Prototype BMW 8 Serie Cabrio rijdt door Death Valley

BMW zet zijn modellenoffensief in het luxesegment voort met de ontwikkeling van een volgende modelvariant van de nieuwe BMW 8 Serie: de BMW 8 Serie Cabrio. BMW is begonnen met de belangrijkste fase in de ontwikkeling van de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio met intensieve systeemtests en testritten tussen Las Vegas en Death Valley in de Verenigde Staten. De resultaten van deze zogeheten Hot Climate Testing-werkzaamheden aan de westkant van de Verenigde Staten bieden belangrijke inzichten in het functioneren van de veiligheidssystemen, maar ook van mechanische en elektronische componenten onder extreme weersomstandigheden. Temperaturen van meer dan 50 graden Celsius, extreme stofformaties aan de rand van de woestijn, stop-en-go-verkeer op de beroemde Las Vegas Strip, grindpaden rondom Mount Whitney en lange-afstandsreizen tussen de Pacifische Kust en de Rocky Mountains karakteriseren het uitdagende testprogramma van de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio.

Typisch cabrioweer bestaat beslist niet in Death Valley. Hoewel, de extreme hitte en droogte van het nationale park in de Mojavewoestijn creëren wel ideale omstandigheden voor een uitgebreide ‘zuurtest’. Nadat een prototype van de BMW 8 Serie Cabrio urenlang in de felle zon heeft gestaan, gaan engineers van BMW aan het werk. Ze controleren de elektronica aan boord, het hifi-systeem, sensoren en camera’s van de rijassistentiesystemen, displays van het nieuwe BMW Operating System 7.0, connecitiviteitsfuncties, stoelverstelling én de automatische klimaatcontrole. De rit naar de Hooverdam met gecamoufleerde prototypes vormt een extra uitdaging voor de elektronica. De uitzonderlijk sterke elektromagnetische golven afkomstig van de daar geïnstalleerde waterkrachtcentraleturbines zijn de ultieme graadmeter voor de ongevoeligheid van de elektronische systemen voor externe storingsbronnen.

Verder worden op eindeloze routes over het steppenlandschap en door de legendarische Death Valley de stofdichtheid van de meerlaagse soft-top en het dakmechanisme zwaar op de proef gesteld. Het zware en intensieve testwerk vormt uiteindelijk de basis voor een nieuwe vorm van cabriorijden in het luxesegment. De nieuwe BMW 8 Serie Cabrio combineert elegantie, exclusiviteit en individualiteit met een geavanceerde uitrusting op het gebied van connectiviteit, rijassistentie en bedieningsmogelijkheden. Het fascinerende karakter van de auto wordt verder versterkt door de hoogwaardige technologie van de aandrijflijn en de wielophanging waarmee de BMW 8 Serie Cabrio het sportieve rijplezier in het luxesegment opnieuw definieert.

BMW voert naast de Hot Climate Testing nog veel meer tests uit om de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio klaar te stomen voor serieproductie. Zo vinden er bij het Winter Testing Center in het Zweedse Arjeplog, op het testterrein van BMW Group in Miramas (Zuid-Frankrijk) en op de beroemde Nürburgring intensieve testritten plaats. Allemaal zijn ze even belangrijk. Pas als er duizenden testkilometers zijn afgelegd, kan het ontwikkelingsteam er zeker van zijn dat ze met de nieuwe BMW 8 Serie Cabrio een echte droomauto voor het luxesegment op de weg zetten.