Gewatteerde jassen. Als je geen Michelinmannetjes-jas hebt, hoor je er niet bij

Het is het must-have item van winter 2017 2018: de long padded coat (lees: de gewatteerde jas). In de jaren ’80 en ’90 was de ‘padded‘ zoals ‘ie wel wordt genoemd vooral populair op skipistes en bij sportieve toeristen, maar tegenwoordig is het een fashion item waar je de show mee steelt. Fashionista’s, politici en celebs… ze lopen er tegenwoordig allemaal in (en niet alleen om de hond mee uit de laten).

Het was Balenciaga, onder leiding van ontwerper Demna Gvasalia (super geliefd bij de fashionista’s), die de gewatteerde jas opnieuw lanceerde. Sinds de coats op de Balenciaga’s catwalk voor herfst en winter 2016 2017 showden, zijn ze een hype die deze winter echt goed aan de grond krijgt. Rick Owen deed er met zijn wintercollectie voor herfst winter 2017 2018 nog een schepje bovenop door aan deze coats een conceptuele draai te geven.

In Nederland zien we ze momenteel in veel winkels hangen en in mondjesmaat dragen. Eerlijk gezegd duurt het bij ons altijd even voordat iets aanslaat (en soms slaat iets helemaal niet aan). Maar in Zuid-Korea, een land dat bekend staat om zijn trends en extreme trendgevoeligheid, vinden de coats grif aftrek. Vooral onder studenten zijn de gewatteerde jassen populair. In de universiteitskantines wemelt het ervan. Je MOET er eentje hebben (en van een goed merk ook), want anders hoor je er niet bij… Het must-have model is driekwart en donkerblauw.

Bekijk de onderstaande video maar eens. We zijn benieuwd of je na het zien ervan juist wél of niet aan de Michelinmannetjes-jas wil… Hate it or not, deze jassen zijn wel héél erg lekker tegen de kou.

