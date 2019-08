Philipp Plein herfst winter 2019 2020. Camouflageprints, stoere puffercoats en Scarface

Leidraad in de herencollectie voor herfst winter 2019 2020 is het gezicht van Tony Montana, de legendarische ‘Scarface’ vertolkt door Al Pacino.

Al Pacino’s kop in de rol van Scarface vormt de leidraad in de collectie voor herfst winter 2019 2020 van Philipp Plein. En daarmee is de trend direct gezet. Op de catwalk stoere, coole looks zoals we die van Plein gewend zijn.

Hot items zijn de oversize jacks en puffer coats met capuchons in hoogglans zwart, lakrood, geel en kobaltblauw, al dan niet met een zilverkleurige of neonkleurige voering. Opvallend is zijn ook de legerprints die steeds weer in de collectie terugkomen en ook voor jacks en jassen worden gebruikt. Een enkele klassieke overjas, geshowd over een joggingpak, en een maatkostuum in een zwart-witte dierenprint doorbreken de monotonie van de show die voornamelijk uit puffer coats bestaat.

De heren dragen verder joggingpakken met een ‘Scarface’-fantasie of relaxede maatkostuums, soms in fluweel. Onder de blazers, op witte T-shirts en donkere sweaters/hoodies, prijkt wederom Al Pacino’s gezicht.

Stoere zonnebrillen, goudkleurige kettingen en hoge, grote sneakers completeren deze onmiskenbare Philipp Plein look.

ADVERSUS