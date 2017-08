Peyton Knight. Topmodel met pit!

Peyton Knight is een topmodel met pit. Niet dat topmodellen gewoonlijk geen pit hebben. Het modellenwerk is een keiharde business en wil je er verder mee komen dan moet je veel in je mars hebben. Over deze Amerikaanse jongedame hoef je in ieder geval niet in te zitten. Die komt er wel (of is er eigenlijk al). Met haar korte haar en haar guitige gezichtje verovert Peyton de modewereld.

Wij interviewden Peyton backstage bij de catwalk show van Francesco Scognamiglio. Bekijk het video interview met Peyton Knight. Meet the girl! She is great!