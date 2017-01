Relatie uitmaken als je partner nog van je houdt…

Hoe maak je het uit als zij nog van je houdt?



Soms gebeurt het dat een relatie maar blijft voortsukkelen. Of beter gezegd: jij hebt al begrepen dat je niet met haar door wilt en zou het graag uitmaken maar zij wil er niets van weten omdat ze van je houdt.

‘Ik houd niet meer van je, laten we er een punt achter zetten…’ probeer je haar te zeggen en daarbij zet je je meest eerlijke blik op. ‘Nee, ik laat je niet gaan… Ik kan niet leven zonder jou’, antwoordt zij en ze kijkt je daarbij diep in de ogen, met een blik waar ze al haar gevoelens in legt maar die tegelijkertijd ook zo vastberaden is dat je er bang van wordt.

Niet altijd gaan partijen met wederzijds goedvinden uit elkaar, om het maar eens heel technisch te zeggen. Het gebeurt vaak dat een van beiden (in dit geval zij) nog gevoelens voor de ander heeft. Gevoelens die echter niet (meer) wederzijds zijn.

Je bevindt je in een moeilijke situatie. Een wrede en pijnlijke situatie maar ook een situatie die moet worden opgelost. Hoe? Je kunt eigenlijk maar twee kanten op. Enerzijds kun je het er maar bij laten zitten en aanvaarden dat je niet meer uit je relatie haalt dan erin zit, ook al zijn er van jouw kant niet veel gevoelens meer bij. Anderzijds kun je besluiten om er actief op te reageren en er een punt achter te zetten, ondanks de protesten van je partner.

Het is allemaal (zoals altijd) gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je mag dan geen toekomst meer in je relatie zien, er zijn zoveel oude en nieuwe herinneringen die je aan je huidige partner binden. En verder zijn er de schuldgevoelens om haar alleen te laten. Wroeging en misschien wel spijt dat je er ooit aan begonnen bent. Plannen die jullie ooit samen hebben gemaakt en die geen doorgang meer zullen vinden. Het is moeilijk is je verlaten wordt maar het is net zo moeilijk om zelf een relatie uit te maken.

Hoe doe je het? Hoe gedraag je je als je daadwerkelijk besluit om het uit te maken? Hier zijn enkele adviezen. Adviezen die nuttig zouden kunnen zijn als je in de situatie zoals hierboven beschreven zit en niet weet wat je ermee aan moet. Wij gaan proberen je te helpen. Kies jij maar welke oplossing die het beste bij jouw situatie past.

1. Hoe eerder, hoe beter. Heb je eenmaal besloten om het uit te maken, doe het dan zo snel mogelijk. Modder niet langer aan. Als je besluit vaststaat, dan is het tijd om in actie te komen.

2. Houd in gedachten dat als je echt niet meer van haar houdt, het ook voor haar niet goed is als je haar bij haar blijft. Je blokkeert ook haar leven en ook zij verdoet haar tijd. Ook als ze van je houdt, dan toch is het ook in haar voordeel als je de relatie niet laat voortduren.

3. Wees eerlijk. Als je het type man bent dat goed kan praten zonder daarbij al te emotioneel te worden, bespreek je besluit dan eerlijk en open met haar. Leg haar uit wat je ertoe heeft gebracht. Wees beslist maar ook tactvol. Respecteer haar en laat haar in haar waarde.

4. Bereid je voor op haar reactie. Ze kan boos worden, verdrietig, woedend of heel wrede dingen gaan zeggen. Reageer er niet op maar geef haar de tijd om het slechte nieuws enigszins te verwerken. Vergeet de harde woorden die ze zegt. Nogmaals: reageer er niet op. Heb begrip voor haar situatie.

5. Zoek een neutrale omgeving op om haar van je besluit op de hoogte te stellen. Een omgeving waar ze jullie niet kennen. Begin er niet thuis over. Kies een plek uit waar je gemakkelijk weg kunt en van waar zij gemakkelijk naar (haar) huis of naar familie of een goede vriendin kan.

6. Houd rekening met de gevoelens van de persoon die je uit je leven bant. Wees je ervan bewust dat je heel veel pijn veroorzaakt, maar laat je niet door dit idee verlammen. Probeer wel om de gevoelens van je (ex)partner zoveel mogelijk te sparen.

7. Probeer niet om de situatie om te draaien en een situatie te creëren waarin zij de beslissing neemt. Ga niet vreemd om een beslissing van haar kant uit te lokken. Wees geen lafaard. Maar kom in actie en neem de verantwoordelijk voor je eigen daden, hoe moeilijk dat ook is.

8. Maak direct duidelijk dat je haar niet voor een ander verlaat (als dat zo is tenminste) maar alleen omdat zij meer verdient dan de gevoelens die jij voor haar hebt. Daarmee verlicht je de pijn enigszins.

9. Maak het niet uit in bijzijn van een vriend of – erger nog – vriendin om je sterker te voelen. Het uitmaken van een relatie is een heel persoonlijke en delicate kwestie en dat doe je alleen.

10. Zorg voor een vangnet van vrienden die je na het uitmaken van je relatie kunnen helpen als je overmand wordt door schuldgevoelens of eenzaamheid en je de neiging om weer terug naar haar te gaan moet weerstaan. De eerste dagen zijn het moeilijkst, zoek je vrienden op en zoek afleiding.

Veel succes. Het zal niet gemakkelijk zijn. Maar bedenk dat je niet de enige in deze situatie bent. En je bent ook niet de eerste die door zo’n moeilijke tijd heen moet. Je zult trouwens ook niet de laatste zijn 🙂