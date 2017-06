Romee Strijd. Models We Love

Romee Strijd is één van onze favoriete fashion modellen. Het Nederlandse model heeft een topseizoen op de catwalks achter de rug. Ze liep grote shows (Chanel, om er maar eentje te noemen!) en stond volop in de belangstelling.

Romee is anders dan veel andere modellen. Ze is mooi (maar dat zijn veel modellen) en heeft een – en hier zit het verschil – een sensuele uitstraling. Ze is niet bang om sexy te zijn. Het is de modewereld niet ontgaan dat deze schoonheid uit Zoetermeer veel in haar mars heeft. Romee gaat op dit moment… straight to the top.

In Milaan interviewden we Romee backstage bij Dsquared2 en bij Barbara Bui in Parijs poseerde ze voor onze fotograaf Mauro Pilotto. Meet the model 🙂