‘Ik heb allemaal puistjes van het scheren. Het ziet er heel ongezellig uit. Scheer ik misschien niet goed of is mijn huid gewoon gevoeliger dan die van anderen?‘.

We krijgen veel vragen over puistjes in de baardzone binnen. Het gaat hier in de meeste gevallen om ‘folliculitis’, dat is een ontsteking van de haarzakjes, in dit geval in het gezicht. Door het scheren is de huid geïrriteerd of zijn de haarzakjes verstopt geraakt. Bacteriën hebben vrij spel en zorgen voor een ontsteking.

Hoe kun je folliculitis door scheren voorkomen?

Heb je last van folliculitis dan kan het zijn dat je verkeerd scheert of dat je aanleg voor folliculitis hebt. Het kan ook een combinatie van deze factoren zijn. Het is beter om in deze gevallen geen elektrisch scheerapparaat te gebruiken omdat je dit niet goed kunt desinfecteren en omdat je met een scheerapparaat tegen het haar in scheert. Gebruik daarentegen schone scheermesjes en een verzachtende scheermousse en scheer met de groeirichting van de haartjes mee. Vermijd het gebruik van geparfumeerde en alcoholhoudende aftershaves. Druk de puistjes niet uit en draag ook geen overhemden met een te strakke boord of wollen truien met een hoge col.

Hoe kun je van de puistjes genezen?

Allereerst door de adviezen hierboven op te volgen. Verder kun je een zinkzalf op de huid aanbrengen. Genezen de puistjes niet, wend je dan tot de huisarts of dermatoloog.