, fotografen, kunstenaars, visagisten, modellen, actrices, en zo ben ik in dit wereldje terecht gekomen. Ik begon professioneel te acteren – in Rusland acteerde ik ook al – maar hier in Bangkok ging ik er echt serieus iets mee doen.

Volg je acteerlessen? Ga je naar les hier in Bangkok?

Op dit moment volg ik hier in Bangkok verschillende workshops. Een daarvan is de workshop van Kaprice Kea. Hij is een film director en casting director uit Groot-Brittannië, en focust vooral op de lichaamstaal. Verder ben ik onlangs met acteerlessen van een vriendin van mij, Olga Andrievskaya, begonnen. Ze komt uit Oekraïne, maar ze woont ook in Bangkok. Haar lessen focussen vooral op emoties, hoe je je emoties kunt controleren, hoe je ze kunt uiten. In Rusland ging ik naar de Saint Petersburg acteerschool. Ik had er een coach – Natalie Sitak, film director. Zij gebruikte de methode van Stanislavski en Michael Chekhov. Dat was heel leerzaam voor mij. Ik maak er nog steeds gebruik van.

Hoe is het leven in Bangkok? Wat doe je naast je modellen- en acteerwerk?

Het grootste deel van mijn leven in Bangkok wijd ik aan mijn modellen- en acteerwerk, maar ik ben ook vaak in Pattaya. Ik heb altijd het gevoel dat ik er voor mijn plezier ben, maar ik ben er ook co-manager van twee ondernemingen, een Russisch restaurant en een mini-hotel.

Wat vind je leuk aan Bangkok?

Ik ben dol op Bangkok. Het is een grote stad die zich snel aan het ontwikkelen is, met veel bedrijven en industrieën. Met name de film industrie is interessant. Er zijn hier veel artiesten, acteurs en actrices. De kunstkring is echt geweldig. Er zijn veel tentoonstellingen. Ik ben echt blij dat ik deel uitmaak van de kunstkring hier in Bangkok. Er zijn mensen van allerlei nationaliteiten en culturen, er worden verschillende talen gesproken. Verder kun je in Bangkok allerlei verschillende cuisines proberen. Het is echt een plek om te wonen.

Vertel eens over Thai Boxing?

Ik ben meer dan drie jaar geleden met Thai Boxing begonnen. Ik vind het echt te gek. Het houdt me fit, het is de beste lichamelijke activiteit die je je kunt voorstellen. Als ik ook maar één dag oversla, voel het al alsof er iets niet in orde is. Thai Boxing helpt me om stress en negatieve gedachten achter me te laten op een goede en niet gewelddadige manier.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

Mijn leven heeft mij laten zien dat het beter is om niets te plannen, maar om te genieten van wat je doet, en om je te omringen met de mensen die je leuk vindt en die jou leuk vinden. Ik ben vastberaden om mijn passie te blijven volgen, om te doen wat ik leuk vind, om te leven waar ik wil leven en om – dat is kort gezegd mijn plan voor de toekomst – simpelweg gelukkig te zijn :-)

You can follow Olga on instagram @olga__official__

ADVERSUS