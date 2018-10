Nieuwe GTS-modellen topatleten binnen de Panamera-reeks

Porsche heeft twee nieuwe, extra sportieve modellen toegevoegd aan zijn Panamera-reeks. De Panamera GTS en Panamera GTS Sport Turismo onderscheiden zich door hun krachtige 4,0-liter V8 bi-turbomotor (338 kW/460 pk), dynamische onderstel met driekamer-luchtvering en unieke designelementen en uitrusting. Standaard is bijvoorbeeld het SportDesign Pakket met zwarte exterieurdetails en veel alcantara in het interieur. Bovendien levert Porsche nu voor het eerst een Head-Up Display op de Panamera.

Het hart van de nieuwe Panamera GTS-modellen is een 4,0-liter V8 met 338 kW/460 pk en een maximumkoppel van 620 Nm, die uitademt door een standaard sportuitlaat voor een nog indrukwekkendere sound. De bi-turbomotor – die is uitgerust met een benzinepartikelfilter – is 15 kW/20 pk en 100 Nm krachtiger dan zijn voorganger, is standaard gekoppeld aan het Sport Chrono Pakket en stelt de Panamera GTS en Panamera GTS Sport Turismo in staat om in 4,1 seconden van stilstand naar 100 km/u te accelereren. De twee modellen halen een topsnelheid van respectievelijk 292 en 289 km/u. Ze zijn voorzien van een achttraps PDK-automaat met dubbele koppeling en Porsche Traction Management-vierwielaandrijving (PTM). Ondanks hun indrukwekkende prestaties verbruiken ze volgens de WLTP-meetmethode 10,3 l/100 km benzine (Sport Turismo: 10,6 l/100 km), wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van 235 g/km (Sport Turismo: 242 g/km).

Prestaties en comfort: sportonderstel met driekamer-luchtvering

Standaard zijn de Panamera GTS-modellen uitgerust met adaptieve luchtvering met driekamer-technologie. Het sportonderstel van de twee is met 10 millimeter verlaagd en hun Porsche Active Suspension Management (PASM) is afgesteld op nog meer sportiviteit. Dat resulteert in onder meer een uitstekend bochtengedrag. Grote remmen (390 millimeter in diameter voor en 365 millimeter achter) staan garant voor een optimale vertraging.

Herkenbare GTS-look: SportDesign Pakket met zwarte details

In vergelijking met zijn voorganger is de uitrusting van de Panamera GTS een stuk uitgebreider geworden. Het standaard SportDesign Pakket geeft de auto een atletische uitstraling: met een overwegend zwart front, zwarte details aan de achterzijde en andere donkere exterieurelementen. De GTS-modellen staan op speciale 20 inch Panamera Design wielen. In het interieur valt de afwerking met zwart alcantara en geanodiseerd aluminium op, alsmede het verwarmde multifunctionele alcantara stuurwiel met schakelflippers en de Connect Plus-module voor een groot aantal online services. Optioneel is het GTS-interieurpakket, waarmee kopers hun auto kunnen aanpassen met bijvoorbeeld een toerenteller in kleur, speciale stiksels en GTS-logo’s in de contrasterende kleuren karmijnrood of krijt.

Primeur voor de Panamera: Head-Up Display met veel configuratieopties

De Panamera GTS en Panamera GTS Sport Turismo bieden dezelfde innovaties als alle tweede generatie Panamera-modellen, zoals onder meer de digitale Porsche Advanced Cockpit, assistentiesystemen zoals Porsche InnoDrive met adaptieve cruise control en optionele achterwielbesturing. Nieuw voor de hele Panamera-reeks is het Head-Up Display. Deze kan door de bestuurder worden geconfigureerd en projecteert alle belangrijke informatie in kleur in de voorruit.

Nog betere dagelijkse bruikbaarheid: de eerste Panamera GTS Sport Turismo

Zoals traditioneel is bij Porsche, staat GTS voor Gran Turismo Sport. De eerste straatlegale racewagen van Porsche, de 904 Carrera GTS, werd al in 1963 geïntroduceerd. Daarna volgden de 924 GTS en 928 GTS, die het GTS-concept de jaren tachtig en negentig inloodsten. In 2007 werd de GTS nieuw leven ingeblazen met de 911 Carrera GTS. De eerste generatie Panamera GTS volgde in 2011, alleen als sportsedan. Nu is de nieuwe Panamera GTS ook beschikbaar als Sport Turismo: met een grote achterklep, een lage tildrempel, een grote bagageruimte en een 4+1 stoelconfiguratie. De nieuwste GTS-variant combineert daarmee uitzonderlijke prestaties met een nog betere dagelijkse bruikbaarheid.

De Panamera GTS en Panamera GTS Sport Turismo per direct te bestellen voor een consumentenadviesprijs van respectievelijk € 189.500 en € 195.600. De Nederlandse marktintroductie is in december 2018.