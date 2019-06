Saint Laurent zomer 2020: Mick Jaggers stijl en Serge Gainsbourgs Parijse nonchalance

‘It started after meeting Mick Jagger for his upcoming tour, he showed me his wardrobe and I was particularly attracted by the details, the colors, the attitude.’ Anthony Vaccarello

Zwarte skinny jeans met een rock star allure, strakke blauwe spijkershorts, een enkele ribfluwelen broek, strak natuurlijk, lange tunieken, wijde blouses met dierenprints die open op de blote bast worden gedragen, een zwartfluwelen mantel met goudstiksels voor de avond, en verder, nog steeds voor de avond, glitter, jaren ’80 glitter, een rock star waardig. Dit zijn min of meer de ingrediënten van de allernieuwste herencollectie (zomer 2020) van Saint Laurent, ontworpen door Anthony Vaccarello, en geshowd op het strand van Malibu, Californië.

De collectie is geïnspireerd door de onovertroffen allure van Mick Jagger en de Parijse nonchalance van Serge Gainsbourg. Details en kleuren refereren aan de mythische concert tour van The Rolling Stones in 1975 en geven de collectie en ultieme, tijdloze bohémien touch.

Bekijk de foto’s van de collectie voor zomer 2020 maar eens en laat je inspireren.

