Porsche Cayenne Coupé nu ook als S met 440 pk

Met de Cayenne S Coupé introduceert Porsche een nieuwe, krachtige variant van de Cayenne Coupé. Het kloppende hart van deze nieuwe versie is een 2,9-liter V6 bi-turbomotor met 324 kW/440 pk. Het maximumkoppel van 550 Nm zorgt voor een indrukwekkende acceleratie van 0 naar 100 km/u in 5,0 seconden in combinatie met het standaard Sport Chrono Pakket en zelfs in 4,9 seconden met de drie optionele lichtgewicht-sportpakketten. De topsnelheid bedraagt 263 km/u.

De Cayenne S Coupé is riant uitgerust. Naast het Sport Chrono Pakket levert Porsche deze versie standaard met zaken als snelheidsafhankelijke Stuurbekrachtiging Plus, 20 inch lichtmetalen wielen, Park Assist voor en achter inclusief achteruitrijcamera en Porsche Active Suspension Management (PASM).

De Cayenne S Coupé is een verdere uitbreiding van de SUV-range. Vanaf eind deze maand levert Porsche de eerste exemplaren van de Cayenne Coupé met 250 kW/340 pk en de Cayenne Turbo Coupé met 404 kW/550 pk aan klanten uit. Tot de highlights van de Cayenne Coupé behoren onder meer een scherper gesneden design voor de achterzijde, een adaptieve achterspoiler, twee separate achterstoelen en een panoramisch vast dak van glas met een oppervlakte van 2,16 vierkante meter of een optioneel carbondak .

De 2,9-liter V6 bi-turbomotor van de Cayenne S Coupé levert een maximumkoppel van 550 Nm dat over een breed toerenbereik tussen 1.800 en 5.500 tpm beschikbaar is. De twee turbo’s zijn ingebed in de V van de cilinders, de zogenaamde Central Turbo Layout. Dit maakt compacte afmetingen en een diepe montagepositie van het blok in de sportieve SUV mogelijk, waardoor het zwaartepunt van de auto wordt verlaagd en de zijdelingse dynamiek verbetert. Dankzij de korte weg die de uitlaatgassen tussen de verbrandingskamers en de turboladers afleggen, is de respons spontaner en de vermogensopbouw sneller. Doordat het uitlaatspruitstuk is geïntegreerd in de cilinderkop, is een zeer efficiënte verbranding mogelijk, met name bij volle belasting.

Dynamischere verhoudingen

De daklijn, die van achteren veel sneller afloopt dan bij de reguliere Cayenne, geeft de nieuwe coupéversie van de Cayenne een nog dynamischer uiterlijk en positioneert deze visueel als het sportiefste model in het segment. Dit effect wordt ondersteund door een vaste dakspoiler, die het silhouet van de coupé nog extra benadrukt. De voorruit en de A-stijl zijn vlakker dan die van de Cayenne, omdat het dak met 20 millimeter is verlaagd. De opnieuw ontworpen achterportieren en spatschermen maken de Coupé 18 millimeter breder en dragen daardoor bij aan zijn gespierde looks. Bij alle uitvoeringen van de Cayenne Coupé wordt een vaste dakspoiler gecombineerd met een nieuwe, adaptieve achterspoiler als onderdeel van Porsche Active Aerodynamica (PAA). De spoiler is harmonieus in het lijnenspel van de Cayenne Coupé geïntegreerd. Hij komt vanaf een snelheid vanaf 90 km/u 135 millimeter omhoog, wat de druk op de achteras verder verhoogt. Tegelijkertijd verbetert PAA de efficiëntie.

De nieuwe Porsche Cayenne S Coupé is vanaf nu te bestellen voor een consumentenadviesprijs van € 140.700 en wordt eind juli bij de Nederlandse Porsche Centra verwacht.

Cayenne S Coupé: gemiddeld brandstofverbruik 9,4-9,2 l/100 km, gemiddelde CO2-uitstoot 216-212 g/km. De verbruiks- en emissiewaarden zijn vastgesteld volgens de nieuwe WLTP-testprocedure. De hiervan afgeleide nieuwe NEDC-waarden kunnen niet vergeleken worden met de waarden die vastgesteld zijn volgens de voorheen gebruikte NEDC-testprocedure.