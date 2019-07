Porsche breidt 911-familie uit met Carrera Coupé en Carrera Cabriolet

Porsche breidt de range van de achtste generatie 911 uit met de 911 Carrera. De nieuwe Carrera is leverbaar als Coupé en Cabriolet en heeft een 3,0-liter zescilinder boxermotor met twee turbo’s die goed is voor 283 kW/385 pk. De instapversie van de 911-familie is daarmee 11 kW/15 pk sterker dan zijn voorganger.

Zijn standaarduitrusting deelt de Carrera vrijwel ongewijzigd met de 911 Carrera S. Voorbeelden zijn het hoogwaardige interieur met het 10,9 inch touchscreen, de uitgebreide connectiviteitsmogelijkheden en innovatieve assistentiesystemen zoals de Porsche WET-modus. De 911 Carrera onderscheidt zich uiterlijk van de S-versie door iets kleinere wielen en remmen en is herkenbaar aan de enkele uitlaatpijpen.

De motor, ophanging en remmen van de 911 Carrera zijn net als bij de Carrera S ontwikkeld voor het leveren van de voor Porsche zo typerende sportiviteit en hoge prestaties. De kracht komt net als bij de S-versie op conto van een 3,0-liter zescilinder boxermotor, maar dan met kleinere wieldiameters voor de turbines en compressoren van de nieuwe turboladers. Het vermogen wordt via de nieuwe achttraps Porsche Doppelkupplung-transmissie (PDK) overgebracht op de achterwielen. Daarmee accelereert de 911 Carrera Coupé in 4,2 seconden van 0 naar 100 km/u; de topsnelheid bedraagt 293 km/u. Met het optionele Sport Chrono Pakket wordt de sprint met nog eens 0,2 seconden verkort. Het verbruik volgens NEDC bedraagt 9,0 l/100 km voor de Carrera Coupé en 9,2 l/100 km voor de Carrera Cabriolet.

De nieuwe 911 Carrera staat op 19 inch lichtmetalen velgen met 235/40 ZR-banden op de vooras en 20 inch velgen met 295/35 ZR-rubber achter. Standaard is de Carrera uitgerust met 330 millimeter grote remschijven op de voor- en achteras inclusief zwarte, vaste monobloc-remklauwen met vier zuigers.

De nieuwe modellen zijn per direct te bestellen en staan medio september bij de Nederlandse Porsche Centra. De nieuwe 911 Carrera Coupé wordt leverbaar voor een consumentenadviesprijs van € 141.400 en de 911 Carrera Cabriolet voor € 157.600. De versie met vierwielaandrijving volgt binnenkort.