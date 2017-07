Pickup lines die het ‘m doen

Maak haar aan het lachen, als het je lukt, en de weg naar haar hart (of naar iets anders) is vrij voor je. Probeer eens iets anders dan het gebruikelijke ‘Kennen wij elkaar ergens van?’ of het geijkte ‘je bent zo mooi dat ik je absoluut moet leren kennen…’. Het zijn loze kreten, zinnen die getuigen van weinig fantasie, woorden die nog maar weinig (geen) effect zullen sorteren.

Maak haar aan het lachen. Tover een glimlach op haar lippen. Ontsteek die pretlichtjes in haar ogen en je zult zien dat ze bereid zal zijn om je tenminste een kans te geven. Internet staat bol van grappige, vermakelijke, hilarische en soms zelfs gedurfde openingszinnen. Sommige geslaagder dan andere.

We hebben een kleine selectie gemaakt. Om de spits mee af te bijten. Aan jullie de vraag om het lijstje verder aan te vullen met jullie favoriete openingszinnen. De leukste inzendingen zullen we hieronder publiceren. Maar nu eerst de zinnen die ons om een of andere reden troffen:-)

Weet je wat me aan jou opvalt? Je ogen hebben dezelfde kleur als mijn Ferrari…

Zou ik je telefoonnummer mogen hebben? Een vals nummer is ook goed…

Als ik je zou volgen tot aan je huis… zou je me dan houden?

Weet je wat het verschil is tussen een goed gesprek en seks? (Nee…) Ok, ga je dan nog even mee naar binnen voor een goed gesprek?

Mag ik je iets vragen, jongedame, ga je ook met onbekenden naar bed? Nee? Laat ik mezelf dan even voorstellen…

Zullen we elkaar wat beter leren kennen en een beetje met elkaar praten, of heb je liever dat we op afstand met elkaar blijven flirten?

Ik word zo nerveus en onzeker van je dat ik de openingszin waarmee ik het ijs wilde breken helemaal ben vergeten…

Nee, in werkelijkheid ben ik niet zo lang, ik zit op dit moment op mijn portemonnee

Een kleine waarschuwing is op zijn plaats. Pickup lines kunnen nog zo leuk zijn, maar soms kunnen ze zich tegen je keren. Een vriend van me, de leukste thuis, wendde zich eens tot een meisje met de wel heel afgezaagde openingszin ‘Geloof jij in liefde op het eerste gezicht of heb je liever dat ik nog een keertje langskom?’ om daarop het volgende, rake antwoord in ontvangst te nemen: ‘ja, goed idee, kom nog een keertje langs, maar blijf dit keer niet staan en loop door…!’

