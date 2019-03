Zo ga je om met een afwijzing door haar. 6 Tips

Al van kinds af aan krijgen we in het leven met afwijzingen te maken. Niemand ontkomt eraan. En niemand is er blij mee. Afwijzingen doen pijn. Vooral romantische afwijzingen. Het is afschuwelijk om te ontdekken dat je droomvrouw (van het moment) jou niet wil.

Waarom doet een (romantische) afwijzing zo’n pijn?

We zijn allemaal gewend aan afwijzingen, maar toch blijft het pijn doen. Vooral onverwachte afwijzingen komen hard aan. Ze hebben het effect van een klap in het gezicht. De eerste reactie op z’n klap is ongeloof, beduusdheid, passiviteit. Uit onderzoeken blijkt dat zelfs het lichaam met passiviteit reageert: als reactie op een afwijzing daalt de hartslag. Hoe onverwachter de afwijzing, hoe meer de hartslag omlaag gaat. Een afwijzing, zeker een romantische afwijzing, breekt bijna letterlijk je hart!

Dat een afwijzing pijn doet en moeilijk te verwerken is, is begrijpend. We zijn gewend om voortdurend te zoeken naar acceptatie en waardering. Het zit in ons systeem. Een afkeuring staat daar haaks op, en werkt verlammend, demotiverend.

Niet alleen krijgen we psychologisch gezien een klap, ook het lichaam heeft één en ander te verwerken. Uit onderzoeken blijkt dat de hersens na een afwijzing van een geliefde, vooral na een langdurige relatie, letterlijk moeten ‘afkicken’.

Uit andere onderzoeken blijft bovendien dat we verliezen zwaarder ervaren als winsten. Natuurlijk zijn we altijd blij met een succesje, maar een verlies blijft langer doorwerken.

Niet iedereen reageert hetzelfde op een afwijzing

Sommige mensen tillen enorm zwaar aan de kleinste afwijzing, andere doen er luchtiger over. Hoe je op een afwijzing reageert, hangt van vele omstandigheden af: van je karakter, je achtergrond, je mate van zelfverzekerdheid, je gemoedstoestand, en zelfs van je sociale positie.

Uit onderzoeken komt naar voren dat mannen met een sterke sociale positie (goede baan, goede koopkracht, succes in het leven) de oorzaak voor een afwijzing in de liefde bijvoorbeeld minder snel bij zichzelf maar eerder bij de vrouw in kwestie zoeken. Ook accepteren zij een afwijzing minder snel. Een onderzoek naar de psychologie van depressieve vrouwen wijst uit dat zij gevoeliger voor waardering en afwijzingen zijn dan niet-depressieve vrouwen. En personen met veel eigenliefde gaan gemakkelijker met afwijzingen om dan onzekere mensen.

Omgaan met een afwijzing. Tips en adviezen

Maar al met al is een afwijzing voor niemand leuk, zeker niet als het gaat om een afwijzing door een persoon waar we verliefd op zijn, of waar we van houden.

Hieronder vind je een aantal tips en adviezen om zo goed mogelijk met een romantische afwijzing om te gaan.

1. Gun jezelf de tijd om te rouwen

Neem de tijd om een afwijzing te verwerken. In het geval een beëindiging van een liefdesrelatie kan er wel een jaar overheen gaan, maar ook als een persoon waar je verliefd op bent je niet ‘wil’, heb je tijd nodig om erover heen te komen.

2. Neem het niet persoonlijk op

Veel mensen nemen een afwijzing persoonlijk op en zoeken de ‘fout’ bij zichzelf, zonder te beseffen dat er heel veel andere redenen aan de afwijzing ten grondslag kunnen liggen. De ander kan bijvoorbeeld op dat moment niet toe zijn aan een relatie. Het kan zijn dat jij haar herinnert aan iemand die haar pijn heeft gedaan. Het kan ook zijn dat jullie gewoon niet bij elkaar passen, niet compatibel zijn. Bovendien is het onmogelijk dat alle vrouwen op de wereld jou zo leuk vinden dat ze een relatie met je willen aangaan. Wees realistisch en geef jezelf niet de schuld. Een afwijzing is vaak gebaseerd op omstandigheden waar jij geen controle over hebt.

3. Let op de signalen; wees realistisch

Je kunt veel pijn voorkomen door goed op de signalen van anderen te letten zodat een afwijzing niet al te hard aankomt. Zorg er ook voor dat je verwachtingen realistisch zijn. Probeer eerlijk tegenover jezelf te zijn zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

4. Laat de moed niet zakken

De neiging is groot om als reactie op een afwijzing helemaal weg te zakken in passiviteit, om niets meer te ondernemen en geen risico’s meer te nemen. Natuurlijk heb je tijd nodig om erover heen te komen (zie 1) maar bekijk de afwijzing ook van de andere kant: je hebt een risico genomen, je bent moedig geweest, het had ‘ja’ kunnen zijn maar het werd ‘nee’. De volgende keer beter! Laat je niet klein krijgen.

5. Zoek afleiding

Verzacht de pijn van de afwijzing door afleiding te zoeken. De beste afleiding is nog altijd: nieuwe dingen doen. Al was het maar een wandeling door een bos of over een strand waar je nooit eerder geweest bent.

6. Investeer in vriendschappen

Vergeet ondertussen niet om je bestaande vriendschappen levendig te houden. Vriendschappen vormen een perfect vangnet in geval van afwijzingen; ze zijn als een bumper waardoor de klap minder hard aankomt.

