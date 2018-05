Ons nieuwe cover model is een ‘oude bekende’ (ze is jong en mooi!) met een mythische naam: Penthesilea. Als je haar in het verleden op ADVERSUS gezien heb, herinner je je haar ongetwijfeld. Penthesilia is zo’n model dat elke keer als je haar ziet nòg mooier is. Dit is de derde keer dat we het genoegen hebben om Penthesilea als ADVERSUS Cover Model te shooten. En dit keer hebben we onszelf overtroffen, niet in het minst vanwege Penthesilea’s schoonheid en haar creatieve input. We maakten een schitterende video met een verleidelijke Penthesilea in de hoofdrol. De foto’s zijn minstens net zo mooi. Lees ook het interview om Penthesilea beter kennen. Waar wacht je nog op? Begin met de video en scroll dan verder naar beneden voor de fotogalerie en het interview. Leer dit bloedmooie en intrigerende model (beter) kennen! Alessio

WATCH THE VIDEO

Wat zijn je roots? Waar kom je oorspronkelijk vandaan?

Ik ben geboren en opgegroeid in Nederland, maar mijn ouders komen allebei uit Venezuela. Mijn vader is half Joods en half Indiaas. Mijn moeder is een mix van Spaans, Nepalees, Iers, Frans en Inheems Amerikaans bloed.

Waar woon je?

Ik woon in Amsterdam, met mijn man en twee baby’s (twee Chihuahua’s).

(Lees verder onder de foto’s)

Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini Penthesilea Adversus Cover Model Photo by Alessio Cristianini

Penthesilea en modellenwerk. Waarom koos je voor de naam Penthesilea?

Sinds ik jong ben heb ik altijd al juridisch werk willen doen, en dus leek het me beter om voor mijn modellenwerk een andere naam te kiezen. Ik ging op zoek naar een naam die bij mij past en stuitte daarbij op ‘Penthesilea’, koningin van de Amazonen in de Griekse mythologie. Ze stond bekend om haar moed.

Vertel ons eens meer over Penthesilea het model. Hoe ben je begonnen?

Ik werd ‘ontdekt’ in een warenhuis en begon met shoots en runway shows. In mijn twintiger jaren heb ik veel modellenwerk in Dubai gedaan. Runway, shoots en commercials.

Wat trekt je aan in het modellenwerk?

Ik vind het leuk dat ik er de hele wereld voor kan afreizen, nieuwe mensen kan ontmoeten en nieuwe culturen kan ontdekken. Elke opdracht is een nieuwe ervaring.

Wat vind je niet leuk aan het modellenwerk?

De mensen in de mode-industrie zijn meestal erg oppervlakkig. Ik vind het ook niet leuk dat je vaak lang moet wachten. Vandaag de dag betaalt het modellenwerk bovendien niet meer zo goed als voorheen.

Wat zijn je professionele dromen?

Ik heb geen professionele dromen omdat ik alleen opdrachten aanneem die ik leuk vind. Voor mij is het modellenwerk een ‘hobby’, niet een levensdoel.

Laten we het hebben over een ander aspect van je werk. Make-up, haar extensies… Kun je ons meer vertellen over de beauty accessoires die produceert?

Ik ben een echt meisjesmeisje. Ik houd van make-up, hoge hakken, mooie kleding, mooi en vol haar en zwoele lange wimpers. En dus startte ik mijn eigen merk; Be Glamourous kan iedere vrouw lang, vol haar bezorgen. En verder schitterende wimpers en een ‘Glow’ die je zelfs vanaf de maan kunt zien. Het is een web shop waar je terecht kunt voor hair extensions, wimpers en cosmetica.

Het getrouwde leven…Wat verwachtte je ervan? En wat verwachtte je niet?

Ik heb altijd al willen trouwen, als kind al. Maar dat was meer om het ‘prinses voor een dag’-gevoel. Van het huwelijk had niet veel verwachtingen. Het enige dat verandert is dat je kan zeggen: ‘Dit is mijn man’ in plaats van vriend. Dat klinkt ‘serieus’ en je bent officieel een familie. En het creëert een band voor het leven.

Is er na je trouwen iets veranderd? Verdwijnt de passie echt na het ja-woord?

Om eerlijk te zijn, verandert er niets. Ik denk dat je mindset verandert. Als je alleen maar bf/gf bent, is het makkelijker om de relatie te beëindigen. Als je getrouwd bent, vecht je meer voor je relatie als het moeilijk wordt. Dat is omdat het huwelijk een toewijding voor het leven is. En over die passie: ik denk dat je altijd aan je relatie moet werken, getrouwd of niet. Elke relatie is als een plant. Als je ‘m geen water geeft, gaat ’ie dood.

Penthesilea en mannen. Wat trekt je aan in een man?

Ik houd van lieve, zorgzame mannen die romantisch en hoffelijk zijn. Ik wil als een prinses behandeld worden. Een man moet intelligent zijn en ambitieus. En ik hou van goed geklede mannen.

Wat kan je afstoten in een man? Wat is een absolute afknapper?

Als ’ie niet bereid is om te luisteren/leren. Niemand is perfect en we kunnen allemaal leren van elkaar en/of elkaars levenservaringen. Als een man denkt dat hij alles weet en niet wil luisteren/leren dan is dat een BIG no no! En ik hou niet van arrogante en/of koppige mannen!

Penthesilea en luxe artikelen en accessoires. Wat zijn jouw favorieten, wat zijn je favoriete merken, als je die al hebt?

Oehhh, goede vraag! Ik ben dol op schoenen, tassen, kleding, lingerie, cosmetica en parfum. Ik houd van al deze dingen! Mijn favoriete items zijn mijn Hermès tas, een paar wimpers en een goede highlighter voor een stralende en gezonde huid. Mijn favoriete merken zijn: Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Gucci, Christian Louboutin en Be Glamourous.

Aan welk item/welke jurk/welk accessoire in je garderobe ben je het meest gehecht? En wat mist nog…?

Mijn lievelingsjurk is een jurk van Balmain, het is dezelfde jurk als die Kylie Jenner een paar jaar geleden naar het Met Gala droeg. Ik heb twee lievelingstassen: één is een custom made Hermès tas en eentje is een Louis Vuitton Clutch in een heel speciale kleur. Het ziet eruit als zwart maar het is donkerpaars. Het was een cadeau voor Valentijn.

Wat mist er nog? Eerlijk gezegd verwent mijn man me ontzettend! Dus ik heb alles wat ik maar kan wensen en meer! Maar… ik ben nog altijd een meisje en ik zeg nooit nee tegen cadeaus. Ik ben dol op cadeaus!

