Ondria Hardin. 30 Seconden voor de camera

Meet the girl. Ondria Hardin (1996) is één van onze favoriete modellen. Ze is supercute en maar weinig fashion modellen hebben een positieve en energieke uitstraling (sorry, girls!) als deze zwoele Amerikaanse. Je hoeft maar even de camera op Ondria te richten en er gebeurt wat!

Ondria poseerde op haar vijftiende al voor een campagne van Chanel. Dat deed heel wat stof opwaaien, want het feit dat Kaiser Karl (Lagerfeld) zou hebben verklaard dat ze wel 18 of 19 leek, deed niet eraan af dat ze nog te jong was om te werken. De discussie is inmiddels vergeten en Ondria is uitgegroeid tot een topmodel.

Ondria is geboren en getogen in North Carolina, maar als je ons zou vragen waar ze vandaan komt, dan zouden we zeggen dat er misschien wel iets Aziatisch in zit. Dat zou tenminste haar langgerekte, sexy ogen verklaren 🙂 Maar wat doet het er eigenlijk toe? Ondria is een schitterende vrouw. Treffend is wel dat ze dol is op Azië. Ze houdt van Taiwan en Tokyo en is gek op Aziatisch eten.