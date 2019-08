Samsung Galaxy Note10 en Note10+

‘De Galaxy Note staat bekend als een smartphone die continu grenzen verlegt met de beste technologieën en functies. Ook de nieuwe Galaxy Note10 en Note10+ zijn ontworpen om aan de hoge verwachtingen van gebruikers te voldoen, zodat zij waar en wanneer dan ook maximaal kunnen presteren’, aldus Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Nederland. ‘De Galaxy Note10 en Note10+ zijn krachtiger, sneller en ook leuker dan ooit. Daardoor kunnen gebruikers hun volledige aandacht richten op de ideeën, projecten en content die er het meest toe doen, zowel zakelijk als privé.’

De nieuwe generatie carrièremakers zit niet meer van negen tot vijf achter een bureau, maar werkt overal en altijd waar het uitkomt. De nieuwe technologieën, verbeterde mogelijkheden en krachtige integraties van de Galaxy Note10 en Note10+ bieden gebruikers de vrijheid om waar en wanneer dan ook productiever en creatiever te zijn. Zo is de kenmerkende S Pen herontworpen. Die bevat nu onder meer Air Actions, waardoor gebruikers games kunnen spelen of hun favoriete applicaties kunnen gebruiken op de voor hen meest natuurlijke manier. Daarnaast zijn de Galaxy Note10 en Note10+ een professionele studio in de zak van gebruikers. Hiermee kunnen ze met de modernste hulpmiddelen en premium videotechnologie on-the-go waanzinnige foto’s en video’s maken en bewerken. Dit en meer kan allemaal zonder zorgen om batterijduur, want met 30 minuten opladen kun je weer de dag door.

’s Werelds toonaangevendste beoordelaar van videoschermen, DisplayMate, stelt dat de Galaxy Note10+ een nieuwe standaard voor mobiele schermen neerzet. DisplayMate noemt het zelf ‘het innovatiefste en krachtigste smartphonescherm dat ze ooit in het laboratorium hebben getest’. Het dynamische AMOLED Infinity-O Display komt als beste uit de test en ontvangt de hoogste Excellent A+ waardering ooit. Foto’s en video’s zijn helderder en hebben een groot kleurenbereik en dankzij HDR10+-certificering bekijken gebruikers hun favoriete content in 4K-resolutie. Dit biedt gebruikers een verbluffende beleving van hun favoriete tv-programma’s, films en games.

Beschikbaarheid en adviesprijs

De Galaxy Note10 en Galaxy Note10+ zijn vanaf vandaag verkrijgbaar in de kleuren Aura Glow en Aura Black. De Galaxy Note10 met 8GB RAM/256GB heeft een verkoopadviesprijs vanaf €949,-, de Galaxy Note10+ is verkrijgbaar in een versie met 12GB RAM/256GB vanaf €1.099,- en 12GB RAM/512GB vanaf €1.199,-.