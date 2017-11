Met de Samsung Galaxy Note8 leg jij mooie momenten vast in blijvende herinneringen, om over selfies nog maar te zwijgen. De dual camera in de Note8 is de krachtigste Samsung smartphonecamera ooit. Aan de achterkant zitten twee 12 MP camera’s, beiden met optische beeldstabilisatie. Dat betekent dat zowel de telelens als groothoeklens geen last heeft van bewogen foto’s. Ook maak je perfect beelden bij weinig licht. De 8 MP selfiecamera is al even indrukwekkend en zorgt voor haarscherpe zelfportretten.

“Samsung zet al jaren de standaard voor smartphonecamera’s. Met de Galaxy Note8 gaat dat nog een stap verder,” zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile van Samsung Nederland. “Waar de meeste smartphonecamera’s hooguit optische beeldstabilisatie hebben op één lens, zit die geavanceerde functie op de Galaxy Note8 op beide camera’s aan de achterkant.”

Door de dual camera te gebruiken voeg je via Live Focus ‘bokeh’ toe aan je foto’s. Met dit effect vervaag je de achtergrond en creëer je extra diepte in foto’s. Uniek aan Live Focus is dat dit effect kan worden toegevoegd wanneer je de foto maakt, maar ook achteraf bij de bewerking van je foto. Jij bepaalt zelf hoeveel je de achtergrond vervaagd: ideaal om een photobomber uit een foto te ‘verwijderen’ of een portret nét even mooier te maken. Andere kenmerken van de dual camera op de Galaxy Note8 zijn: