Porsche voor puristen: de nieuwe 911 GT3, óók met handbak

In de nieuwste generatie van de radicale Porsche 911 GT3 zijn het circuit en het dagelijkse verkeer nog nauwer met elkaar verbonden. De extreem hoogtoerige, atmosferische 4-liter 6-cilinder boxermotor met een vermogen van 368 kW/500 pk is vrijwel ongewijzigd overgenomen uit de volbloed GT3 Cup-raceauto. Naast een 7-traps Porsche Doppelkupplung (PDK) is de 911 GT3 er nu ook met een handgeschakelde zesbak. De nieuwe 911 GT3 is ontwikkeld op hetzelfde testcircuit en wordt geproduceerd op dezelfde productielijn als de raceauto’s van Porsche Motorsport. Het nieuw ontworpen onderstel met achterasbesturing en de lichtgewicht constructie zijn in vele testkilometers net zo nauwkeurig afgesteld als de Porsche 919 Hybrid Le Mans-auto.



De meerderheid van de Porsche GT-rijders gebruikt zijn of haar auto ook graag op het circuit. Met een gewichts/-vermogensverhouding van 3,88 kg/kW (2,86 kg/pk) is de nieuwe 911 GT3 daar volledig in zijn element. Met de standaard 7-traps PDK, die speciaal is afgestemd op GT-gebruik, sprint de 1.430 kg zware tweezitter (gewicht met volle tank) in 3,4 seconden van 0-100 km/u en gaat door tot een top van 318 km/u. Met de handgeschakelde zesbak sprint hij in 3,9 seconden van 0-100 en haalt hij een topsnelheid van 320 km/u.

Snel in bochten, stabiel op het rechte stuk

In het onderstel van de 911 GT3 is volop autosportervaring verwerkt. De afstemming is verder verfijnd voor maximale dynamiek. De tweezits 911 GT3 staat circa 25 mm lager bij de grond dan de 911 Carrera S. Naast de verfijnde basis set-up draagt ook de actieve achterasbesturing bij aan de handlingkarakteristiek. Afhankelijk van de snelheid sturen de achterwielen tegengesteld aan of in dezelfde richting als de voorwielen. Dit zorgt voor extra scherpte en stabiliteit. Ook de dynamische motorsteunen en het sperdifferentieel achter versterken de rijdynamiek. Met zijn grote koolstofvezel achtervleugel maakt de 911 GT3 direct duidelijk dat aerodynamica de bepalende factor is voor de vormgeving. Ook de lichtgewicht voorzijde en de voorspoiler zijn verder geoptimaliseerd ten behoeve van de stroomlijn. Achter springen de openingen voor de luchtuitlaten en de nieuwe diffuser in het oog.

Interieur: pure sportiviteit

De sportiviteit van de 911 GT3 komt ook tot uiting in het interieur. Het GT-sportstuur met een diameter van 360 mm is afkomstig uit de 918 Spyder. Bestuurder en passagier ervaren de rijdynamiek in de Sportstoelen Plus met verstevigde zijwangen. Deze stoelen zijn handmatig in lengte te verstellen; de rugleuning en de hoogte zijn elektrisch instelbaar. De 911 GT3 is ook leverbaar met 18-voudig elektrisch verstelbare adaptieve Sportstoelen Plus. Daarnaast zijn er nog twee opties: sportkuipstoelen met neerklapbare rugleuning, geïntegreerde thoraxairbag en handmatige lengteverstelling en de volledige kuipstoelen die zijn gemaakt van met koolstofvezel versterkte kunststof en die opvallen door hun typische carbon-afwerking. Omdat de 911 GT3 een tweezitter is, zijn de oorspronkelijke zitplaatsuitsparingen achterin bekleed.

Porsche Track Precision App standaard

De nieuwe Porsche 911 GT3 heeft standaard het Porsche Communication Management (PCM) inclusief online navigatiemodule met real-time verkeersinformatie. Ook de Connect Plus module en de Track Precision App zijn standaard. Met deze app zijn rijgegevens op de weg en het circuit op een smartphone vast te leggen, weer te geven en te analyseren.

De nieuwe Porsche 911 GT3 is vanaf nu te bestellen. De levering start naar verwachting in juni 2017. De consumentenadviesprijs van de versie met PDK bedraagt € 228.300*; de versie met handbak heeft een consumentenadviesprijs van € 229.250*.