De laatste tijd begin je in de Italiaanse keuken – op hoog (lees: prijzig) niveau – wat vaker ‘haute cuisine’ invloeden te zien. Eigenlijk is dat jammer. De gerechten die we allemaal zo goed kennen en waar we zo van houden, worden op een gekunstelde en vergezochte manier geïnterpreteerd en zijn vaak niet meer te herkennen.



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Dit bijvoorbeeld is een ‘insalata caprese’ (salade caprese) in haute cuisine uitvoering. Het gerecht dat we allemaal kennen als een uiterst smakelijke combinatie van tomaat, mozzarella en basilicum is hier op een bijzondere manier klaargemaakt. De mozzarella is geserveerd in een uitgeholde en ontvelde tomaat.

Het is wellicht een leuk idee om gasten erop te trakteren want het ziet er best suggestief uit. Om de sprenkel je cirkels van olijfolie, balsamiekazijn en pestasaus. Je kunt langs de zijlijn nog een stukje kaas met een ansjovis erop serveren om het allemaal nog chiquer te maken. Het zal best in de smaak vallen.

Een ding moet je alleen niet doen. Kondig het niet aan als… salade caprese, want dan zou je wel eens teleurgestelde gezichten kunnen zien.