Er bestaan verschillende redenen om overspel ‘te plegen’. Je kunt vreemdgaan uit wraak, uit verveling, omdat je je onweerstaanbaar aangetrokken voelt tot een ander, omdat je behoefte hebt aan aandacht en tederheid die je in je huidige relatie niet krijgt… en zo kunnen we nog wel verder gaan.

Maar overspel is nog gecompliceerder dan het op het eerste gezicht lijkt. Behalve dat er verschillende drijfveren voor bestaan, kan overspel ook verschillende vormen aannemen. Van de klassieke ‘one night stand’ tot meer gecompliceerde, langdurige liefdesrelaties die zelfs kunnen leiden tot parallelle relaties die naast elkaar voortbestaan.

In de vele mails die wij van jullie ontvangen, komt het thema ‘overspel’ vaak naar voren. Niet alleen ontvangen wij mails van zij die het ‘slachtoffer’ van overspel zijn, maar ook van degenen die zelf overspel hebben gepleegd. Zij hebben te kampen met schuldgevoelens, met de angst om ontdekt te worden, met onzekerheid over de toekomst, maar vooral ook met de vraag: ‘moet ik het mijn partner vertellen? Ik weet het niet…’

Moet je overspel opbiechten of niet? als je partner er geen idee van heeft, waarom zou je hem of haar dan verdriet moeten doen door je ontrouw op te biechten? Of waarom zou je je liefdesrelatie door het te vertellen op het spel moeten zetten? Moet je het vertellen omdat eerlijkheid een belangrijke peiler is van een gezonde relatie? Of moet je het voor je houden, omdat je je hebt voorgenomen niet meer vreemd te gaan en je er bijna zeker van bent dat zij of hij nooit achter die ene episode zal komen? en als je besluit je ‘slippertje(s)’ op te biechten, hoe doe je dat dan? Wat kun je verwachten? Welke reacties? Een crisis? Wraak?

Dit is het thema dat wij deze week aan de orde willen stellen en we vragen jullie dan ook weer, zoals altijd, naar jullie eigen ervaringen, mening of misschien wel advies.

ADVERSUS

Overspel.. Het probleem van overspel is dat je de intieme relatie met je

partner volledig stuk maakt. Emotioneel en lichamelijk geef je je aan een

ander. Je moet dit verbergen. Je gaat liegen. Dit zal de ander altijd merken,

voelen. Je geeft je niet aan je partner en dat is wat zo een pijn doet.

De liefde, de beloftes het vertrouwen dat je elkaar gegeven hebt en de schoonheid

van je relatie zet je op het spel. Het gaat niet alleen om het ‘overspel’.

Het gaat erom hoeveel hou je van iemand? Iemand die je jaren van zichzelf

heeft gegeven, de beste jaren, opofferingen voor jou heeft gedaan, trouw

aan je is geweest, en je hebt diegene jarenlang voorgelogen en bedrogen?

Dat is denk ik het punt.

=============

Het beste is natuurlijk om helemaal niet vreemd te gaan. Als je ECHT van

iemand houd, dan doe je zoiets niet.!! het is eerst verliefd zijn en dan

houden van. Ik heb persoonlijk liever veel vrijheid. maar als je dit weet

van jezelf, moet je geen serieuze relatie beginnen als je toch al van jezelf

weet dat je de mist in gaat…

=============

Als we toch gewoon realistisch zijn zijn, zullen er altijd mooiere, betere

vrouwen/mannen zijn !!!

Het gras lijkt nou eenmaal altijd groener aan de andere kant, kan iedereen

overkomen.

Maar meestal merk je pas wat je had als je het kwijt bent.

Ik vind dus over een relatie verbreken moet je goed nadenken en als je het

dan toch besluit, wees wel eerlijk maar let op wat en hoe je dingen brengt,

je had immers ook leuke tijden met elkaar.

=============

hey,

Ik weet niet zo goed hoe dat gaat bij hetero relaties maar ik ben zelf lesbisch

en ik heb al 3 jaar iets met een vrouw waar ik zielsveel van hou, zoveel

dat zij de mijn zuurstof is geworden waar ik van leef. maargoed het was

een x uitgegaan tussen ons.. en nog geen week later ging ik met een andere

vrouw naar bed.. Op dat moment was het heerlijk, hoewel ik mijn ex steeds

met haar vergeleek.En nu het weer aan is met mijn ex ben ik bang haar kwijt

te raken door haar te vertellen over die eene nacht ( die niet eens zoveel

voorstelde) ik voel me vanaf die dag al schuldig, het vreet aan me en ik

weet echt niet welke keus ik moet maken!? en het drijft me tot waanzin.

Gr.

=============

Ik ben ook altijd recht voor de raap geweest bij mijn partner. Nu denk ik

daar anders over of liever gezegd wil ik mijn partner niet meer kwetsen.

Alhoewel ik hem soms op subtiele, zachte wijze met humor mijn bevinding

kan geven.

In een ander geval…heb ik bij mijn nw partner ook niet alles verteld.

O.a. dat mijn hart eigenlijk nog bij een andere onmogelijke relatie ligt,

waar ik innerlijk al 3 jaar tegen vecht om mijn hart “terug” te

krijgen…Dus in mijn gevoel heb ik 2 personen en verschillende liefdesverhoudingen.

=============

Er bestaat niet iets als “stiekum” vreemdgaan, dit soort dingen

komen altijd uit. Is het niet nu dan wel later. Mijn partner is vlak voor

ons huwelijk vreemdgegaan, en heeft dat 8 jaar voor mij verborgen gehouden.

Toch na al die tijd ben ik er zelf achter gekomen. Hierdoor is de pijn van

het vreemdgaan erger geworden doordat er ook zo lang geheim is gehouden.

Kan ik haar nog vertrouwen, liegt ze overal over. Ga ik scheiden ondanks

dat we nu kinderen hebben. Zou het weer kunnen gebeuren, of gebeurd het

al, maar kom ik er over een aantal jaar pas weer achter.

Mijn stelling: Hoe hard het op dat moment is . wees direct eerlijk en open

tegen elkaar. Nu zijn de gevolgen te overzien, later niet meer, en dan doe

je veel mensen pijn waarvan je misschien wel/meer houdt.

=============

Ik heb zelf voor de keuze gestaan om verder te gaan met mijn vriend of het

uit te maken omdat hij vreemd was gegaan. Ik heb besloten met hem verder

te gaan, maar het blinde vertrouwen wat er was, zal nooit meer terugkomen.

Het wordt wel weer iets beter, het controleren van smsjes/berichtjes enzovoorts,

wordt minder, maar het is heel moeilijk geweest, zeker vlak erna, en nu

is het nog moeilijk!

Dit was vooral omdat ik er achter ben gekomen via een smsje en mailtje en

hij bleef volhouden dat het niet waar was, terwijl ik wist dat het niet

waar was wat hij zei. Later heeft hij alles opgebiecht omdat ik op punt

stond van vertrekken, ik wilde wel dat hij eerlijk tegen me ging zijn!

Momenteel gaat het wel weer wat beter, maar hij zal nog een tijd moeten

blijven bewijzen dat hij naast mij geen ander heeft! Het wantrouwen is niet

zo maar verdwenen, daar moet hij ook wat aan doen.

Even over de reacties die ik gelezen heb… Ik kan er zo boos om worden

dat mensen er überhaupt over twijfelen om vreemd te gaan en als ze

het dan toch doen, het niet opbiechten aan vriend of vriendin! Ga eens nadenken

over wat JIJ ZELF zou willen als jou vriend/vriendin het zou doen!

Als je van iemand houdt, heb je geen behoefte aan een ander. En als je die

dan toch hebt, praat er dan over met je vriend of vriendin, dan kunnen jullie

er samen aan werken, maar wees eerlijk! Iedereen wil weten waar hij/zij

aan toe is binnen de relatie! Ga niet met iemands gevoel spelen, als je

ook maar iets om diegene geeft!

=============

bij ons is het in overleg gegaan. Hij neemt dus af en toe het bekende blauwe

pilletje, omdat hij mij anders heel vaak niet kan bevredigen met zijn penis.

Natuurlijk wel op annder manuieren, maar ik vindt dat ik daar ook wel eens

recht op heb. Het is een uitkomst. maar ik hoop nog steeds dat het op de

natuurlijke manier gaat lukken…….ooit Trouwens heb ik nog een vraag

misschien dat iemand een antwoord heeft. Mijn vriend heeft een grote dikke

penis, die dus moeilijk stijf word, en blijft. Ik heb niet echt vergelijking

materiaal. mijn vorige vriendjes hadden gewoon het gemiddelde van 15 tot

18 en geen problemen . zou het aan de grootte kunnen liggen?

=============

Opbiechten hangt ervan af zou ik zeggen. Is het een wraak actie dan zeg

ik lekker doen. IK heb naast de relatie met mijn vriendin ook een relatie

met haar zus. Dit gebeurde mij gewoon en was er totaal niet naar op zoek.

Ik heb het gelukkig kunnen opbiechten omdat ik ook vaker bedrogen ben

door mijn vriendin en dit wou gebruiken om haar het tegen gevoel te bewijzen.

Ik heb tot op de dag geen spijt van want ik ben erachter gekomen dat seks

een belangrijke materie is in de liefde en heb heel veel ervaring opgedaan.

Nu zit ik met een probleem want de zus wil verder met mij en mijn vriendin

wil mij niet kwijt. Ik voel me lekker bij de zus omdat ik mijn gevoelens

de vrije loop kan geven. Dus ik zit nu in een moeilijk parket, maar moet

er goed overna denken want nu is er een conflict ontstaan tussen de zussen.

Ik heb besloten ze allebei te houden en zie waar het schip strand. Ik

vind het normaal dat je van de ene naar de andere zus overstapt, omdat

we geen kinderen samen hebben en ook niet waren getrouwd. Dus ik wacht

het rustig af en ben bewust dat ik allebei kwiijt kan raken.

=============

Toevallig, ik zit nu in een situatie waarin ik de keuze ga maken…overspel

of niet?

Ik ben 4 jaar samen met mijn vriend, en ik hou heel veel van m, ik weet

zeker dat ik de rest van mn leven met hem wil zijn. Maar ik mis wat…de

kick van de eerste zoen…de eerste aanraking…dat krijg ik gewoon nooit

meer! Ik kan kiezen..trouw blijven en er zelf niet gelukkiger op worden

met het risico dat ik bij m wegga om “vrij” te zijn. Of ik kan

een keer toegeven aan mijn behoeften, blijer worden, en oud worden met mn

lief.

Als ik het vertel kwets ik m heel erg, en dan raak ik m kwijt, als ik t

niet vertel voel ik me misschien wel heel schuldig, maar ja, je kan niet

alles hebben toch? Ter mijn defensie heb ik wel geprobeerd om erover te

praten met hem, maar hij is op dit gebied heel star, nee blijft nee..

=============

Ik zie de reacties die binnen zijn gekomen en word zo boos als iemand zegt:

waarom zou je het vertellen? Ten eerste omdat je zelf ook niet voorgelogen

zou willen worden, ten tweede omdat je partner dan een keuze heeft of hij/

zij met jou door wil gaan.

Ik ben zelf voorgelogen en je maakt echt iemands leven kapot door tegen

ze te liegen. Doe mij maar gelijk de waarheid, dan weet ik waar ik aan toe

ben ipv het gevoel te hebben dat ik word uitgelachen door de personen door

wie je wordt bedonderd!

En als je zo bang bent dat je je partner verliest, moet je wat beter nadenken

over wat je aan het doen bent ipv onbesuisd het bed in te stappen met een

ieder die wil!

Dus ja: opbiechten want als de partner erachter komt bent je alsnog zuur

en dan zijn er 2 levens verpest!

=============

(OVER)SPEL

Ben 23 jaar geleden met mijn vrouw gaan samenwonen, hoewel we niet verliefd

waren en onze sex een ramp was. Maar het klikte voor de rest wel geweldig.

Ik heb haar de eerste 15 jaar van ons huwelijk meermaals bedrogen met

verschillende vrouwen omdat ik die intimiteit niet verdacht vond en ook

geen schuldgevoelens had achteraf. Omdat ik het haar niet kon vertellen,

hield ik mijn escapades voor haar verborgen. We kregen ondertussen twee

kinderen, bouwden een huis en reisden de wereld af. We hadden het goed

met elkaar.

Toen ik verliefd werd op Dol, vertelde ik het mijn vrouw meteen. Haar

wereld stortte in. Het vertrouwen is tot op vandaag niet hersteld. Hoewel

we beiden wisten dat ik mijn huwelijk nooit zou opgeven, bloeide de relatie

met Dol open tot een intense liefdesrelatie en geraakten we totaal geëngageerd

met elkaar. Vijf jaar lang. Ondertussen vochten we thuis de strijd tussen

een echtscheiding en een driehoeksrelatie. (ook die strijdbijl is nog

steeds niet begraven)

Uiteindelijk zijn we er vanzelf uit geraakt omdat Dol plots besliste niet

langer ‘schaduwechtgenote’ te zijn. Wat ik kon begrijpen. Dat ze met een

wildvreemde ging samenwonen omdat die haar een beter perspectief bood,

gaat er bij mij nog steeds niet in, maar goed. Ik ging twee jaar door

een rouwproces, net zoals mijn vrouw zes jaar eerder, toen ze de man die

ze dacht te hebben verloor.

Die donkerste periode uit ons leven heeft ons dichter bij elkaar gebracht

dan ooit tevoren, al werden een aantal mythes rond liefde en huwelijk

doorprikt…

Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Sindsdien wil ze het niet meer

weten als er intimiteiten zijn met een ander. Dat was wel even slikken.

Besluit:

1. Als je van jezelf weet dat sex voor jou geen grens is, lijkt het me

evident dat je partner dat ook weet, nog voor jullie je met elkaar engageren

liefst. Dat elimineert het bedrog en spaart een hoop ellende.

2. Als je in een geëngageerde relatie onvoldoende openheid hebt en

je wil je partner van je overspel vertellen, probeer jezelf en je partner

dan goed in te schatten, want de kans is groot dat je er hard zal moeten

voor vechten. Voor je partner èn voor jezelf. Ga niet over één

nacht ijs. Think twice.

(overigens: in tegenstelling tot wat onze cultuur ervan denkt, lijkt

mij sexualiteit totaal ongeschikt als grenspaal voor relaties. Dat leren

ons toch de feiten. De enige echte grens voor een relatie is daar waar

de liefde ophoudt. Ik bedoel: daar waar mensen ophouden om zich voor de

andere tekort te doen. Onze cultuur heeft vanuit een statisch wereldbeeld

het huwelijk tot een sprookje gemaakt dat schaamteloos inspeelt op onze

kinderlijkste verlangens en angsten. Come to mama, baby. De mythe van

onvoorwaardelijke liefde. In een sexuele relatie dan nog! Hoge verwachtingen

en grote ontgoochelingen dus. Volwassen relaties koesteren realistische

verwachtingen en groeien in interactie met een dynamische werkelijkheid.

Maar je bent allicht oud aleer je zover bent. Het is hard knoeien onderweg.

Ik zou zeggen: vertel het je kinderen voor het te laat is…)

=============

ik zie zeer weinig reactie’s op het rubriek van overspel plegen en opbiechten

en vraag me dan ook niet af dat dit een Nummer 1 relatie killer zal zijn

.

Maar eveneens moet je je zelf toch afvragen of je eerlijk wilt zijn de ja

of de nee .

Nou moet ik eerlijk zijn dat ik zelf nooit overspel heb gepleegd in mijn

laatste relatie , maar de eerdere hebben toch de relatie gekost en is zogenoemd

Gekilled hier door .

=============

Ja en neen, het lig aan de situatie en waarom iets gebeurd. Ik zelf heb

naast mijn relatie met mijn partner nu een tydje een andere relatie er naast.

Waarom? Omdat het gewoon gebeurde, niet dat ik er naar opzoek was en het

was voor het gebeurde heel ondenkbaar voor mij dat ik dat ooit zou doen.

Maar het beurde gewoon.

“Wat ik er van opbiecht, mijn partner weet dat er iemand is in mijn

leven en dat ik bij die ander een antal dingen kan krijgen die ik van hem

niet krijg. Wie of wat dat weet hij niet. Hoever ik daarin ga vertel ik

hem niet en eerlijk hij vraag er ook niet naar en als hij erna zou vragen

zou ik het hem ook niet zeggen. Waarom zou je de ander kwetsen en onzeker

maken? Het is mijn keuze die ik daarin heb gemaak. En ik moet zeggen onze

relatie is er op verbeterd. Je moet alleen de twee relaties wel goed uit

elkaar houden. Schuldgevoel heb ik niet, waarom zou ik? Ben ook maar een

mens van vlees en bloed. Ik heb daardoor meer zelfvertrouwen gekregen, weet

beter wat ik wel en niet wil. en ben daardoor zelf ernorm gegroeid. Ik heb

er alleen profijt van gekregen. Als alle drie de partyen zich er prettig

bijvoelen, waarom niet. Geniet ervan zolang als het duurt en ga niet met

schuldgevoel lopen dat maak je alleen ongelukkig. Zorg dat de andere waarmee

je overspel pleeg wel heel duidelijk weet waar hij aan toe is en laat je

niet dwingen om een beslissing te moeten maken. Dus opbiechten ja en neen”

=============

Wij zijn ruim 7 jaar samen en mijn man biechtte vorige week op, de eerste

2,5 jaar van onze relatie drie langdurige affaires en meerdere korte gehad

te hebben. Hij heeft dit indertijd niet verteld omdat hij bang was dat ik

bij hem weg zou gaan. Terecht, dat zou ik ook gedaan hebben.

Maar nu… We zijn 4,5 jaar verder, gelukkige jaren… Nu twijfel ik!

Tip: Als je het vertelt, doe het dan direct en niet jaren later.

=============

Ik had een relatie van 8 jaar toen ik een paar keer vreemdgegaan was, omdat

mijn vriend mij geen aandacht meer gaf en andere vrouwen wel. Toen het weer

goed tussen ons ging, heb ik het contact met die ander verbroken.

Ik wilde eerlijk zijn en heb het maanden erna opgebiecht.

Maanden van drama en mijn vriend kwijt, heb ik er enkel aan overgehouden.

Hij heeft ook altijd gezegd: “Ik wou dat je het me nooit verteld had,

ik was er toch nooit achtergekomen.” Mijn advies is dus hou het voor

je!

=============

Ik heb mijn man mijn “ontrouw” opgebiecht na bijna 9 jaar samen

zijn. Ik ben erg opgelucht dat ik hem niet (nog) langer hoef te kwetsen.

De relatie die ik kreeg heft 2,5 jaar geduurd (ik was verliefd geworden.)Het

is heel langzaam opgebouwd. Mijn man en ik willen graag door met onze

relatie. Het vertrouwen in mij moet weer groeien, maar ik neem voor het

nooit meer te doen, tenzij in overleg of het vertellen in beginstadium

om te voorkomen. Jezelf recht kunnen aankijken en je partner en je kind

vind ik heel belangrijk. wacht niet te lang, een ander kwetsen is rot.

Schuldgevoel ook.

=============

Ik zou graag tegen degene die vreemd gaan, willen zeggen, denk goed na

voor dat je vreemd gaat wat voor consecuencies zal voorjezelf en partner

hebben.Als je niet tevreden bent met je relatie, het is beter om die relatie

te beindigen, je verloost je jezelf maar ook je partner van al die vernedering

en pijn die jij hem/haar toebrengt.