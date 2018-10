Randy van Rijsbergen over de coolste herenkapsels en haarkleurtrends. Update je look!

Randy van Rijsbergen definieert zichzelf als ‘hair influencer’, en met recht. Vooral op het gebied van haarkleurtrends is deze hair stylist van Salon B ijzersterk. Randy was bovendien meerdere malen genomineerd voor de Coiffure Award, een toonaangevende prijs in Nederland. Vorig jaar vertelde hij ons over de bleach trend die toen enorm explosief was. Maar zoals altijd zit er beweging in de haartrends. We vroegen Randy om een update. In dit interview vertelt de hair stylist uit Amsterdam ons over de coolste herenkapsels en haarkleurtrends voor herfst en winter 2018 2019.

Jij bent een expert op het gebied van haarkleuren. Wat zie je op dit moment op dit gebied bij de mannen gebeuren?

Randy van Rijsbergen: Op dit moment is K-pop (Zuid-Koreaanse popmuziek) mega on trend. Deze muziek beïnvloedt op dit moment de haarkleuren bij de jongens. Je ziet de K-pop kleuren opeens overal. Jongens willen opeens pink in hun haar, of blauw, of grijs, of blond. Dat komt vooral door de topgroep BTS (K-pop). Die is echt superinvloedrijk. Dat merk ik in onze salon ook echt mega. In plaats van high lights, wat twee jaar geleden in de mode was, en in plaats van de bleach van vorig jaar zie je nu dat mensen echt een kleur willen. Roze, groen of elke andere pastelkleur. Om deze kleuren mooi te laten uitkomen, moet je eerst bleachen en daarna de kleur erover heen zetten.

Jij verandert zelf ook regelmatig van haarkleur. Wat voor haarkleur heb jij nu?

Randy van Rijsbergen: Mijn aanzet is wat donkerder en voor de rest is mijn haar zilver. Een soort Scandinavian Blonde, een haarkleur die je op dit moment ook bij de dames veel zit. Het is een soort hoogblonde kleur, een beetje zoals die in Scandinavië van nature voorkomt, maar ik heb daar een koelere variant van. Verder in het seizoen – rond november, december – gaan we volgens mij ook een kleur zien die Pastel Copper heet. Dat is een heel zachte koperachtige kleur.

Speel jij ook wel eens met die uitwaskleurtjes? Zilver moet daar een goede basis voor zijn.

Randy van Rijsbergen: Jazeker! Als ik ergens naartoe ga, naar een event of zo, dan doe ik wel eens zo’n kleurtje in mijn haar. Na een paar keer wassen is het er weer uit. Deze tijdelijke kleuringen zijn de afgelopen tijd veel beter geworden, ook omdat er veel vraag naar is.

Het is het met de hipster look? Zie je nog baarden voorkomen?

Randy van Rijsbergen: Nee, het is nu allemaal heel clean. Of je ziet baarden met ten hoogste een eendagslengte. Maar echte baarden zie je eigenlijk niet meer. Degenen die twee, drie jaar geleden voor deze trend gingen, hebben hun baard nu wel afgeschoren. Op dit moment is alles veel netter.

Wat knip je momenteel veel bij de heren?

Randy van Rijsbergen: Nog steeds de barber look, dus een klein beetje opgeschoren maar met nog steeds een lange lok en dan zonder de baard. Tussen de kortere en langere haarlengtes zit nog wel een connectie, dus geen disconnectie. Er is dus wel echt een overloop tussen het hele korte haar (ten hoogste een paar centimeter) aan de zijkanten en de front piece, maar naar deze lok toe wordt het haar steeds langer en langer. De lok zelf is heel lang. Die kan je dan naar de overkant toeswipen of gewoon wegzetten naar de zijkant. Eigenlijk zien we dit soort herenkapsels al jaren maar die lok is dus echt wel langer geworden. Als je ‘m uitrekt kan-ie qua lengte wel tot en met je mond komen.

Is deze look voor iedereen geschikt, ook als je krullend haar hebt?

Randy van Rijsbergen: Ja, als je krullen hebt, wordt het iets relaxster, iets meer beachy, maar wel heel mooi. Het leuke van dit kapsel is ook dat je natuurlijke haarkleur er goed in uitkomt. Vooral nu net na de zomer is het haar van veel mensen wat opgelicht. Zo’n kapsel met zo’n lange lok heeft, door die lange voorkant, een heel mooie en natuurlijke kleurdimensie.

Wat je over het algemeen merkt is dat men in Nederland op dit moment echt mega openstaat voor nieuwe dingetjes. Dat maakt het allemaal wel zo leuk!

Met dank aan Randy van Rijsbergen. Randy is te vinden in Salon B, Amsterdam Centrum, www.salonb.nl @salonbnl