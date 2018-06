Donkere en vochtige kringen onder je oksels en/of onfrisse zweetluchtjes. Het overkomt iedereen wel eens. Sommige mensen hebben er meer last van dan anderen. Heb je constant te maken met overmatige transpiratie, dan kan je dat in je sociale leven (op je werk en in de liefde) gaan belemmeren en een negatieve invloed hebben op je relaties met anderen (vrouwen vinden vieze zweetluchtjes een enorme afknapper!) – en met jezelf (eigenwaarde). Bovendien kunnen schimmelinfecties ontstaan omdat de huid constant vochtig is. Ook vanuit praktisch oogpunt kan het problematisch zijn. Het is vaak geen doen om een paar keer per dag van kleding te wisselen.

In dit artikel gaan we met name in op overmatige transpiratie onder de oksels. Overmatige transpiratie zegt iets over de hoeveelheid transpiratievocht, en moet niet verward worden met bromhidosis (een penetrante okselgeur). Transpiratievocht op zich is geurloos. De nare luchtjes ontstaan door de aanwezigheid van bacteriën. Natuurlijk hangt het één wel met het ander samen. Als je overmatig zweet, heb je ook meer kans op nare luchtjes. Wat kun je doen om deze vervelende verschijnselen tegen te gaan?

Overmatige transpiratie. Wat kun je zelf doen?

Zorg voor een goede dagelijkse hygiëne. Was jezelf meerdere malen per dag, zeker als het warm is, met niet-agressieve zeep. Irriteert zeep je huid, informeer dan bij je dermatoloog of de apotheker naar een milder reinigend product.

Maak onderscheid tussen deodorants en anti-transpiratiemiddelen. Een deodorant gaat onfrisse luchtjes tegen; een anti-transpiratiemiddel vermindert de vochtscheiding.

Gebruik alleen producten – deodorants en anti-transpiratiemiddelen – die hypoallergeen en dermatologisch getest zijn. Informeer bij je huisarts of apotheker naar kwalitatief goede producten.

Breng een deodorant of anti-transpiratiemiddel altijd op een schone en droge huid aan. Gebruik geen deodorant of anti-transpiratiemiddel op een beschadigde of geïrriteerde huid.

Je kunt overwegen om je okselhaar weg te scheren. Het mag dan niet zo ‘mannelijk’ zijn, het is wel heel hygiënisch en kan overmatig transpireren tegengaan (vrouwen houden in de regel niet echt van haarloze oksels bij mannen maar vieze luchtjes zijn nog erger!). De huid is gemakkelijker schoon te houden en je deodorant blijft niet in je okselhaar hangen. Voel je niets voor kale oksels, knip of trim het okselhaar dan kort.

Gebruik geen deodorant/anti-transpiratiemiddel direct na het wegscheren van je okselhaar.

Gebruik geen deodorant/anti-transpiratiemiddel als je de zon ingaat.

Wat kun je nog meer doen tegen overmatige transpiratie?

Bij overmatige transpiratie kan je een anti-transpiratiemiddel op basis van aluminiumchloride proberen. Hoewel dit soort producten bij de drogist te koop zijn, is het altijd beter om een dermatoloog te raadplegen. Anti-transpiratiemiddelen zijn vrij sterk en het is heel belangrijk dat je ze goed gebruikt. In het begin wordt wel aangeraden het product twee keer per dag – ’s morgens en ’s avonds – aan te brengen. Ga je er zelf mee aan de slag, lees dan heel goed de bijsluiter. Stop het gebruik in geval van huidirritatie of ontstekingen en raadpleeg een dermatoloog.

Een andere behandeling die wel wordt toegepast in geval van overmatige transpiratie is iontoforese (elektrische stimulering), maar niet iedereen is hier even enthousiast over.

In geval van overmatige transpiratie kunnen botulinetoxine injecties ( botox ) goede resultaten geven. Botox werkt in op de zenuwen die de transpiratie regelen. Nadeel is dat er andere zenuwen geraakt kunnen worden. Hoe lang deze behandeling effect heeft, verschilt per persoon. Bij sommige mensen heeft de behandeling 4 maanden effect, bij anderen zelfs 9 maanden tot een jaar. Daarna moet de behandeling worden herhaald.

Een ingrijpende remedie is het verwijderen van de zweetklieren (operatief of via een lasertechniek).

Enkele praktische tips

Wissel regelmatig van kleding en was je kleren met goede wasmiddelen en zo hoog mogelijke temperaturen. Kleding die niet helemaal schoon is, zal vooral in geval van overmatig transpireren, snel nare zweetluchtjes afgeven.

Draag niet te strakke kleding; vooral onder de oksels mag je kleding niet knellen.

Ben je op je werk ‘veroordeeld’ tot een blazer, probeer dan okselpads die je jasje beschermen. Je plakt ze in je kleding en gooit ze na gebruik weg.

Draag bij voorkeur zwarte of witte kleding zodat vochtkringen minder zichtbaar zijn (wit is absoluut het best omdat op zwart witte kringen kunnen achterblijven). Ga ook voor materialen die weinig tekenen.

Vermijd synthetische kleding omdat die de huid afsluiten.

Last but not least… vermijd stress. Stress is een grote transpiratie trigger! Ga maar eens na of je in het weekend aanmerkelijk minder zweet dan op je werk. En trek je conclusies.

